Copa Africa: Στα ημιτελικά το Μαρόκο – «Καθάρισε» εύκολα με 2-0 το Καμερούν – Δείτε τα γκολ

Το Μαρόκο και η Σενεγάλη έγιναν οι δύο πρώτες ομάδες που εξασφάλισαν την παρουσία τους στα ημιτελικά του Copa Africa, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο των φαβορί στη φετινή διοργάνωση που διεξάγεται επί μαροκινής γης.

Το Μαρόκο, που θεωρείται το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, συνέχισε την πορεία του με ακόμη μία πειστική εμφάνιση, επικρατώντας του Καμερούν με 2-0 στον δεύτερο προημιτελικό, στο «Stade Prince Moulay Abdallah» του Ραμπάτ.

Τα «Λιοντάρια του Άτλαντα» πήραν το προβάδισμα στο 26′ με κεφαλιά του Μπραχίμ Ντίας της Ρεάλ Μαδρίτης, ύστερα από ασίστ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού, που ήταν ξανά πρωταγωνιστής. Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε ο Σαϊμπαρί στο 74′, έπειτα από πάσα του Αγκουέρ, «σφραγίζοντας» την πρόκριση στα ημιτελικά, όπου το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Αλγερία–Νιγηρία.

Νωρίτερα, η Σενεγάλη, κάτοχος του τίτλου από το 2021, άνοιξε τον δρόμο για την τετράδα, νικώντας το Μάλι με 1-0 στον πρώτο χρονικά προημιτελικό που έγινε στο «Stade Ibn Batouta» της Ταγγέρης. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε στο 27′ ο Εντιαγέ, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του Παπέ Μπουνά Ντιαό. Το έργο της Σενεγάλης έγινε πιο εύκολο όταν ο Μπισουμά αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο μέρος, οι Σενεγαλέζοι διαχειρίστηκαν σωστά το αποτέλεσμα και κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος, παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά, όπου θα βρουν απέναντί τους τον νικητή του αγώνα Αίγυπτος–Ακτή Ελεφαντοστού.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα