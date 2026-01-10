Εθεάθη το «Αεροπλάνο της Ημέρας της Κρίσης» στο Λος Άντζελες – Σενάρια πυρηνικής απειλής στην ατμόσφαιρα

  • Το Boeing E-4B Nightwatch, γνωστό ως το «Αεροπλάνο της Ημέρας της Κρίσης», έκανε μια σπάνια εμφάνιση στο Λος Άντζελες, πυροδοτώντας νέα σενάρια Αποκάλυψης εν μέσω των εξελίξεων στο Ιράν.
  • Το αεροσκάφος, σχεδιασμένο να λειτουργεί ως εναέριο κέντρο διοίκησης στη διάρκεια σύγκρουσης πυρηνικών δυνάμεων, εγείρει ερωτήματα για το στίγμα του πάνω από μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Αμερικής.
  • Η εμφάνισή του συμπίπτει με την πτήση στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-17 προς τη Μέση Ανατολή, κίνηση που πιθανόν υποδηγώνει προετοιμασίες για πιθανή έναρξη μεγάλης κλίμακας επιθέσεων κατά του Ιράν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Το Boeing E-4B Nightwatch, πιο γνωστό ως το «Αεροπλάνο της Ημέρας της Κρίσης» του αμερικανικού στρατού, έκανε μια σπάνια και ιδιαίτερα ορατή εμφάνιση αυτή την εβδομάδα, πυροδοτώντας νέα σενάρια Αποκάλυψης και ολέθρου, λόγω της γεωπολιτικής στιγμής κατά την οποία συνέβη, εν μέσω των εξελίξεων στο Ιράν.

Για πρώτη φορά σε ιστορικό πτήσεων μισού αιώνα το Boeing 747 E 4B Nightwatch, ευρέως γνωστό ως «Doomsday Plane», εθεάθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, προκαλώντας νέα σενάρια πυρηνικής «Αποκάλυψης». Σημειώνεται ότι τη δεκαετία του 1970, το αεροσκάφος πέρασε στα χρονικά ως ιπτάμενο καταφύγιο επιβίωσης από πυρηνική επίθεση επί Ψυχρού Πολέμου.

Το αεροσκάφος, σχεδιασμένο να λειτουργεί ως εναέριο κέντρο διοίκησης στη διάρκεια σύγκρουσης πυρηνικών δυνάμεων ή καταστάσεων εθνικής ανάγκης, εγείρει ερωτήματα για το πού οφείλεται το στίγμα του πάνω από μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Αμερικής, αναφέρουν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτή τη στιγμή, το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-17 «Globemaster» της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πετάει από τη Γερμανία προς τη Μέση Ανατολή, κίνηση που πιθανότατα υποδηλώνει προετοιμασίες για πιθανή έναρξη μεγάλης κλίμακας επιθέσεων κατά του Ιράν», αναφέρει ανάρτηση.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποιεί αυτό το αεροπλάνο για τη μεταφορά μερικών από τα πιο σημαντικά μέλη του προσωπικού της, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, του Υπουργού Άμυνας, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση επίθεσης. Επομένως, είναι κάτι περισσότερο από ένα Boeing 747. Είναι κατασκευασμένο για επιβίωση από πυρηνικά ολοκαυτώματα και επιθέσεις EM, σύμφωνα με άλλο σχόλιο.

