Εθεάθη το «Αεροπλάνο της Ημέρας της Κρίσης» στο Λος Άντζελες – Σενάρια πυρηνικής απειλής στην ατμόσφαιρα

Το Boeing E-4B Nightwatch, πιο γνωστό ως το «Αεροπλάνο της Ημέρας της Κρίσης» του αμερικανικού στρατού, έκανε μια σπάνια και ιδιαίτερα ορατή εμφάνιση αυτή την εβδομάδα, πυροδοτώντας νέα σενάρια Αποκάλυψης και ολέθρου, λόγω της γεωπολιτικής στιγμής κατά την οποία συνέβη, εν μέσω των εξελίξεων στο Ιράν.

Για πρώτη φορά σε ιστορικό πτήσεων μισού αιώνα το Boeing 747 E 4B Nightwatch, ευρέως γνωστό ως «Doomsday Plane», εθεάθη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, προκαλώντας νέα σενάρια πυρηνικής «Αποκάλυψης». Σημειώνεται ότι τη δεκαετία του 1970, το αεροσκάφος πέρασε στα χρονικά ως ιπτάμενο καταφύγιο επιβίωσης από πυρηνική επίθεση επί Ψυχρού Πολέμου.

Το αεροσκάφος, σχεδιασμένο να λειτουργεί ως εναέριο κέντρο διοίκησης στη διάρκεια σύγκρουσης πυρηνικών δυνάμεων ή καταστάσεων εθνικής ανάγκης, εγείρει ερωτήματα για το πού οφείλεται το στίγμα του πάνω από μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Αμερικής, αναφέρουν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αυτή τη στιγμή, το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-17 «Globemaster» της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ πετάει από τη Γερμανία προς τη Μέση Ανατολή, κίνηση που πιθανότατα υποδηλώνει προετοιμασίες για πιθανή έναρξη μεγάλης κλίμακας επιθέσεων κατά του Ιράν», αναφέρει ανάρτηση.

At this moment, a U.S. Air Force C-17 "Globemaster" military transport aircraft is flying from Germany toward the Middle East. This movement likely indicates U.S. preparations for the potential launch of large-scale strikes against Iran.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών χρησιμοποιεί αυτό το αεροπλάνο για τη μεταφορά μερικών από τα πιο σημαντικά μέλη του προσωπικού της, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, του Υπουργού Άμυνας, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση επίθεσης. Επομένως, είναι κάτι περισσότερο από ένα Boeing 747. Είναι κατασκευασμένο για επιβίωση από πυρηνικά ολοκαυτώματα και επιθέσεις EM, σύμφωνα με άλλο σχόλιο.