Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες, πώς συνέβη το ατύχημα – ΒΙΝΤΕΟ

Αγωνιώδεις είναι οι προσπάθειες των διασωστών να προσεγγίσουν τους ορειβάτες, οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί σε χαράδρα κάτω από την κορυφή του Προφήτη Ηλία, σε υψόμετρο 2.407 μέτρων στον Ταΰγετο.

Οι διασώστες έχουν προσεγγίσει το σημείο «Πόρτες», εκεί όπου βρίσκονται οι ορειβάτες που φέρονται να έχουν τραυματιστεί στα άκρα τους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι τραυματίες είναι 3 ή 4, ενώ όλοι έχουν τις αισθήσεις τους. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα, μέλη Ορειβατικού Συλλόγου Φυλής.

Αυτή την ώρα οι διασώστες κατεβάζουν τους ορειβάτες με εξαιρετικά αργούς και προσεκτικούς ρυθμούς. Δύο από αυτούς δεν μπορούν να περπατήσουν, γεγονός που σημαίνει ότι μεταφέρονται με φορεία και ειδικό εξοπλισμό στο καταφύγιο, όπου υπάρχουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Στη συνέχεια, αναμένεται να διακομιστούν σε νοσοκομεία για τις πρώτες βοήθειες. Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης έχει τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα, όπως διαβεβαίωσε ο δήμαρχος Σπάρτης, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το ατύχημα συνέβη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, όταν κάποιος από την ομάδα των ορειβατών γλίστρησε, παρασύροντας και τους υπόλοιπους που ήταν δεμένοι μεταξύ τους, ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στην κορυφή.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι παγώνει, οι διασώστες είναι αισιόδοξοι για την έκβαση της επιχείρησης.

Ο συναγερμός σήμανε στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής (18/1), όταν χτύπησε ο αριθμός έκτακτης ανάγκης «112» και ενημερώθηκαν οι αρχές για το ατύχημα. Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, με την συμμετοχή περίπου 90 ανθρώπων.

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου και δυνάμεις της πολιτικής προστασίας των Δήμων Σπάρτης, Ευρώτα και Ανατολικής Μάνης. Όπως ανέφερε ο διοικητής των Περιφερειακών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου, ο χρόνος καθόδου υπολογίζεται σε περίπου δύο ώρες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα επιδεινωθούν περαιτέρω οι καιρικές συνθήκες.

Φωτογραφικά ντοκουμέντα από drone της ΕΜΑΚ αποτυπώνουν την δυσκολία της επιχείρησης, ενώ καταγράφουν την στιγμή που οι διασώστες προσεγγίζουν τους ορειβάτες και παραλαμβάνουν τον πρώτο τραυματία.