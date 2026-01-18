Εξαφάνιση γιατρού στην Κρήτη: «Πέταξαν» για Θεσσαλονίκη οι εθελοντές, σβήνουν οι ελπίδες για τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο

Αναχώρησαν για την Θεσσαλονίκη στις 3 το μεσημέρι της Κυριακής (18/1), οι εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού, που επί τέσσερις ημέρες ερεύνησαν κάθε πιθανό σημείο που θα μπορούσαν, ώστε να εντοπίσουν τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου.

Όπως μεταδίδει το creta24.gr οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, ξεκίνησαν ξανά την περασμένη Τέταρτη (14/01) όταν οι εθελοντές έφτασαν στα Χανιά.

Με την συνεργασία της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων, της Πυροσβεστικής, αλλά και με τη συνδρομή δεκάδων εθελοντών από την Κρήτη, ελέγχθηκαν ξανά από το μηδέν περιοχές των Χανίων αλλά και του Ρεθύμνου. Στις έρευνες συμμετείχε και η μητέρα του Αλέξη Τσικόπουλου.

Η βροχή αλλά και το χιόνι που συνάντησαν σε ορισμένα σημεία οι εθελοντές, δυσκόλεψαν πολύ τις έρευνες.

Υπό την καθοδήγηση του προέδρου του ΟΦΚΑΘ, Χρήστου Ράμου, που συντόνιζε τις έρευνες, οι εθελοντές έψαξαν κλειστούς χώρους, μοναστήρια, ποιμνιοστάσια αλλά και δασικές περιοχές, αναζητώντας τα ίχνη του 33χρονου γιατρού, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, στην οποία σε συνεννόηση με την τοπική ΕΛ.ΑΣ. και την οικογένεια αποφασίστηκε πως η αναζήτηση του 33χρονου από τους εθελοντές «παγώνει».

Οι τοπικές αρχές διερευνούν διακριτικά πλέον την υπόθεση, ελπίζοντας σε ένα «σήμα» από τον Αλέξη, αν βρίσκεται στη ζωή.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025. Ο Αλέξης Τσικόπουλος τηλεφωνεί στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη. Του λέει ότι δεν είναι καλά και του ζητάει να σπεύσει στο Ηράκλειο. Το τηλέφωνο κλείνει. Είναι η τελευταία φορά που επικοινωνεί με την οικογένειά του.

Ο Αλέξης παίρνει το αυτοκίνητο και φεύγει. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε με βλάβη σε χωριό του Αποκόρωνα. Ο Αλέξης όμως, μέχρι και σήμερα δεν έχει εντοπιστεί.

Έχουν ήδη συμπληρωθεί 42 ημέρες, από τότε που ο 33χρονος έδωσε το τελευταίο σημάδι ζωής και εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα, ενώ ακολουθούσε και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως το τελευταίο διάστημα είχε διακόψει.

Η οικογένεια απευθύνει σπαρακτική έκκληση σε όποιον έχει δει ή γνωρίζει κάτι περισσότερο για την τύχη του παιδιού τους, να επικοινωνήσει με την Αστυνομία.

Στη δημοσιότητα έχει δοθεί και φωτογραφία που δημιουργήθηκε με βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει την πιθανή εικόνα που έχει σήμερα ο 33χρονος ειδικευόμενος γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.