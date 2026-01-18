Εξαφάνιση γιατρού στην Κρήτη: «Πέταξαν» για Θεσσαλονίκη οι εθελοντές, σβήνουν οι ελπίδες για τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο

Σύνοψη από το

  • Αναχώρησαν για τη Θεσσαλονίκη οι εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού, μετά από τετραήμερες έρευνες στην Κρήτη για τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου.
  • Η αναζήτηση του 33χρονου από τους εθελοντές «παγώνει», μετά από σύσκεψη με την τοπική ΕΛ.ΑΣ. και την οικογένεια.
  • Οι τοπικές αρχές διερευνούν διακριτικά πλέον την υπόθεση, ελπίζοντας σε ένα «σήμα» από τον Αλέξη, αν βρίσκεται στη ζωή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Εξαφάνιση γιατρού στην Κρήτη: «Πέταξαν» για Θεσσαλονίκη οι εθελοντές, σβήνουν οι ελπίδες για τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο

Αναχώρησαν για την Θεσσαλονίκη στις 3 το μεσημέρι της Κυριακής (18/1), οι εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού, που επί τέσσερις ημέρες ερεύνησαν κάθε πιθανό σημείο που θα μπορούσαν, ώστε να εντοπίσουν τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο, ο οποίος αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου.

Όπως μεταδίδει το creta24.gr οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, ξεκίνησαν ξανά την περασμένη Τέταρτη (14/01) όταν οι εθελοντές έφτασαν στα Χανιά.

Με την συνεργασία της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων, της Πυροσβεστικής, αλλά και με τη συνδρομή δεκάδων εθελοντών από την Κρήτη,  ελέγχθηκαν ξανά από το μηδέν περιοχές των Χανίων αλλά και του Ρεθύμνου. Στις έρευνες συμμετείχε και η μητέρα του Αλέξη Τσικόπουλου.

Η βροχή αλλά και το χιόνι που συνάντησαν σε ορισμένα σημεία οι εθελοντές, δυσκόλεψαν πολύ τις έρευνες.

Υπό την καθοδήγηση του προέδρου του ΟΦΚΑΘ, Χρήστου Ράμου, που συντόνιζε τις έρευνες, οι εθελοντές έψαξαν κλειστούς χώρους, μοναστήρια, ποιμνιοστάσια αλλά και δασικές περιοχές, αναζητώντας τα ίχνη του 33χρονου γιατρού, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, στην οποία σε συνεννόηση με την τοπική ΕΛ.ΑΣ. και την οικογένεια αποφασίστηκε πως η αναζήτηση του 33χρονου από τους εθελοντές «παγώνει».

Οι τοπικές αρχές διερευνούν διακριτικά πλέον την υπόθεση, ελπίζοντας σε ένα «σήμα» από τον Αλέξη, αν βρίσκεται στη ζωή.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025. Ο Αλέξης Τσικόπουλος τηλεφωνεί στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη. Του λέει ότι δεν είναι καλά και του ζητάει να σπεύσει στο Ηράκλειο. Το τηλέφωνο κλείνει. Είναι η τελευταία φορά που επικοινωνεί με την οικογένειά του.

Ο Αλέξης παίρνει το αυτοκίνητο και φεύγει. Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε με βλάβη σε χωριό του Αποκόρωνα. Ο Αλέξης όμως, μέχρι και σήμερα δεν έχει εντοπιστεί.

Έχουν ήδη συμπληρωθεί 42 ημέρες, από τότε που ο 33χρονος έδωσε το τελευταίο σημάδι ζωής και εξαφανίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης, αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα, ενώ ακολουθούσε και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως το τελευταίο διάστημα είχε διακόψει.

Η οικογένεια απευθύνει σπαρακτική έκκληση σε όποιον έχει δει ή γνωρίζει κάτι περισσότερο για την τύχη του παιδιού τους, να επικοινωνήσει με την Αστυνομία.

Στη δημοσιότητα έχει δοθεί και φωτογραφία που δημιουργήθηκε με βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει την πιθανή εικόνα που έχει σήμερα ο 33χρονος ειδικευόμενος γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο άνδρες με το μικρότερο και το μεγαλύτερο πέος στον κόσμο μιλούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν: «Είναι κατάρα»

Μπορεί το botox να επηρεάσει την εγκεφαλική λειτουργία; – Τι αποκαλύπτουν μελέτες

Αρχές Φεβρουαρίου ξεκινά η παραχώρηση του ΒΟΑΚ για το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο – Όλα τα οδικά τμήματα και οι παρακάμψεις

ΚΑΠ: Χρηματοδότηση από 10.000 μέχρι 3,5 εκατ. ευρώ φέρνουν τα νέα εργαλεία για αγρότες και επιχειρήσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:52 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Λ. Κηφισού: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 19, 20 και 23 Ιανουαρίου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών θα ισχύσουν επί της Λεωφόρου Κηφισού στις 19,...
18:27 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες, πώς συνέβη το ατύχημα – ΒΙΝΤΕΟ

Αγωνιώδεις είναι οι προσπάθειες των διασωστών να προσεγγίσουν τους ορειβάτες, οι οποίοι έχουν ...
17:24 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Δολοφονία κοινοτάρχη στην Αιτωλοακαρνανία: «Θα με σκότωνε, πάγωσε το αίμα μου» – Τι είπε ο δράστης στον αδελφό του μετά το έγκλημα

Την Τετάρτη αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της...
17:08 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Βόρεια Ελλάδα: Ανοικτά για το κοινό τα χιονοδρομικά κέντρα

Οι χαμηλές θερμοκρασίες και οι χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες αποτέλεσαν τα ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι