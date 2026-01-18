Γροιλανδία: Η Νορβηγία δεν εξετάζει «προς το παρόν» αντίμετρα μετά τις απειλές Τραμπ

  • Η Νορβηγία, μία από τις οκτώ χώρες που βρέθηκαν στο στόχαστρο των απειλών για επιπλέον δασμούς από τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν εξετάζει αντίμετρα σε βάρος των αμερικανικών εισαγωγών «προς το παρόν».
  • Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιούνας Γκαρ Στόρε, δήλωσε ότι «πρέπει να το σκεφτούμε καλά προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου με ανεξέλεγκτη πορεία».
  • Ο Στόρε επιβεβαίωσε ότι η λήψη αντίμετρων «δεν είναι κάτι που εξετάζουμε προς το παρόν», παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς εναντίον χωρών που αντιτίθενται στις φιλοδοξίες του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.
H Νορβηγία, που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως είναι μία από τις οκτώ χώρες που βρέθηκαν στο στόχαστρο των απειλών για επιπλέον δασμούς που διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν εξετάζει αντίμετρα σε βάρος των αμερικανικών εισαγωγών «προς το παρόν», δήλωσε σήμερα, Κυριακή, ο πρωθυπουργός της.

«Πιστεύω ότι πρέπει να το σκεφτούμε καλά προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου με ανεξέλεγκτη πορεία. Κάτι τέτοιο δεν συμφέρει κανέναν», δήλωσε ο Γιούνας Γκαρ Στόρε, στο τηλεοπτικό δίκτυο NRK.

«Δεν είναι κάτι που εξετάζουμε προς το παρόν, όχι», συμπλήρωσε ο ίδιος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη λήψη αντίμετρων μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς εναντίον ευρωπαϊκών χωρών που αντιτίθενται στις φιλοδοξίες του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

19:08 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Γερμανία: «Οι απειλές για δασμούς υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις» – Στήριξη του καγκελάριου Μερτς σε Δανία και Γροιλανδία

Την στήριξή του στην Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας τόνισε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρ...
18:35 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Επιστρέφουν οι Γερμανοί στρατιώτες έπειτα από δύο ημέρες – «Η αποστολή αναγνώρισης ολοκληρώθηκε επιτυχώς»

Η αναγνωριστική ομάδα των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων αναχωρεί σήμερα, Κυριακή, από τη Γροιλαν...
17:55 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Μήνυμα ενότητας από τις 8 χώρες που απειλεί ο Τραμπ με κυρώσεις

Οι οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που βρέθηκαν στο στόχαστρο των απειλών για αύξηση των δασμών που διατ...
17:32 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Επιφυλακτικά αντιδρούν οι διεθνείς ηγέτες στα σχέδια Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα – Υποκαθιστά τον ΟΗΕ και κοστίζει

Με επιφυλάξεις αντιμετωπίζουν οι διεθνείς κυβερνήσεις την πρόσκληση που απηύθυνε ο πρόεδρος τω...
