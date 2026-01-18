Επιφυλακτικά αντιδρούν οι διεθνείς ηγέτες στα σχέδια Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα – Υποκαθιστά τον ΟΗΕ και κοστίζει

Με επιφυλάξεις αντιμετωπίζουν οι διεθνείς κυβερνήσεις την πρόσκληση που απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία του για «Συμβούλιο Ειρήνης» για την Γάζα, το οποίο όμως στοχεύει στην επίλυση συρράξεων παγκοσμίως, γεγονός που όπως λένε διπλωμάτες θα μπορούσε να πλήξει το έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Μονάχα η Ουγγαρία, ο ηγέτης της οποίας είναι ένας στενός σύμμαχος του Τραμπ, αποδέχθηκε αδιαμφισβήτητα την πρόσκληση, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος απηύθυνε σε περίπου 60 κράτη και άρχισε να αποστέλλεται σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες χθες, σύμφωνα με διπλωμάτες.

Άλλες κυβερνήσεις εμφανίστηκαν διστακτικές στο να προβούν σε δημόσιες δηλώσεις, αφήνοντας αξιωματούχους να εκφράζουν ανησυχίες, ανωνύμως, σχετικά με τον αντίκτυπο στο έργο των Ηνωμένων Εθνών.

Του Συμβουλίου θα προεδρεύει εφόρου ζωής ο Τραμπ και θα ξεκινήσει με τη διαχείριση του πολέμου στη Γάζα και κατόπιν θα επεκταθεί προκειμένου να αντιμετωπίσει άλλες συρράξεις, σύμφωνα με ένα αντίγραφο της επιστολής με προσχέδιο του Καταστατικού που περιήλθε στη γνώση του Reuters.

Η θητεία των κρατών μελών θα περιορίζεται στα τρία χρόνια, εκτός κι αν καταβάλουν το καθένα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες του Συμβουλίου και να κερδίσουν μια μόνιμη συμμετοχή, λέει η επιστολή.

«Αυτό απλά προσφέρει μόνιμη ιδιότητα μέλους σε χώρες εταίρους που επιδεικνύουν βαθιά δέσμευση στην ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία», επισήμανε ο Λευκός Οίκος σε μια ανάρτηση στο Χ.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, σε επίσκεψη στη Νότια Κορέα, είπε σε δημοσιογράφους πως η χώρα της είναι «έτοιμη να συνεισφέρει», αν και δεν είναι σαφές εάν αναφερόταν συγκεκριμένα στη Γάζα ή σε μια ευρύτερη ειρήνη, ούτε ξεκαθάρισε αν θα καταβάλλει η Ιταλία το δισεκατομμύριο που ζητεί ο Τραμπ.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ είπε σήμερα πως συμφώνησε καταρχήν στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Η θητεία του Συμβουλίου Ειρήνης εξουσιοδοτήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με θητεία μόνον έως το 2027 και επικεντρώνονταν αποκλειστικά στον πόλεμο στη Γάζα.

«Σκοτεινές Εποχές»

Η ενσωμάτωση ενός «καταστατικού» στην επιστολή-πρόσκληση ήγειρε ανησυχίες μεταξύ ορισμένων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ότι θα μπορούσε να υπονομεύει το έργο των ΗΕ, τα οποία ο Τραμπ κατηγορεί ότι δεν στηρίζουν τις προσπάθειές του να τερματίσει συρράξεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Πρόκειται για τα Ηνωμένα Έθνη του Τραμπ που αψηφούν τις θεμελιώδεις αρχές του Χάρτη των ΗΕ», επισήμανε ένας διπλωμάτης. Άλλοι τρεις διπλωμάτες δυτικών χωρών είπαν πως φαίνεται πως θα υπονόμευε τα Ηνωμένα Έθνη εάν προχωρούσε.

Άλλοι τρεις διπλωμάτες και μία ισραηλινή πηγή ανέφεραν πως ο Τραμπ ήθελε το Συμβούλιο Ειρήνης να έχει τελικά έναν ευρύτερο ρόλο, πέραν της Γάζας, και θα επόπτευε τους άλλους πολέμους που ο Τραμπ έχει πει πως έχει διευθετήσει.

Οι ηγέτες της Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ουγγαρίας, Αυστραλίας, Καναδά, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μεγάλων δυνάμεων της Μέσης Ανατολής έχουν κληθεί, μεταξύ άλλων, να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Το να κηρυχθεί αυτή η διαρκής ειρήνης απαιτεί ρεαλιστική κρίση, λογικές λύσεις και το θάρρος να απομακρυνθούμε από προσεγγίσεις και θεσμούς που πολύ συχνά έχουν αποτύχει», λέει το έγγραφο.

Σε μια πιθανή αιχμή προς τα Ηνωμένα Έθνη, το έγγραφο προσθέτει ότι υπήρχε μια «ανάγκη για ένα πιο επιδέξιο και αποτελεσματικό διεθνές σώμα οικοδόμησης της ειρήνης». Ο Τραμπ λέει στην επιστολή ότι το Συμβούλιο θα συγκληθεί στο εγγύς μέλλον προσθέτοντας: «Αυτό το συμβούλιο θα είναι μοναδικό, δεν θα έχει υπάρξει τίποτα σαν αυτό».

Σε δημόσιες δηλώσεις, απαντώντας σε ερώτημα δημοσιογράφου, μία υψηλόβαθμη αξιωματούχος του ΟΗΕ δεν αναφέρθηκε άμεσα στο σχέδιο, όμως επισήμανε πως τα Ηνωμένα Έθνη είναι ο μοναδικός θεσμός με την ηθική και νόμιμη δυνατότητα να φέρνει κοντά κάθε έθνος, μικρό ή μεγάλο.

«Και εάν το αμφισβητήσουμε αυτό.. θα γυρίσουμε πίσω, σε πολύ, πολύ σκοτεινές εποχές», δήλωσε η Αναλένα Μπέρμποκ, πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στο Sky News, προσθέτοντας πως εναπόκειται σε κάθε κράτος να αποφασίσει τι θα κάνει.

Ο Τραμπ αποφασίζει την σύνθεση

«Κάθε κράτος μέλος θα εκτίει μια θητεία που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια αφού τεθεί σε ισχύ το Καταστατικό, κάτι που θα αποτελεί αντικείμενο ανανέωσης από τον Πρόεδρο», λέει το έγγραφο, πληροφορίες για το οποίο μετέδωσε πρώτο το Bloomberg News.

«Ο όρος της τριετούς συμμετοχής δεν θα αφορά τα Κράτη Μέλη που συνεισφέρουν ποσό άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μετρητά στο Συμβούλιο Ειρήνης εντός του πρώτου χρόνου από την ισχύ του Καταστατικού», συμπληρώνεται.

O πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε την Κυριακή πως συμφώνησε καταρχήν στην πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ για συμμετοχή της χώρας του στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Ο Κάρνεϊ είπε πως ο Τραμπ ανέφερε αυτήν την ιδέα σε εκείνον πριν από λίγες εβδομάδες με τον επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης να λέει ότι ο Καναδάς θα κάνει ό,τι μπορεί για να απαλύνει τον πόνο στη Γάζα.

«Δεν έχουμε ολοκληρώσει όλες τις λεπτομέρειες για τη δομή, πως θα λειτουργεί αυτό, τι χρηματοδότηση θα υπάρχει…», είπε ο Κάρνεϊ σε δημοσιογράφους από την Ντόχα. «Θα τα επεξεργαστούμε αυτά τις επόμενες ημέρες», συμπλήρωσε, χωρίς να αναφέρει αν η χώρα του σχεδιάζει να είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου για την Ειρήνη στην Γάζα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι και ο βασιλιάς Αμπντάλα Β’ της Ιορδανίας έλαβε μία πρόσκληση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη συμμετοχή του στο λεγόμενο “Συμβούλιο της Ειρήνης” για τη Γάζα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας εξετάζει επί του παρόντος, έγγραφα που σχετίζονται με νομικές διαδικασίες του εσωτερικού δικαίου της Ιορδανίας. Το Συμβούλιο θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση της Γάζας που τελεί υπό την εφαρμογή μιας ευαίσθητης κατάπαυσης του πυρός από τον Οκτώβριο, την οποία όμως το Ισραήλ παραβιάζει.

Κύπρος και Ελλάδα

Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μεταξύ των χωρών που έλαβαν πρόσκληση να συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο θα εποπτεύει τη διακυβέρνηση και την επόμενη ημέρα στη Γάζας. Το γεγονός ότι η Ελλάδα θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης επιβεβαίωσε αρμόδια κυβερνητική πηγή, όπως μετέδωσε χθες η ΕΡΤ.

Με δήλωσή του στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης έκανε γνωστό ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έλαβε επίσημη επιστολή πρόσκλησης από τον Τραμπ για συμμετοχή της χώρας στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, σημειώνοντας παράλληλα δύο πράγματα: Πρώτον ότι αναγνωρίζεται ο ρόλος της Κύπρου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και δεύτερον ότι η πρόσκληση δεν συνεπάγεται οικονομικές υποχρεώσεις ή καταβολή οποιουδήποτε ποσού από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας.