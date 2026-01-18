Γροιλανδία: Επιστρέφουν οι Γερμανοί στρατιώτες έπειτα από δύο ημέρες – «Η αποστολή αναγνώρισης ολοκληρώθηκε επιτυχώς»

Σύνοψη από το

  • Η αναγνωριστική ομάδα των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων αναχώρησε από τη Γροιλανδία για την Γερμανία, έχοντας ολοκληρώσει την αποστολή της, διευκρίνισε εκπρόσωπος της Bundeswehr. Η αποστολή «δεν διεκόπη, ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα».
  • Η αναχώρηση των Γερμανών στρατιωτών έγινε αμέσως μετά την ανακοίνωση των απειλών Τραμπ ότι θα επιβάλει δασμούς στις χώρες που έχουν στείλει δυνάμεις στην Γροιλανδία.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή επιπλέον δασμών ύψους 10% από την 1η Φεβρουαρίου και 25% από 1η Ιουνίου εναντίον των οκτώ ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αποστολή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Γροιλανδία: Επιστρέφουν οι Γερμανοί στρατιώτες έπειτα από δύο ημέρες – «Η αποστολή αναγνώρισης ολοκληρώθηκε επιτυχώς»

Η αναγνωριστική ομάδα των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων αναχωρεί σήμερα, Κυριακή, από τη Γροιλανδία για την Γερμανία, έχοντας ολοκληρώσει την αποστολή της, διευκρίνισε εκπρόσωπος της Bundeswehr, διαψεύδοντας πληροφορίες ότι οι 15 Γερμανοί στρατιώτες επιστρέφουν νωρίτερα του προβλεπόμενου.

Γεγονός όμως είναι ότι η αναχώρηση των Γερμανών στρατιωτών έγινε αμέσως μετά την ανακοίνωση των απειλών Τραμπ ότι θα επιβάλει δασμούς στις χώρες που έχουν στείλει δυνάμεις στην Γροιλανδία.

«Η αναγνωριστική αποστολή απέδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα για όλους και η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί τώρα στη Γερμανία. Η αποστολή δεν διεκόπη, ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα», δήλωσε εκπρόσωπος της επιχειρησιακής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa. Οι στρατιώτες, οι οποίοι έφθασαν στη Γροιλανδία το απόγευμα της Παρασκευής, αναχώρησαν από το αεροδρόμιο του Νουούκ, την Κυριακή, με ενδιάμεση στάση στην Κοπεγχάγη.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, η αποστολή τους περιλάμβανε τη διερεύνηση των επιλογών για την ασφάλεια της Γροιλανδίας από απειλές όπως π.χ. από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ είχαν προσκληθεί να συμμετάσχουν, αλλά αρνήθηκαν.

Επιπλέον, χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή επιπλέον δασμών ύψους 10% από την 1η Φεβρουαρίου και 25% από 1η Ιουνίου εναντίον των οκτώ ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αποστολή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο άνδρες με το μικρότερο και το μεγαλύτερο πέος στον κόσμο μιλούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν: «Είναι κατάρα»

Μπορεί το botox να επηρεάσει την εγκεφαλική λειτουργία; – Τι αποκαλύπτουν μελέτες

Αρχές Φεβρουαρίου ξεκινά η παραχώρηση του ΒΟΑΚ για το τμήμα Χανιά – Ηράκλειο – Όλα τα οδικά τμήματα και οι παρακάμψεις

ΚΑΠ: Χρηματοδότηση από 10.000 μέχρι 3,5 εκατ. ευρώ φέρνουν τα νέα εργαλεία για αγρότες και επιχειρήσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:11 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Η Νορβηγία δεν εξετάζει «προς το παρόν» αντίμετρα μετά τις απειλές Τραμπ

H Νορβηγία, που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως είναι μία από τις οκτώ χώρε...
17:55 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Μήνυμα ενότητας από τις 8 χώρες που απειλεί ο Τραμπ με κυρώσεις

Οι οκτώ ευρωπαϊκές χώρες που βρέθηκαν στο στόχαστρο των απειλών για αύξηση των δασμών που διατ...
17:32 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Επιφυλακτικά αντιδρούν οι διεθνείς ηγέτες στα σχέδια Τραμπ για το Συμβούλιο Ειρήνης για την Γάζα – Υποκαθιστά τον ΟΗΕ και κοστίζει

Με επιφυλάξεις αντιμετωπίζουν οι διεθνείς κυβερνήσεις την πρόσκληση που απηύθυνε ο πρόεδρος τω...
16:48 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: Οι Ευρωπαίοι ενεργοποιούνται απέναντι στους δασμούς του Τραμπ – Το εμπορικό «υπερόπλο», οι επιφυλάξεις και η δήλωση των «8»

H Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σήμερα, Κυριακή, ένα βήμα πριν να εφαρμόσει -για πρώτη φορά στην ι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι