Γροιλανδία: Επιστρέφουν οι Γερμανοί στρατιώτες έπειτα από δύο ημέρες – «Η αποστολή αναγνώρισης ολοκληρώθηκε επιτυχώς»

Η αναγνωριστική ομάδα των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων αναχωρεί σήμερα, Κυριακή, από τη Γροιλανδία για την Γερμανία, έχοντας ολοκληρώσει την αποστολή της, διευκρίνισε εκπρόσωπος της Bundeswehr, διαψεύδοντας πληροφορίες ότι οι 15 Γερμανοί στρατιώτες επιστρέφουν νωρίτερα του προβλεπόμενου.

Γεγονός όμως είναι ότι η αναχώρηση των Γερμανών στρατιωτών έγινε αμέσως μετά την ανακοίνωση των απειλών Τραμπ ότι θα επιβάλει δασμούς στις χώρες που έχουν στείλει δυνάμεις στην Γροιλανδία.

«Η αναγνωριστική αποστολή απέδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα για όλους και η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί τώρα στη Γερμανία. Η αποστολή δεν διεκόπη, ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα», δήλωσε εκπρόσωπος της επιχειρησιακής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa. Οι στρατιώτες, οι οποίοι έφθασαν στη Γροιλανδία το απόγευμα της Παρασκευής, αναχώρησαν από το αεροδρόμιο του Νουούκ, την Κυριακή, με ενδιάμεση στάση στην Κοπεγχάγη.

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, η αποστολή τους περιλάμβανε τη διερεύνηση των επιλογών για την ασφάλεια της Γροιλανδίας από απειλές όπως π.χ. από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ είχαν προσκληθεί να συμμετάσχουν, αλλά αρνήθηκαν.

Επιπλέον, χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή επιπλέον δασμών ύψους 10% από την 1η Φεβρουαρίου και 25% από 1η Ιουνίου εναντίον των οκτώ ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αποστολή.