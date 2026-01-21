Το Ευρωκοινοβούλιο «παγώνει» τη συμφωνία Mercosur – Παραπέμπεται στο Δικαστήριο της ΕΕ

Σε μια ψηφοφορία που θα μπορούσε να καθυστερήσει την εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Mercosur έως και δύο χρόνια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέπεμψε την Τετάρτη τη συμφωνία για δικαστικό έλεγχο.

Όπως μεταδίδει το Politico, με πλειοψηφία μόλις 10 ψήφων, οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν ένα ψήφισμα που ζητούσε τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίου της ΕΕ σχετικά με το κατά πόσον τα κείμενα της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur συμμορφώνονται με τις Συνθήκες της ΕΕ.

Η πρόταση ψηφίστηκε με 334 ψήφους υπέρ, 324 κατά και 11 αποχές, υπό τα χειροκροτήματα και τις ζητωκραυγές των υποστηρικτών της.

Το Κοινοβούλιο δεν θα μπορεί να ψηφίσει για τη συμφωνία μέχρι το δικαστήριο να εκδώσει την γνώμη του — μια διαδικασία που συνήθως διαρκεί από 18 έως 24 μήνες.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, η καθυστέρηση εγείρει τώρα το ερώτημα εάν η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ θα εφαρμόσει προσωρινά τη συμφωνία εν αναμονή της απόφασης του δικαστηρίου — θέτοντας τα δύο θεσμικά όργανα σε τροχιά σύγκρουσης όσον αφορά τη δημοκρατική λογοδοσία.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιπροσωπεύει μια μεγάλη ήττα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες που υποστηρίζουν τη συμφωνία, οι οποίες θέλουν να εμβαθύνουν τους δεσμούς τους με τις χώρες της Mercosur – Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη – και βλέπουν τη συμφωνία ως την τέλεια ευκαιρία να αντισταθούν στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει το Politico.

«Όσο περισσότερους εμπορικούς εταίρους έχουμε παγκοσμίως, τόσο πιο ανεξάρτητοι είμαστε. Και αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε τώρα», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μία έκκληση της τελευταίας στιγμής προς τους ευρωβουλευτές, νωρίτερα την Τετάρτη.

Ο Μπερντ Λάνγκε, πρόεδρος της επιτροπής διεθνούς εμπορίου του Κοινοβουλίου, καταδίκασε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

«Απολύτως ανεύθυνο. Αυτό είναι αυτογκόλ», έγραψε ο Λάνγκε στο X. «Όσοι είναι κατά της #EU #Mercosur θα πρέπει να ψηφίσουν κατά στη διαδικασία συναίνεσης αντί να χρησιμοποιούν τακτικές καθυστέρησης με το πρόσχημα της νομικής αναθεώρησης. Πολύ επιζήμιο για τα οικονομικά μας συμφέροντα και τη θέση μας. Η Ομάδα της Ευρώπης έβγαλε τον εαυτό της οφσάιντ».