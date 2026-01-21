Αττική: Κραυγή αγωνίας από γονείς για τα προβλήματα και τις ελλείψεις στα ειδικά σχολεία – «Είναι βαρβαρότητα να μην υπάρχουν υποδομές για αυτά τα παιδιά»

Μαρία Πασαλίδου

κοινωνία

ΑμεΑ

Τεράστια και διαχρονικά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές που φοιτούν σε ειδικά σχολεία στην Αττική. Γονείς βρίσκονται σε απόγνωση, χαρακτηρίζουν την τρέχουσα σχολική χρονιά ως την χειρότερη και ζητούν λύσεις στο αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει όσον αφορά στην εκπαίδευση των παιδιών τους, καθώς κάνουν λόγο για ακατάλληλα κτίρια, ανεπαρκείς υποδομές, ελλείψεις στο εκπαιδευτικό προσωπικό, δυσκολίες στην μετακίνηση των μαθητών και σχολεία που «ασφυκτιούν».

«Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις στα ειδικά σχολεία, καθώς μερικά από αυτά δεν έχουν καν ράμπες αναπήρων» τονίζει μιλώντας στο enikos.gr o κ. Φλουσκούνης Φίλιππος, πρόεδρος Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής, συμπληρώνοντας πως: «Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Είναι βαρβαρότητα το 2026 να μην υπάρχουν υποδομές σε σχολεία με παιδιά που τις έχουν πραγματικά ανάγκη».

«Τα σχολεία είναι ελάχιστα σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν»

Όπως εξηγεί o ίδιος, πραγματοποιείται μια έρευνα ώστε να αναδειχθούν τα προβλήματα στα ειδικά σχολεία, καθώς, όπως λέει, «λάμβαναν πολλές καταγγελίες επειδή τα σχολεία αυτά είναι πολύ λίγα σε αριθμό σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν στον μαθητικό πληθυσμό, και με υπεράριθμα παιδιά».

«Φανταστείτε ότι ο δήμος Αθηναίων δεν έχει κανένα ειδικό δευτεροβάθμιο σχολείο και όλες οι ανάγκες εξυπηρετούνται από τα περιφερειακά», εξηγεί. «Θα προχωρήσουμε στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που υπάρχουν» δηλώνει, συμπληρώνοντας πως «ακούγονται διάφορα νούμερα, αλλά πίσω από τα νούμερα κρύβονται άνθρωποι με πραγματικές δυσκολίες».

«Έχουμε χαρακτηρίσει την φετινή χρονιά ως τη χειρότερη για τα ειδικά σχολεία»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων Παιδιών Ειδικών Σχολείων Αττικής και Νήσων, Γιώργος Μπίλης, δηλώνει ότι «έχουμε χαρακτηρίσει την φετινή χρονιά ως την χειρότερη για τα ειδικά σχολεία». Όπως γνωστοποίησε: «Την Κυριακή έχουμε μαζί με την Ομοσπονδία Γονέων σύσκεψη για αυτά τα ζητήματα και θα παραθέσουμε όλα τα στοιχεία για το τι συμβαίνει σήμερα στην ειδική αγωγή».

Ο κ. Μπίλης αναφέρθηκε στο πρόβλημα της μεταφοράς των ΑμεΑ μαθητών στα σχολικά κτίρια, εξηγώντας ότι «τα προβλήματα με τις μεταφορές ναι μεν έχουν λυθεί σε μεγάλο βαθμό, σε σχέση με την αρχή της σχολικής χρονιάς, όταν και ήταν τεράστια».

Ωστόσο, όπως λέει, «αυτό δεν σημαίνει ότι τον Σεπτέμβρη δεν θα έχουμε τα ίδια προβλήματα. Επειδή η μεταφορά τους είναι στα χέρια των ιδιωτών, πολλά παιδιά τα οποία είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση λόγω μεγάλων κινητικών προβλημάτων ή βαριών μορφών αυτισμού, δεν μπορούν να μετακινηθούν, καθώς είτε δεν υπάρχουν συνοδοί, είτε δεν είναι εκπαιδευμένοι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται από τους μεταφορείς η μετακίνησής τους».

Έλλειψη προσωπικού και ακατάλληλες υποδομές

Ένα ακόμη πρόβλημα, σύμφωνα με τον κ. Μπίλη, είναι η υποστελέχωση του προσωπικού. «Στα ειδικά σχολεία, οι εκπαιδευτικοί είναι κυρίως με το σύστημα των αναπληρωτών, οι οποίοι έρχονται ανά κύματα. Ακόμα και οι τωρινές προσλήψεις των αναπληρωτών, δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Για παράδειγμα σε ειδικό σχολείο στο Αιγάλεω, ενώ τα παιδιά που είναι σε αμαξίδιο με βαριές μορφές αναπηρίας έχουν ανάγκη για 16-20 άτομα εκπαιδευτικό προσωπικό, έχουν μόνο 8». 

Οι ακατάλληλοι χώροι και η έλλειψη βασικών υποδομών, βρίσκονται επίσης στη «λίστα» των σοβαρών ζητημάτων, καθώς, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων Παιδιών Ειδικών Σχολείων Αττικής, «δεν υπάρχουν ράμπες σε κάποια από τα ειδικά σχολεία».

Κίνδυνος σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού

Ενδεικτική είναι η περίπτωση ενός σχολείου στο Αιγάλεω, όπου «ενώ τα παιδιά είναι όλα σε αμαξίδιο, τους έχει παραχωρηθεί βοηθητική αίθουσα στον πρώτο όροφο. Μέχρι πέρυσι, ”φώναζαν” οι γονείς να φτιαχτεί ένα αναβατόριο και όντως έφτιαξαν τον ανελκυστήρα, χωρίς όμως να φτιάξουν μια ράμπα διεξόδου για να απομακρυνθούν τα παιδιά σε μια περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού, ώστε να μπορούν να φύγουν με ασφάλεια από το κτίριο».

Παράλληλα, «ο διάδρομος στο ειδικό Γυμνάσιο – Λύκειο στην Ηλιούπολη, ενώ θα έπρεπε να είναι φτιαγμένος από αντιολισθητικό υλικό, αφού υπάρχουν παιδιά που κινούνται με πατερίτσες, αντιθέτως, είναι ολισθηρός», ενώ, όπως καταγγέλλει, στο ΕΕΕΕΚ (Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης) Κωφών Βαρηκόων στους Αμπελόκηπους  «από πέρυσι, έχει βγει ακατάλληλο από τον αντισεισμικό έλεγχο και τα παιδιά έχουν μεταφερθεί σε άλλο χώρο. Ωστόσο, από τότε δεν έχει γίνει καμία εργασία ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στον χώρο τους τα παιδιά».

Τέλος, για το πρόβλημα του μεγάλου αριθμού μαθητών στα ειδικά σχολεία, ο κ. Μπίλης έφερε το παράδειγμα του ΕΕ.Ε.Ε.Κ. Ηρακλείου Αττικής, όπου «το κτίριο είναι φτιαγμένο για να φιλοξενήσει 90 παιδάκια και αυτή τη στιγμή, έχει 230». «Άρα και ο εκπαιδευτικός που έχει προσληφθεί είναι για τα 90 παιδιά», καταλήγει.

