Θεσσαλονίκη: Κατήγγειλε ότι ο σύντροφος της μητέρας της την κακοποιούσε σεξουαλικά

  • Οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης ερευνούν καταγγελία 20χρονης για σεξουαλική κακοποίηση από τον σύντροφο της μητέρας της, η οποία φέρεται να συνέβη την τελευταία 6ετία.
  • Η καταγγέλλουσα φέρεται να κατέθεσε ότι ο 71 ετών σύντροφος της μητέρας της προέβαινε κατ’ επανάληψη σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της, από την ηλικία των 14 ετών.
  • Οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβαιναν όταν απουσίαζε η μητέρα από το σπίτι, ενώ ο φερόμενος δράστης την απειλούσε με μαχαίρι για να μην αποκαλύψει τίποτα.
Την καταγγελία 20χρονης ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, κατά την τελευταία 6ετία, από τον σύντροφο της μητέρας της, ερευνούν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης. Η καταγγελία έγινε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, ενώ ενημερώθηκε σχετικά και η αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Όπως έγινε γνωστό, η 20χρονη φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ο 71 ετών (σήμερα) σύντροφος της μητέρας της προέβαινε κατ’ επανάληψη σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της, από την ηλικία των 14 ετών.

Κατά την ίδια, οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβαιναν όταν απουσίαζε η μητέρα από το σπίτι, ενώ ο άνδρας την απειλούσε με μαχαίρι ώστε να μην αποκαλύψει τίποτα σε εκείνη.

