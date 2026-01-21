Θεσσαλονίκη: Στα «λευκά» ο Χορτιάτης και άλλες ορεινές περιοχές – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

  • Πυκνή χιονόπτωση σημειώνεται σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλονίκης. Τα μηχανήματα του Δήμου βρίσκονται επί ποδός για αποχιονισμό.
  • Η περιοχή του Χορτιάτη έχει ήδη ντυθεί στα «λευκά» λόγω της πυκνής χιονόπτωσης, με τις εικόνες έξω από την κοινότητα να είναι εντυπωσιακές.
  • Στα λευκά έχουν ντυθεί επίσης το Φίλυρο, ο Σοχός, το Μελισσοχώρι και το Πολυδένδρι, ενώ νιφάδες χιονιού έκαναν την εμφάνισή τους και στο Δερβένι.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Θεσσαλονίκη: Στα «λευκά» ο Χορτιάτης και άλλες ορεινές περιοχές – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Οι πρώτες νιφάδες χιονιού για τον φετινό χειμώνα έπεσαν από τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με τον Χορτιάτη να «ντύνεται» στα λευκά. Ένα χιονοπέπλο κάλυψε τα ορεινά της πόλης, με τους αρμόδιους φορείς να είναι σε ετοιμότητα και χωρίς -προς το παρόν- να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα στις μετακινήσεις.

Ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, από τους πρώτους δήμους που επηρεάζονται από τις χιονοπτώσεις, βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, υπό τον συντονισμό του δημάρχου, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη, με εκχιονιστικά και μηχανήματα. Τα δημαρχεία και τα κοινοτικά καταστήματα λειτουργούν από χθες το βράδυ σε 24ωρη βάση, έχει σταλεί στους δημότες ενημερωτικό sms με πρακτικές οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες για τις μετακινήσεις, ενώ υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων αλατιού.

«Καλωσορίσαμε το χιόνι αξημέρωτα», αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη, προσθέτοντας πως οι δρόμοι είναι ανοιχτοί για τις μετακινήσεις και τα σχολεία θα λειτουργούν κανονικά σε όλες τις δημοτικές ενότητες.

Νιφάδες χιονιού πέφτουν επίσης στο Φίλυρο, στο Μελισσοχώρι του δήμου Ωραιοκάστρου, σε χωριά του δήμου Λαγκαδά. Αντίθετα με τα ορεινά της πόλης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βρέχει, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται νωρίς το πρωί στους 4 βαθμούς Κελσίου, ενώ στον Λαγκαδά το θερμόμετρο έδειχνε μηδέν βαθμούς.

Από τη δήμαρχο Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, αποφασίστηκε οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ να παραμείνουν κλειστά για σήμερα, λόγω χιονοπτώσεων, παγετού και ιδιαίτερα χαμηλών θερμοκρασιών.

Χιόνι πέφτει και σε αρκετές ακόμη περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως -για παράδειγμα- σε Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Νάουσα, Βέροια, σε χωριά της Πέλλας, ενώ χιονοθύελλα σημειώθηκε στη Σαμαρίνα Γρεβενών. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και για την ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού αποφασίστηκε τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά.

Ειδικότερα, σήμερα δεν θα λειτουργήσουν όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία, με απόφαση του περιφερειάρχη, Γιώργου Αμανατίδη. Λόγω του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων δεν λειτουργούν ούτε οι μονάδες προσχολικής αγωγής αλλά και τα ειδικά σχολεία.

Κλειστά είναι σήμερα όλα τα σχολεία (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια λύκεια) του δήμου Βέροιας, όπως και τα σχολεία ειδικής αγωγής αλλά και οι παιδικοί σταθμοί. Κλειστά τα σχολεία και στον δήμο Νάουσας, όπου τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως. Δεν θα λειτουργήσουν, επίσης, τα σχολεία και στους δήμους Έδεσσας και Πέλλας. Κατόπιν δε, επικοινωνίας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πέλλας, αποφασίστηκε ότι τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα και τις οδηγίες των σχολικών μονάδων.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στα χιονοδρομικά κέντρα της Βασιλίτσας και του Σελίου με -6 βαθμούς Κελσίου, στο Λαϊλιά Σερρών και στο Νευροκόπι με -5, στην Κλεισούρα Καστοριάς και στη Βλάστη Κοζάνης με -4 και στο Βαρικό Φλώρινας με -2 βαθμούς. Οι επόμενες ώρες φέρνουν νέο χιόνι στα χιονοδρομικά για τους λάτρεις των χειμερινών σπορ και για τις μετακινήσεις είναι απαραίτητα τα χιονολάστιχα και οι αλυσίδες.

 

Στα λευκά έχει ξεκινήσει να ντύνεται και το Φίλυρο:

Πυκνή χιονόπτωση σημειώνεται και σε Σοχό και Μελισσοχώρι, ενώ στα λευκά έχει ντυθεί και το Πολυδένδρι.

Νιφάδες χιονιού έκαναν την εμφάνισή τους και στο Δερβένι:

 

08:21 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

