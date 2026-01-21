Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία στην ασπρόμαυρη φωτογραφία; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης.

Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, δίνει μία σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη πλατεία στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι; Έχεις περάσει 100% από εκεί.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την πλατεία; Έχετε περάσει 100% από εκεί

  • Ομόνοια
  • Σύνταγμα
  • Κοτζιά
  • Κλαυθμώνος

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί τη δεκαετία του 1960 βλέπετε την πλατεία Κλαυθμώνος.  Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στην σελίδα στο Facebook “Η Αθήνα του 19ου και 20ου αιώνα / Athens photo gallery”

Η Πλατεία Κλαυθμώνος είναι κεντρική πλατεία της Αθήνας γύρω απ’ την οποία αναπτύχθηκε η ομώνυμη συνοικία.

Το όνομα Πλατεία Κλαυθμώνος (δηλαδή «κλάματος») το πήρε έπειτα από χρονογράφημα του περιοδικού Εστία, επειδή εκεί, μπροστά από το υπουργείο Οικονομικών (το οποίο έχει κατεδαφιστεί), μαζεύονταν οι απολυμένοι δημόσιοι υπάλληλοι ύστερα από κάθε εκλογική αναμέτρηση για να διαμαρτυρηθούν για την απόλυσή τους, δεδομένου ότι τότε δεν υπήρχε μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και κάθε νέα κυβέρνηση απέλυε τους υπαλλήλους που είχε προσλάβει η προηγούμενη κυβέρνηση και προσλάμβανε τους δικούς της ψηφοφόρους. Ο ανάδοχος του ονόματος της πλατείας Κλαυθμώνος, ο αρθρογράφος της Εστίας στον οποίο οφείλεται το όνομά της, ήταν ο συγγραφέας Δημήτριος Καμπούρογλου.

Το όνομα που πρότεινε ο Λέο φον Κλέντσε, αρχιτέκτονας που υπέβαλε σχέδια για την πόλη των Αθηνών με πρόσκληση του βασιλιά Όθωνα, ήταν Πλατεία Αισχύλου. Το όνομα Πλατεία Νομισματοκοπείου το πήρε γιατί εκεί βρισκόταν το κτίριο του Νομισματοκοπείου, που αργότερα στέγασε το υπουργείο Οικονομικών ως την κατεδάφισή του το 1940. Από το 1838 και για μεγάλη χρονική περίοδο είχε το όνομα Πλατεία 25ης Μαρτίου, γιατί στον κήπο της πλατείας έγινε ο πρώτος Εορτασμός της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 που θεσμοθετήθηκε το 1838 να γίνεται στις 25 Μαρτίου, και στη συνέχεια Πλατεία Δημοκρατίας. Μετά το 1878 πήρε το όνομα Πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ στα τέλη Ιουνίου του 1989 με αφορμή τα αποκαλυπτήρια του ομώνυμου γλυπτού μετονομάστηκε σε Πλατεία Εθνικής Συμφιλιώσεως, όνομα το οποίο δεν βρίσκεται σε χρήση.

Άλλες ονομασίες

Προηγούμενα ονόματα της πλατείας ήταν πλατεία κήπων Παλαιού Παλατιού (επί Όθωνα), πλατεία Νομισματοκοπείου, πλατεία κήπου υπουργείου Οικονομικών, πλατεία 25ης Μαρτίου, πλατεία Δημοκρατίας και από το 1878, το όνομα που έχει μέχρι και σήμερα, «Πλατεία Κλαυθμώνος» καθώς και πλατεία Εθνικής Συμφιλιώσεως το 1989.

Συγκοινωνία

Από το 1972 δημοπρατήθηκε η δημιουργία υπόγειου σταθμού στάθμευσης στην πλατεία, ο οποίος κατασκευάστηκε και βρίσκεται και σήμερα σε χρήση.

