LIVE-Η κακοκαιρία σφυροκοπά την Αττική: Υπερχείλισε ρέμα στον Ασπρόπυργο, μήνυμα 112 για εκκένωση της περιοχής Γκορύτσα – Πού γίνονται εκτροπές κυκλοφορίας – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνωστών

Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις καταιγίδες, τους θυελλώδεις ανέμους αλλά και τις χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η επέλαση της κακοκαιρίας έχει προκαλέσει προβλήματα με πτώσεις δέντρων, πλημμύρες σε δρόμους και καθιζήσεις.

Στην Αττική σημειώνονται βροχοπτώσεις από νωρίς το μεσημέρι, ενώ τα φαινόμενα εντάθηκαν μετά τις 5 το απόγευμα, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα με πλημμυρισμένους δρόμους. Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί 25 κλήσεις για κοπές δέντρων και 50 για αντλήσεις υδάτων για όλη την Αττική.

Οι περισσότερες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων έχουν γίνει από Κερατσίνι, Πέραμα, Σαλαμίνα, Πειραιά, Άλιμο, δυτικά προάστια, Δυτική Αττική αλλά και από το κέντρο της Αθήνας.

Όπως αποτυπώνεται στους χάρτες του meteo, καταρρακτώδης βροχή σημειώνεται αυτή την ώρα στο Πέραμα (198.60 mm/hr), στην Ύδρα (151.60 mm/hr), στον Πύργο Ηλείας (102.00 mm/hr). Επίσης, ισχυρές βροχές σημειώνονται στον Ωρωπό (66.20 mm/hr), στην παραλία Ασπροπύργου (198.60 mm/hr) και στην Ασκύφου Χανίων (60.40 mm/hr).

Σημειώνεται ότι λόγω των βροχοπτώσεων φούσκωσαν ο Ιλισός και το ρέμα της Πικροδάφνης, ενώ οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση σπιτιών στον Άγιο Δημήτριο.

Νωρίτερα, σήμερα το μεσημέρι, στο Γραμματικό Αττικής, ένας οδηγός χρειάστηκε τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων για να απομακρυνθεί από το όχημά του, λόγω καθίζησης του εδάφους από την έντονη βροχόπτωση. Στο σημείο έσπευσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχοντας βοήθεια στον οδηγό, ο οποίος είχε τραυματιστεί ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα το πρωί σήμερα, προβλήματα εντοπίστηκαν στην Πάτρα όπου λόγω των θυελλωδών ανέμων, έγιναν κλήσεις στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για κοπές δέντρων.

Ήχησε το 112 στον Ασπρόπυργο – Υπερχείλισε το ρέμα Αγίου Ιωάννου, εκκενώνεται η περιοχή Γκορύτσα

Ήχησε το 112 στον Ασπρόπυργο, που πλήττεται την τελευταία ώρα από την κακοκαιρία, με αποτέλεσμα να υπερχειλίσει το ρέμα Αγίου Ιωάννου.

Με το μήνυμα καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής Γκορύτσα να απομακρυνθούν προς την περιοχή Γενοκτονίας.

«Ενεργοποίηση Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γκορύτσα Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Γκορύτσα #Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή #Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος #Αγίου_Ιωάννου ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) January 21, 2026

Πλημμύρισαν δρόμοι στην Αττική: Πού γίνονται εκτροπές της κυκλοφορίας

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων έχουν προκαλέσει οι καταιγίδες που πλήττουν την τελευταία ώρα την Αττική. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με αποτέλεσμα η Τροχαία να προχωρά σε εκτροπές της κυκλοφορίας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, λόγω συσσώρευσης υδάτων πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας:

1)στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Κύπρου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή του Μοσχάτου

2)στην οδό Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της ακτής Μουτσοπούλου στην περιοχή του Πειραιά

3)στη συμβολή των οδών Γρ. Λαμπράκη και Λ. Δημοκρατίας στην περιοχή του Κερατσινίου

4)στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων

5)στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού στην περιοχή του Πειραιά και

6)στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό της Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

7)στη συμβολή των οδών Κανάρη και ακτή Ηετιώνεια στον Πειραιά (υπόγεια διάβαση) και στην έξοδο της Λ. Ποσειδώνος για Λ.Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα.

Απέραντο ποτάμι η Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Κερατσίνι

Στο Κερατσίνι πλημμύρισαν δρόμοι λόγω της έντονης βροχόπτωσης που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, όπως φαίνεται και σε βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr.

Η Λεωφόρος Δημοκρατίας έχει μετατραπεί σε απέραντο ποτάμι, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Στο σημείο βρίσκονται μηχανήματα της Περιφέρειας και δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να απομακρύνουν τον τεράστιο όγκο νερού που έχει συγκεντρωθεί.

Δείτε βίντεο:

Άγιος Δημήτριος: Εκκενώθηκαν 3 σπίτια κοντά στο ρέμα της Πικροδάφνης – Συστάσεις να απομακρυνθούν οι ένοικοι από άλλα 2

Νωρίτερα σήμερα εκκενώθηκαν τρία σπίτια, που είχαν κριθεί ακατάλληλα στο πρόσφατο παρελθόν, και βρίσκονται δίπλα από το ρέμα της Πικροδάφνης, στον Άγιο Δημήτριο. Η απόφαση ελήφθη λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας βροχοπτώσεις, ανά διαστήματα έντονες, και στην Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τρία αυτά σπίτια είχαν κριθεί ακατάλληλα και είχε δοθεί εντολή για την εκκένωσή τους, από τις 25 Δεκεμβρίου, όταν ο δήμος είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της τότε κακοκαιρίας.

Ωστόσο, αν και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης παραμένει σε ισχύ, οι ένοικοι είχαν επιστρέψει σε αυτά τα τρία σπίτια. Το ένα βρίσκεται στην οδό Βαλτετσίου και το τρίτο στην οδό Τεπελενίου. Σήμερα, έφυγαν εκ νέου, αφού παρατηρούνται μεγαλύτερα ύψη βροχής από τα κανονικά επίπεδα, στην συγκεκριμένη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, ο δήμος Αγίου Δημητρίου έχει απευθύνει συστάσεις για προληπτική εκκένωση άλλων δύο σπιτιών, στις οδούς Αισχύλου και Τρεπεσίνας, για λόγους ασφαλείας υπό τον φόβο να ανέβει η στάθμη του νερού.

Στα βίντεο που δημοσιεύει το enikos.gr καταγράφεται η εκτεταμένη καθίζηση που έχει προκληθεί στο σημείο, μία ανάσα από σπίτια.

Δείτε εικόνες από το ρέμα της Πικροδάφνης:

«Φούσκωσε» ο Ιλισός

Ανησυχία επικρατεί και στην Καλλιθέα και τις γειτονικές περιοχές, καθώς έχει ήδη ανέβει η στάθμη του Ιλισού αν και δεν έχουν σημειωθεί έντονες βροχοπτώσεις, μέχρι στιγμής.

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και μηχανήματα έργου των δήμων Ταύρου, Καλλιθέας και Μοσχάτου.

Τα νερά έχουν παρασύρει φερτά υλικά και σκουπίδια, γεγονός που δυσχεραίνει την φυσιολογική ροή του νερού.

Συνεργεία βρίσκονται και επιχειρούν και σε άλλο σημείο της περιοχής, όπου παρατηρούνται συχνά πλημμύρες, στον ΗΣΑΠ του Μοσχάτου.

Δείτε το βίντεο:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ισχυροί άνεμοι στην Πάτρα, ριπές έως 127 km/h στον Ρωμανό – Ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε κτηνοτροφική εγκατάσταση στην Πηνεία

Πολύ δυνατοί ήταν οι άνεμοι που καταγράφηκαν για μία ακόμη ημέρα στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, με την πόλη να βρίσκεται στην κορυφή των μετρήσεων πανελλαδικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία για σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, οι μέγιστες ριπές ανέμου έφτασαν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, προκαλώντας αφενός ανησυχία, αφετέρου προβλήματα σε μετακινήσεις και υποδομές.

Στην περιοχή Ρωμανός Πατρών οι ριπές ανέμου έφτασαν τα 127 km/h, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε και η περιοχή του Πανεπιστημίου με 119 km/h. Οι δύο αυτές καταγραφές τοποθετούν την Πάτρα στην πρώτη θέση των περιοχών με τις ισχυρότερες ριπές ανέμου για το συγκεκριμένο 24ωρο.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ακολουθούν:

Σαμαριά – Ξυλόσκαλο: 113 km/h, Φινοκαλιά Λασιθίου: 103 km/h, Καλέντζι Αχαΐας: 100 km/h, Φουρφουράς Ρεθύμνου: 100 km/h, Φράγμα Ποταμών Ρεθύμνου: 97 km/h. Αργυρούπολη Ρεθύμνου: 95 km/h.

Καταστράφηκε κτηνοτροφική εγκατάσταση από ανεμοστρόβιλο στην Πηνεία

Ολοκληρωτική ήταν η καταστροφή στις εγκαταστάσεις της Κτηνοτροφικής Μονάδας στο Σκληβα Πηνείας του προέδρου της κοινότητας Νίκου Καραβέλα, σήμερα μετά από ανεμοστρόβιλο στην περιοχή. Παράλληλα αναζητούνται 60 πρόβατα που βρίσκονταν μέσα στην ίδια μονάδα.

Συνεργείο της πολιτικής προστασίας του δήμου ανοίγει το οδόστρωμα όπου είχαν πέσει κομμάτια του σταύλου. Την περιοχή θα επισκεφθεί κλιμάκιο του ΕΛΓΑ Πάτρας για να διαπιστώσει το μέγεθος των ζημιών.

Επίσης, δέντρα ξεριζώθηκαν ή έπεσαν σε άλλες περιοχές της Πηνείας όπως στον Πρόδρομο και στην Βουλιαγμένη, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Αιτωλοακαρνανία: Ξηλώθηκαν κεραμίδια από τη στέγη στο δημοτικό σχολείο Ευηνοχωρίου λόγω των ισχυρών ανέμων

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές στο δημοτικό σχολείο στο Ευηνοχώρι, όπου ξηλώθηκαν κεραμίδια από τη στέγη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σχολείο υπέστη φθορές, καθώς εκτός από τα κεραμίδια έχουν σπάσει και τζάμια, ενώ στην περιοχή σημειώθηκαν και διακοπές ηλεκτροδότησης εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ η εξέλιξη της κακοκαιρίας παρακολουθείται στενά, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες.

Θυελλώδεις άνεμοι στην Ιεράπετρα – Ιστιοφόρο «βγήκε» στη στεριά στην Γαύδο – Δείτε βίντεο

Η κακοκαιρία πλήττει σήμερα (21/1) την Κρήτη και την Γαύδο.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews αποτυπώνεται καρέ – καρέ η πρωτοφανής δύναμη των κυμάτων που «σηκώνουν» ένα ιστιοπλοϊκό 15 μέτρων, το οποίο βρίσκεται στον προβλήτα δεμένο, στο λιμάνι της Γαύδου.

Είναι χαρακτηριστικό πως η δύναμη του αέρα είναι τόσο μεγάλη, ώστε βρέθηκε σε κίνδυνο ακόμη και το πλήρωμα της Frontex, ενώ δίνεται μάχη για να μην βουλιάξει το φουσκωτό της.

Νωρίτερα, όπως μετέδωσε η ρεπόρτερ της ΕΡΤ, τα ορμητικά κύματα παρέσυραν μια βάρκα μεταναστών, η οποία σταμάτησε μόλις ένα μέτρο από την πόρτα ενός από τα σπιτάκια που όπου διαμένουν οι μετανάστες.

Ζημιές και διακοπές ρεύματος στην Κρήτη Δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ιεράπετρα. Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε μεταλλικές κατασκευές και σοβαρές ζημιές σε θερμοκήπια, όπως αποτυπώνεται στο βίντεο από την περιοχή «Αναδασμός» Καβουσίου, το οποίο δημοσίευσε στο Facebook ο Λεωνίδας Κουδουμογιαννάκης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Cretalive, σημειώθηκε πολύωρη διακοπή ηλεκτροδότησης στην ευρύτερη περιοχή της Βιάννου. Η έλλειψη ρεύματος προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε νοικοκυριά, ιδιαίτερα λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, ενώ ο δήμος προχώρησε στη διακοπή λειτουργίας σχολικών μονάδων και παιδικού σταθμού, καθώς δεν υπήρχε θέρμανση.

Χειμωνιάτικο σκηνικό – Μαγευτικές εικόνες από τις περιοχές που ντύθηκαν στα λευκά

Ο χιονιάς που άργησε φέτος να φανεί, έκανε τελικά εντυπωσιακή εμφάνιση, καλύπτοντας με λευκό πέπλο μεγάλο μέρος της χώρας. Από τη Φλώρινα και την Πέλλα έως την Καστοριά, τις Σέρρες και το Κιλκίς, οι κάτοικοι ξύπνησαν αντικρίζοντας δρόμους, στέγες και αυλές σκεπασμένες από χιόνι, με το ύψος του να φτάνει κατά τόπους αρκετά εκατοστά.

Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει από τα ξημερώματα μεγάλο μέρος της Ελλάδας συνοδεύεται από έντονες χιονοπτώσεις, δυνατές βροχές και θυελλώδεις ανέμους, δημιουργώντας ένα καθαρά χειμωνιάτικο σκηνικό από τη Στερεά Ελλάδα μέχρι τη Μακεδονία και την Ήπειρο.

Η Φθιώτιδα βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων. Στον Δομοκό, η χιονόπτωση είναι συνεχής, με το ύψος του χιονιού να φτάνει έως τα 20 εκατοστά, ενώ στη Λαμία πέφτει δυνατή βροχή χωρίς να έχουν αναφερθεί προβλήματα. Στον αυχένα του Μπράλου, η ορατότητα είναι περιορισμένη και τα εκχιονιστικά μηχανήματα επιχειρούν αδιάκοπα. Οι οδηγοί καλούνται να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες, καθώς η χρήση τους είναι απαραίτητη στις δευτερεύουσες αρτηρίες της Φθιώτιδας, της Φωκίδας και της Ευρυτανίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη LamiaNOW (@lamianow.gr)

Η Αστυνομία απευθύνει σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, και να ενημερώνονται διαρκώς για την κατάσταση του οδικού δικτύου. Στη δυτική Φθιώτιδα, το χιόνι έχει ξεπεράσει τα 50 εκατοστά, με τα μηχανήματα των δήμων και της Περιφέρειας να δίνουν μάχη για να κρατήσουν ανοιχτό τον δρόμο Λαμία – Καρπενήσι, ενώ προβλήματα έχουν παρουσιαστεί και στο επαρχιακό δίκτυο των ορεινών χωριών.

Στην Ευρυτανία, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο Καρπενησίου – Φουρνάς – Καρδίτσας και στο τμήμα προς Δομνίστα, ενώ η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας υπενθυμίζει ότι οι αλυσίδες είναι απαραίτητες σε πολλά σημεία. Παρόμοια εικόνα και στη Βοιωτία και την Εύβοια, όπου όλα τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν χειμερινά ελαστικά ή αλυσίδες.

Η Πολιτική Προστασία στην Εύβοια ανακοίνωσε απαγόρευση διέλευσης οχημάτων από το ποτάμι στο σημείο Μπακαλόου – Ατέμη, εξαιτίας της ανόδου της στάθμης του νερού, ενώ εστάλη και μήνυμα 112 σε περιοχές της Εύβοιας και της Βοιωτίας, προειδοποιώντας για επικίνδυνα φαινόμενα. Στην Κάρυστο, οι άνεμοι φτάνουν τα 9 μποφόρ, με το Λιμεναρχείο να ζητά από τους ιδιοκτήτες σκαφών να λάβουν μέτρα προστασίας.

Αριδαία

Γρεβενά

Νεάπολη Κοζάνης

Νάουσα

Γιαννιτσά

Κρύα Βρύση Πέλλας

Η Θεσσαλία επίσης ντύθηκε στα λευκά. Τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, η Λάρισα και ο Βόλος ξύπνησαν μέσα στο χιόνι, με εντυπωσιακές εικόνες να έρχονται από το Λιβάδι Ελασσόνας και το κέντρο των Τρικάλων. Στον Δήμο Μετεώρων, ο δήμαρχος Λευτέρης Αβραμόπουλος αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων, καθώς τα Μετέωρα έχουν καλυφθεί από πυκνό στρώμα χιονιού. Αντίστοιχα, στον Δήμο Τρικκαίων, ο δήμαρχος Νίκος Σακκάς ανακοίνωσε ότι όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα παραμείνουν κλειστά για λόγους ασφαλείας.

Στην Καρδίτσα, ο Δήμος Μουζακίου ενημέρωσε ότι στο ορεινό τμήμα πάνω από τη διασταύρωση «Μπαλάνου» το ύψος του χιονιού ξεπερνά τους 30 πόντους. Τα συνεργεία του δήμου, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, εργάζονται συνεχώς για να διατηρήσουν ανοιχτό το οδικό δίκτυο. Ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Κώστας Σκρέτας εφιστά την προσοχή των κατοίκων, υπενθυμίζοντας ότι για κάθε ανάγκη μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.

Η Ήπειρος δοκιμάζεται επίσης, με χιόνια να πέφτουν πυκνά σε Τζουμέρκα, Μέτσοβο, Ζαγόρι, Άρτα και Πωγώνι, όπου το ύψος φτάνει το μισό μέτρο και η θερμοκρασία υποχωρεί κάτω από το μηδέν. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ η Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων ανακοίνωσε ότι: «Για λόγους ασφαλείας και αποφυγής τροχαίων ατυχημάτων, λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων, ισχύει προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό, από τον κόμβο Παμβώτιδας έως τον κόμβο Παναγιάς. Εξαιρούνται τα εκχιονιστικά, τα οχήματα οδικής βοήθειας, τα φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι και τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης».

Στη Μακεδονία, τα φαινόμενα είναι έντονα. Σε Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Νάουσα, Βέροια, Πέλλα και Γρεβενά, το χιόνι έχει καλύψει πόλεις και χωριά, ενώ στη Σαμαρίνα σημειώθηκε χιονοθύελλα. Από τα ξημερώματα, χιονίζει στον Χορτιάτη, με τις αρχές να κλείνουν τον δρόμο Χορτιάτη – Αγίου Βασιλείου, ενώ στην Ημαθία τα σχολεία δεν λειτούργησαν για λόγους ασφαλείας.

Ποιες περιοχές έχουν τεθεί σε Red Code

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τέθηκε και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μετά το νέο έκτακτο δελτίο που νωρίς το μεσημέρι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), όπως αποφασίστηκε κατά την σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία.

Υπενθυμίζεται ότι σε Red Code έχουν τεθεί ήδη από χθες οι Περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλία και Δυτικής Μακεδονίας.

Αναλυτικά, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. Θέμα της συνεδρίασης, η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη έως και το μεσημέρι της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις, και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Σήμερα Τετάρτη ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία), την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Αττική, την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες και από το βράδυ, μέχρι και αύριο Πέμπτη το μεσημέρι, στα νησιά του Βόρειου και ανατολικού Αιγαίου καθώς και τα Δωδεκάνησα.

β. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και θα είναι ιδιαίτερα πυκνές και σε χαμηλά υψόμετρα στη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Μακεδονία (κυρίως Τρίκαλα, Καρδίτσα και Ευρυτανία).

γ. Θυελλώδεις άνεμοι 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν κατά τόπους, μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μετά την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (RED CODE) από σήμερα Τετάρτη έως και αύριο Πέμπτη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.

Το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη, χιόνια στα ορεινά

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Η Αττική θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

Η ενημέρωση από την ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε την Τρίτη 20-01-26 11:30 τοπική, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Κακοκαιρία στη χώρα μας σήμερα Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά:

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. τους κατά τόπους πολύ θυελλώδεις ανέμους

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) σήμερα Τετάρτη μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά (κυρίως σε Βοιωτία και Φθιώτιδα) και στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική σήμερα Τετάρτη μέχρι νωρίς το βράδυ

δ. στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες σήμερα Τετάρτη το απόγευμα

ε. στις Κυκλάδες σήμερα Τετάρτη από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ

στ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

ζ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι σήμερα το απόγευμα, στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια μέχρι το βράδυ, στις Σποράδες πρόσκαιρα το απόγευμα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τη νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη

α. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά της Αχαΐας και της Κορινθίας

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία, στα ορεινά – ημιορεινά μέχρι το βράδυ και κατά τόπους και σε πεδινές περιοχές μέχρι το απόγευμα

δ. στη δυτική Μακεδονία και την κεντρική Μακεδονία μέχρι το βράδυ

ε. στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας το απόγευμα – βράδυ

στ. στα ορεινά της Θράκης τη νύχτα

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες μέχρι το απόγευμα στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας και τη νύχτα στα ορεινά της Θράκης.

Γ. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κυκλάδων και Δωδεκανήσων)