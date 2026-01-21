Κώστας Καζάκας: Η αποκάλυψη για το περιστατικό που του έτυχε πέρυσι – «Πρώτη φορά στη ζωή μου…»

Σύνοψη από το

  • Ο Κώστας Καζάκας, τον οποίο φέτος το κοινό μπορεί να απολαύσει στη παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο», περιέγραψε ένα περιστατικό που του έτυχε πέρυσι σε ένα άλλο θεατρικό έργο.
  • Μιλώντας για το θέμα της συνέπειας με την ώρα, ο ηθοποιός αποκάλυψε πως πέρυσι μπερδεύτηκε κάποια στιγμή, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει να πάει στο θέατρο.
  • «Πρώτη φορά στη ζωή μου, έχω κάνει τόσες παραστάσεις, για κάποιο λόγο νόμιζα ότι είχαμε βραδινή», ανέφερε, ευτυχώς όμως έβγαινε 50 λεπτά αφού ξεκινούσε η παράσταση.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κώστας Καζάκας

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου υποδέχτηκαν στην εκπομπή τους τον Κώστα Καζάκα. Ο καταξιωμένος ηθοποιός, τον οποίο φέτος το κοινό μπορεί να απολαύσει στη παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο», περιέγραψε ένα περιστατικό που του έτυχε πέρυσι σε ένα άλλο θεατρικό έργο που συμμετείχε.

Συγκεκριμένα, μιλώντας για το θέμα της συνέπειας με την ώρα, που πρέπει να δείχνουν οι ηθοποιοί που παίζουν σε παραστάσεις, ο Κώστας Καζάκας αποκάλυψε πως πέρυσι μπερδεύτηκε κάποια στιγμή, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει να πάει στο θέατρο.

«Μπορεί να σου τύχει να σε πάρουν τηλέφωνο και να σου πουν “πού είστε; Θα δώσω τρίτο” και να είσαι σπίτι σου. Μου έτυχε πέρυσι. Πρώτη φορά στη ζωή μου, έχω κάνει τόσες παραστάσεις, για κάποιο λόγο νόμιζα ότι είχαμε βραδινή», ανέφερε αρχικά ο επιτυχημένος καλλιτέχνης.

Στη συνέχεια, ο Κώστας Καζάκας εξήγησε ότι: «Με πήρε η κοπέλα που έτρεχε την παράσταση, και μου λέει: “Κύριε Καζάκα που είστε; Γιατί θα δώσω τρίτο”. Της απάντησα ότι είμαι σπίτι. Μου λέει: “Δίνω τρίτο, ξεκινάει η παράσταση, πόση ώρα χρειάζεστε;”.

“Χρειάζομαι μισή ώρα, μην ανησυχείτε, σε δύο λεπτά θα είμαι μέσα στο αυτοκίνητο”, απάντησα. Ευτυχώς στη συγκεκριμένη παράσταση πέρυσι, έβγαινα 50 λεπτά αφού ξεκινούσε η παράσταση. Μου έτυχε πρώτη φορά, και έχω κάνει δόξα τω Θεώ… Με το “Τσίρκο” είναι 108 πρεμιέρες!».

19:50 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

19:11 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

18:43 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

17:30 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

