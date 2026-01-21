Βουλή: Ένταση και διακοπή της συνεδρίασης για τα αγροτικά – Κριτική σε Κακλαμάνη από αντιπολίτευση

  • Ένταση σημειώθηκε στη Βουλή, με αποτέλεσμα να διακοπεί για λίγα λεπτά η συνεδρίαση, λόγω της ανακοίνωσης του προεδρεύοντος Βασίλη Βιλιάρδου ότι η συζήτηση θα ολοκληρωθεί στις 11 μ.μ.
  • Η αντιπολίτευση αντέδρασε έντονα, ζητώντας η συζήτηση να συνεχιστεί την επόμενη ημέρα, ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί στη λίστα και να μην αποκλειστούν.
  • Τελικά, ύστερα από επικοινωνία με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Νικήτα Κακλαμάνη, αποφασίστηκε να εξαντληθεί όλος ο κατάλογος των ομιλητών, ακόμα και αν χρειαστεί να ολοκληρωθεί η συζήτηση στις 2 ή στις 3 μετά τα μεσάνυχτα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

βουλή

Ένταση σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ του προεδρεύοντος του Σώματος, Βασίλη Βιλιάρδου, και της αντιπολίτευσης, με αποτέλεσμα να διακοπεί για λίγα λεπτά η συνεδρίαση.

Αιτία στάθηκε η ανακοίνωση του κ. Βιλιάρδου ότι «με απόφαση του προέδρου της Βουλής η συζήτηση με ομιλίες βουλευτών θα ολοκληρωθεί στις 11 μ.μ. και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η ψηφοφορία επί της πρότασης του πρωθυπουργού για τη συγκρότηση διακομματικής κοινοβουλευτικής επιτροπής για τα αγροτικά ζητήματα».

Τόσο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, όσο και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, και του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας, αντέδρασαν έντονα, ζητώντας η συζήτηση να συνεχιστεί αύριο, Πέμπτη, ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι οι βουλευτές που έχουν εγγραφεί στη λίστα και να μην αποκλειστούν.

Παράλληλα, ζήτησαν να τεθεί η πρότασή τους σε ψηφοφορία.

Νέα ένταση προκλήθηκε όταν ο κ. Βιλιάρδος ανακοίνωσε ότι υπερψηφίστηκε η πρόταση της πλειοψηφίας και η συζήτηση θα ολοκληρωθεί σήμερα, σε μία συνεδρίαση, όπως αποφασίστηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων.

«Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Λογοκρίνετε βουλευτές…» φώναζαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, αμφισβητώντας και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

«Ποια πλειοψηφία αποφάσισε; Μια γαλαρία είναι εδώ. Γαλαρία, όχι πλειοψηφία» έλεγε με έντονο ύφος η κ. Κωνσταντοπούλου.

Καθώς οι αντιδράσεις συνεχίζονταν και η συζήτηση δεν μπορούσε να προχωρήσει με ομιλητές, ο κ. Βιλιάρδος διέκοψε για λίγα λεπτά, προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Στην επανέναρξη της συνεδρίασης ανέβηκε στο προεδρείο ο Ε΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο οποίος ενημέρωσε ότι, ύστερα από επικοινωνία με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Νικήτα Κακλαμάνη, αποφασίστηκε να εξαντληθεί όλος ο κατάλογος των ομιλητών, ακόμα και αν χρειαστεί να ολοκληρωθεί η συζήτηση στις 2 ή στις 3 μετά τα μεσάνυχτα.

«Δεν υπήρξε καμία διάθεση λογοκρισίας ή να κοπούν ομιλητές. Πρόθεση διευκόλυνσης των βουλευτών εκφράστηκε από τον πρόεδρο. Θα πάμε όσο χρειαστεί και δεν θα υπάρξει κανένα θέμα», έκλεισε το θέμα ο κ. Κωνσταντινόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

