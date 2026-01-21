Όλα τα βίντεο και οι φωτογραφίες των αναγνωστών του enikos.gr από τα προβλήματα της κακοκαιρίας

Σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τις τελευταίες ώρες την Αττική. Πολλοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χείμαρρους που παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Τα προβλήματα αποτυπώνονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο από διάφορες περιοχές της Αττικής, που έχουν στείλει αναγνώστες του enikos.gr.

Σε… ποτάμι μετατράπηκε η Λεωφόρος Αλεξάνδρας

Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας μετατράπηκε σε ποτάμι, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και τους οδηγούς να προσπαθούν να περάσουν με προσοχή από τα πλημμυρισμένα σημεία.

Μέσα στα σπίτια τα νερά στο Μαρούσι

Η κατάσταση στα βόρεια προάστια και συγκεκριμένα στο Μαρούσι είναι αποκαρδιωτική. Στην οδό Παραδείσου, κοντά στον Ιππικό Όμιλο, το νερό κάλυψε μεγάλο μέρος του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν οχήματα.

Μάλιστα τα νερά εισχώρησαν και μέσα σε σπίτια.

Απέραντο ποτάμι η Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Κερατσίνι

Σε απέραντο ποτάμι έχει μετατραπεί η Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Κερατσίνι, στην οποία έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Στο σημείο βρίσκονται μηχανήματα της Περιφέρειας και δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να απομακρύνουν τον τεράστιο όγκο νερού που έχει συγκεντρωθεί.

Άγιος Δημήτριος: Εκκενώθηκαν 3 σπίτια κοντά στο ρέμα της Πικροδάφνης

Εκκενώθηκαν τρία σπίτια, που είχαν κριθεί ακατάλληλα στο πρόσφατο παρελθόν, και βρίσκονται δίπλα από το ρέμα της Πικροδάφνης, στον Άγιο Δημήτριο. Η απόφαση ελήφθη λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας βροχοπτώσεις, ανά διαστήματα έντονες, και στην Αττική.

Στα βίντεο που δημοσιεύει το enikos.gr καταγράφεται η εκτεταμένη καθίζηση που έχει προκληθεί στο σημείο, μία ανάσα από σπίτια.

«Φούσκωσε» ο Ιλισός

Ανησυχία επικρατεί και στην Καλλιθέα και τις γειτονικές περιοχές, καθώς έχει ήδη ανέβει η στάθμη του Ιλισού. Τα νερά έχουν παρασύρει φερτά υλικά και σκουπίδια, γεγονός που δυσχεραίνει την φυσιολογική ροή του νερού.

Συνεργεία επιχείρησαν και σε άλλο σημείο της περιοχής, όπου παρατηρούνται συχνά πλημμύρες, στον ΗΣΑΠ του Μοσχάτου.

Δείτε το βίντεο:

