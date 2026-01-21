Όλα τα βίντεο και οι φωτογραφίες των αναγνωστών του enikos.gr από τα προβλήματα της κακοκαιρίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία, Κερατσίνι

Σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τις τελευταίες ώρες την Αττική. Πολλοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και έχουν μετατραπεί σε ορμητικούς χείμαρρους που παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους.

Τα προβλήματα αποτυπώνονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο από διάφορες περιοχές της Αττικής, που έχουν στείλει αναγνώστες του enikos.gr.

Σε… ποτάμι μετατράπηκε η Λεωφόρος Αλεξάνδρας

Η Λεωφόρος Αλεξάνδρας μετατράπηκε σε ποτάμι, με τα οχήματα να κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και τους οδηγούς να προσπαθούν να περάσουν με προσοχή από τα πλημμυρισμένα σημεία.

Μέσα στα σπίτια τα νερά στο Μαρούσι

Η κατάσταση στα βόρεια προάστια και συγκεκριμένα στο Μαρούσι είναι αποκαρδιωτική. Στην οδό Παραδείσου, κοντά στον Ιππικό Όμιλο, το νερό κάλυψε μεγάλο μέρος του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν οχήματα.

Μάλιστα τα νερά εισχώρησαν και μέσα σε σπίτια.

Απέραντο ποτάμι η Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Κερατσίνι

Σε απέραντο ποτάμι έχει μετατραπεί η Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Κερατσίνι, στην οποία έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Στο σημείο βρίσκονται μηχανήματα της Περιφέρειας και δυνάμεις της Πυροσβεστικής προκειμένου να απομακρύνουν τον τεράστιο όγκο νερού που έχει συγκεντρωθεί.

Άγιος Δημήτριος: Εκκενώθηκαν 3 σπίτια κοντά στο ρέμα της Πικροδάφνης

Εκκενώθηκαν τρία σπίτια, που είχαν κριθεί ακατάλληλα στο πρόσφατο παρελθόν, και βρίσκονται δίπλα από το ρέμα της Πικροδάφνης, στον Άγιο Δημήτριο. Η απόφαση ελήφθη λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές της χώρας, προκαλώντας βροχοπτώσεις, ανά διαστήματα έντονες, και στην Αττική.

Στα βίντεο που δημοσιεύει το enikos.gr καταγράφεται η εκτεταμένη καθίζηση που έχει προκληθεί στο σημείο, μία ανάσα από σπίτια.

«Φούσκωσε» ο Ιλισός

Ανησυχία επικρατεί και στην Καλλιθέα και τις γειτονικές περιοχές, καθώς έχει ήδη ανέβει η στάθμη του Ιλισού. Τα νερά έχουν παρασύρει φερτά υλικά και σκουπίδια, γεγονός που δυσχεραίνει την φυσιολογική ροή του νερού.

Συνεργεία επιχείρησαν και σε άλλο σημείο της περιοχής, όπου παρατηρούνται συχνά πλημμύρες, στον ΗΣΑΠ του Μοσχάτου.

Δείτε το βίντεο:

Κακοκαιρία: Στείλε βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr – Αποθήκευσε τον αριθμό 6944 05 05 05

Αν αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα στο σημείο όπου βρίσκεσαι, στείλε φωτογραφία ή βίντεο στο enikos.gr. Το enikos.gr από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του, στηρίζεται στην διαδραστικότητα και την καθημερινή επικοινωνία με όλους τους αναγνώστες του.

Πώς να στείλεις βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr

Αν θέλεις λοιπόν κι εσύ να στείλεις φωτογραφίες και βίντεο για να δημοσιευθούν στο enikos.gr ή να καταγγείλεις κάτι στην περιοχή όπου βρίσκεσαι, αποθήκευσε στο κινητό σου τηλέφωνο τον αριθμό 6944 05 05 05 και στείλε τα δικά σου ντοκουμέντα μέσω Viber (χωρίς χρέωση) ή WhatsApp (χωρίς χρέωση).

Επίσης, μπορείς να στείλεις φωτογραφίες ή βίντεο μέσω Facebook στη σελίδα του enikos: https://www.facebook.com/enikosgr/ , μέσω Instagram https://www.instagram.com/enikosgr/ και με email: [email protected].

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη στάση ύπνου για αποφύγετε την άνοια – Τα κακά νέα για όσους κοιμούνται ανάσκελα

ΠΙΣ: Παραιτήθηκε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος- Νέος Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος

Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία – Σε πλήρη εξέλιξη οι δράσεις ενίσχυσης τω...

Γιατί εμφανίστηκαν μηνύματα από το 112 σε POS

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:11 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Πτήση από την Ζάκυνθο προς την Αθήνα προσγειώθηκε στη Χίο εξαιτίας της κακοκαιρίας – Δείτε βίντεο 

Μία πτήση από την Ζάκυνθο με προορισμό την Αθήνα, αναγκάστηκε να προσγειωθεί στην Χίο, εξαιτία...
21:45 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Ωνάσειος Ψηφιακή Βιβλιοθήκη: Περισσότεροι από 10.000 πολύτιμοι τόμοι προστατεύονται και «ταξιδεύουν» ανοιχτά και ελεύθερα

Μια νέα εποχή ξεκινά στην Ωνάσειο Βιβλιοθήκη. Ανακαλύψτε τις δυνατότητες που παρέχει το librar...
21:28 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Μήνυμα 112 στους κατοίκους του Βορείου Αιγαίου – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Το βράδυ της Τετάρτης στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της Περιφέρει...
21:19 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη Γλυφάδα: Νεκρή ανασύρθηκε μία γυναίκα – Παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο

Νεκρή ανασύρθηκε το βράδυ της Τετάρτης μια γυναίκα από δυνάμεις της Πυροσβεστικής στην Γλυφάδα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι