Παρότι οι περισσότεροι από εμάς αναζητούμε την ασφάλεια της ρουτίνας και την ηρεμία ενός καλά οργανωμένου προγράμματος, υπάρχουν κάποιοι που νιώθουν ότι εγκλωβίζονται στην προβλεψιμότητα. Για αυτούς, η στασιμότητα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός και η μονοτονία μια αργή δοκιμασία. Αντίθετα, όταν τα πάντα ανατρέπονται και το χάος κυριαρχεί, εκείνοι βρίσκουν τον πραγματικό τους εαυτό, θριαμβεύοντας εκεί που οι άλλοι πανικοβάλλονται.

Είναι οι άνθρωποι που χρειάζονται τη συνεχή εναλλαγή παραστάσεων και τις απρόσμενες προκλήσεις για να νιώσουν ότι το αίμα τους κυλάει στις φλέβες τους. Η αστρολογία υποστηρίζει πως αυτή η εσωτερική ανάγκη για περιπέτεια δεν είναι τυχαία, αλλά συνδέεται άμεσα με τη στιγμή που ήρθαν στον κόσμο.

Ποιοι είναι, λοιπόν, οι 4 μήνες γέννησης που διαχειρίζονται το χάος σαν το φυσικό τους περιβάλλον, το απρόβλεπτο μοιάζει να τους γεμίζει ενέργεια και χρειάζονται τη διαρκή αλλαγή για να νιώθουν αληθινά ζωντανοί;

Οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί αυτούς τους 4 μήνες, «διψούν» για αλλαγές – «Το απρόβλεπτο σας γεμίζει ενέργεια»

Απρίλιος,

Αύγουστος,

Δεκέμβριος,

Μάρτιος

Απρίλιος

Κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται δομή και προβλεψιμότητα για να πλοηγηθούν στις αναποδιές της καθημερινότητας. Στην αντίθετη πλευρά του φάσματος βρίσκονται οι γεννημένοι τον Απρίλιο, που αγαπούν το χάος. Ακολουθώντας διάφορες γεμάτες δράση ευκαιρίες χωρίς συγκεκριμένο στόχο στο μυαλό τους, είναι πάντα πιο ευτυχισμένοι όταν πλησιάζουν μια περιπέτεια χωρίς προκαθορισμένο πρόγραμμα, επιτρέποντας στον εαυτό τους να αγκαλιάσει τη στιγμή και τον αυθορμητισμό.

Ενώ κάποιοι μπορεί να αναστατωθούν αν μια καταιγίδα χαλάσει τις διακοπές τους το καλοκαίρι, οι γεννημένοι τον Απρίλιο είναι έξω και χορεύουν στη βροχή, απολαμβάνοντας την απρόβλεπτη φύση της στιγμής, αντί να θρηνούν για το πώς θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί τα πράγματα.

Αύγουστος

Ως ειδικοί του αυτοσχεδιασμού, οι γεννημένοι τον Αύγουστο πάντα βρίσκουν έναν τρόπο να σταθούν και πάλι στα πόδια τους όταν τα πράγματα παίρνουν απρόβλεπτη τροπή. Η σχέση τους μπορεί να καταρρεύσει, ο διευθυντής τους μπορεί να τους απολύσει, το ρομαντικό μυθιστόρημα που γράφουν με κόπο μπορεί να διαγραφεί κατά λάθος από τον υπολογιστή τους, αλλά οι γεννημένοι τον Αύγουστο διαθέτουν την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα να ξεκινήσουν ξανά από το μηδέν.

Για αυτούς, τα γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή είναι απλώς μια αναπόφευκτη «καμπύλη» που όλοι μας πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή. Στο μυαλό τους, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αντέξεις αυτές τις καταστάσεις μέχρι να βελτιωθεί η κατάσταση αρκετά για να συγκεντρωθείς και να επαναπροσανατολιστείς.

Δεκέμβριος

Οι γεννημένοι τον Δεκέμβριο λατρεύουν όταν τα πράγματα βγαίνουν εκτός πορείας, χαμογελώντας πλατιά κάθε φορά που κάτι παίρνει αναπάντεχη τροπή. Για αυτούς, ο κόσμος είναι ένας τόπος γεμάτος εκπλήξεις, που απαιτεί συνεχή αλλαγή για το καλό του συνόλου.

Ποτέ δεν θέλουν να αράξουν και να παραδοθούν στη ρουτίνα, προτιμούν να αντιμετωπίσουν μια απρογραμμάτιστη κρίση παρά να βρεθούν χαμένοι σε μια βαρετή και προβλέψιμη καθημερινότητα. Ενώ κάποιοι άνθρωποι φοβούνται την τραγωδία ή τις καταστροφές, οι γεννημένοι τον Δεκέμβριο χρησιμοποιούν τέτοιες καταστάσεις ως εργαλείο μάθησης, αποκτώντας βαθύτερη γνώση για τον εαυτό τους και επεκτείνοντας ακόμα περισσότερο την κοσμοθεωρία τους στη διαδικασία.

Μάρτιος

Ως αυθάδεις ονειροπόλοι, των οποίων το μυαλό είναι πάντα στον αέρα, οι γεννημένοι τον Μάρτιο είναι μόνο μερικώς ενήμεροι για το τι συμβαίνει γύρω τους. Με το μυαλό σε αυτόματο πιλότο, περπατούν στη ζωή με το ένα πόδι στον πραγματικό κόσμο και το άλλο βαθιά βυθισμένο στη ζωντανή φαντασία τους.

Όταν τα πράγματα πηγαίνουν στραβά για αυτούς, απλώς αναστενάζουν, αδιαφορώντας και αφήνοντας τα πάντα να εξελιχθούν σύμφωνα με τη δική τους φυσική βούληση. Δείχνοντας μεγάλη εμπιστοσύνη στα θεία σχέδια του σύμπαντος, οι γεννημένοι τον Μάρτιο πιστεύουν βαθιά ότι όλα θα πάνε καλά τελικά, ακόμα κι αν στην αρχή δεν φαίνεται έτσι.