Οι 4 μήνες γέννησης που όλοι ζηλεύουν κρυφά – «Ξεχωρίζετε και προκαλείτε τον θαυμασμό»

Η ζήλια δεν συνεπάγεται απαραίτητα αρνητικότητα ή την επιθυμία να βλάψουμε τους άλλους. Μερικές φορές, αντανακλά απλώς μια σιωπηλή μορφή θαυμασμού. Η ζήλια, όταν βιώνεται εποικοδομητικά, μπορεί να αποτελέσει ένα αποκαλυπτικό συναίσθημα που μας βοηθά να κατανοήσουμε τι φιλοδοξούμε να γίνουμε και τι θέλουμε να ενσαρκώσουμε. Υπό αυτό το πρίσμα, εκείνοι που προκαλούν τον φθόνο μπορούν στην πραγματικότητα να θεωρηθούν ως ιδιαίτερα εμπνευσμένοι άνθρωποι.

Υπάρχουν τέσσερις μήνες γέννησης που ξεχωρίζουν, καθώς οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί τότε διαθέτουν αξιοθαύμαστα χαρακτηριστικά τα οποία οι άλλοι δεν μπορούν παρά να προσέξουν — και ενίοτε να ζηλέψουν. Παρόλο που κάθε άνθρωπος διαθέτει τις δικές του μοναδικές δυνάμεις που αξίζουν να γιορτάζονται, αυτοί οι τέσσερις μήνες είναι πιο πιθανό να εμπνεύσουν τον θαυμασμό στους γύρω τους.

Ποιους μήνες έχουν γεννηθεί οι άνθρωποι που ξεχωρίζουν και προσελκύουν τη ζήλια των άλλων;

Μάιο,

Αύγουστο,

Οκτώβριο,

Δεκέμβριο

Μάιος

Οι άνθρωποι που γεννιούνται τον Μάιο τείνουν να είναι γεμάτοι αυτοπεποίθηση και έχουν μια σταθερή συμπεριφορά. Προσεγγίζουν τη ζωή με ήρεμο και συγκροτημένο τρόπο, κάτι που φυσικά τους φέρνει ευκαιρίες.

Μπορεί να φαίνεται πως η ζωή τους είναι εύκολη. Είτε ως πρακτικοί Ταύροι, είτε ως δυναμικοί Δίδυμοι, οι γεννημένοι αυτόν τον μήνα συχνά μεταδίδουν μια αίσθηση σταθερότητας, ασφάλειας και ριζωμένης αυτοπεποίθησης.

Η συναισθηματική τους ανθεκτικότητα τους κάνει επιδραστικούς και προσελκύει θαυμαστές. Επιπλέον, έχουν μια ιδιαίτερη αίσθηση για την αισθητική και συχνά αναγνωρίζονται για τις όμορφες επιλογές τους στη μόδα, τα προσωπικά τους αντικείμενα και τη διακόσμηση του σπιτιού τους.

Αύγουστος

Οι άνθρωποι που γεννιούνται τον Αύγουστο είναι ζωντανοί και λάμπουν σαν τον ήλιο Έχουν την ικανότητα να ξεχωρίζουν χωρίς να προσπαθούν, και αυτός ο μήνας γέννησης είναι προορισμένος να ξεχωρίζει ανάμεσα στο πλήθος. Ακόμα και όταν προσπαθούν να είναι διακριτικοί, δεν μπορούν να αποφύγουν να τραβούν τα βλέμματα.

Πολλοί θαυμαστές ζηλεύουν το αόρατο «φως» της δημοσιότητας που φαίνεται να τους ακολουθεί, είτε είναι εντυπωσιακοί Λέοντες, είτε ταπεινοί Παρθένοι. Η τολμηρή τους παρουσία είναι αλησμόνητη.

Πιθανόν το πιο θαυμάσιο χαρακτηριστικό αυτού του μήνα γέννησης; Η αυτοπεποίθηση και η αμετακίνητη πίστη στις δικές τους ικανότητες να κάνουν τα πάντα να συμβούν.

Οκτώβριος

Οι άνθρωποι που γεννιούνται τον Οκτώβριο έχουν μια φυσική γοητεία που τους καθιστά μαγνητικούς για τους άλλους. Η φιλική τους προσέγγιση και η κομψή τους συμπεριφορά τους κάνουν να ξεχωρίζουν ως προσωπικότητες.

Είτε είναι Ζυγοί που επικεντρώνονται στις σχέσεις, είτε Σκορπιοί με έντονη προσωπικότητα, όσοι γεννιούνται αυτόν τον μήνα είναι κινητοποιημένοι από μια αυθεντική επιθυμία να συνδεθούν με τους άλλους.

Όλοι εκτιμούν το αίσθημα του να γίνονται κατανοητοί, και οι άνθρωποι του Οκτωβρίου διαπρέπουν στο να κάνουν τους άλλους να νιώθουν ενδιαφέροντες. Οι θαυμαστές τους συχνά αναρωτιούνται για την ικανότητά τους να προσελκύουν φίλους και γνωστούς, κάτι που αντικατοπτρίζει την υψηλή τους κοινωνική και συναισθηματική νοημοσύνη.

Σε στιγμές σύγκρουσης, ενεργούν ως μεσολαβητές, αποφορτίζοντας επιδέξια τις εντάσεις χωρίς να φαίνονται ιδιαίτερα επηρεασμένοι από την κατάσταση.

Δεκέμβριος

Οι άνθρωποι που γεννιούνται τον Δεκέμβριο είναι εξαιρετικοί αισιόδοξοι. Αυτές οι περιπετειώδεις ψυχές πιστεύουν στο να ζουν τη ζωή στο έπακρο. Ελεύθεροι στο πνεύμα, πιστεύουν ότι τα πράγματα πάντα εξελίσσονται προς όφελός τους, σαν να συνωμοτεί το σύμπαν υπέρ τους.

Συχνά, αυτή η φιλοσοφία εκδηλώνει τα ίδια τα θαύματα που ονειρεύονται. Με συνεχιζόμενη πρόοδο και αφοσίωση στην εξέλιξη, οι άνθρωποι συχνά ζηλεύουν την μεγαλύτερη από τη ζωή προσωπικότητα αυτού του μήνα γέννησης. Είτε είναι φιλοσοφημένοι Τοξότες, είτε φιλόδοξοι Αιγόκεροι, οι γεννημένοι τον Δεκέμβριο οδηγούν με πίστη στο μέλλον.