Ράφα Μπενίτεθ για το Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: «Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα»

Σύνοψη από το

  • Ο Ράφα Μπενίτεθ εξέφρασε την πίστη του στην ομάδα του ενόψει του αυριανού αγώνα με τη Φερεντσβάρος, τονίζοντας ότι «έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα» για ένα θετικό αποτέλεσμα.
  • Ο Ισπανός τεχνικός ξεκαθάρισε πως ο Παναθηναϊκός δεν θα αλλάξει τον τρόπο προσέγγισης του αγώνα, παρότι η Φερεντσβάρος έχασε δύο βασικούς παίκτες της.
  • Αναφορικά με την «ταυτότητα» του Παναθηναϊκού, ο Μπενίτεθ τόνισε ότι το κλειδί είναι «η ισορροπία» και η ευελιξία, προσαρμόζοντας το παιχνίδι ανάλογα με τον αντίπαλο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ράφα Μπενίτεθ για το Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός: «Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα»
EUROPA LEAGUE 2025-2026 / ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ - ΠΑΟ / ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Την πίστη του στην ομάδα του εξέφρασε ο Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (22/1, 22:00) μεγάλου αγώνα με τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ισπανός τεχνικός υπογράμμισε πως ο Παναθηναϊκός δεν θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει το ματς παρότι η Φερεντσβάρος έχασε δύο βασικότατους παίκτες της (Βάργκα, Τοθ), ενώ μίλησε για το θέμα της «ταυτότητας».

Αναλυτικά ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου:

Για την αντίδραση της ομάδας του στο παιχνίδι με τη Φερεντσβάρος μετά τη «βαριά» ήττα απ’ την ΑΕΚ: «Ξέρουμε πως είναι πολύ σημαντικό ματς. Θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο σε κάθε διοργάνωση. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα αύριο το βράδυ και πρέπει να είμαστε στο 100% έτοιμοι, ώστε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Μου άρεσαν οι απαντήσεις του Πελίστρι. Ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι αυτή η περίοδος, είναι μεταβατική περίοδος. Αναγνωρίζουμε πως πρέπει να βλέπουμε τα ματς ξεχωριστά και πρέπει με σκληρή δουλειά να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση».

Για την Φερεντσβάρος: «Η Φερεντσβάρος είναι καλή ομάδα, της αρέσει να έχει κατοχή, αλλά και να πιέζει ψηλά και να αναγκάζει τον αντίπαλο σε λάθη. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα, ώστε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, ξεπερνώντας τις δυσκολίες του αντιπάλου. Περιμένουμε ένα δύσκολο ματς απέναντι σε μια ομάδα που έχει κερδίσει τέσσερα παιχνίδια. Δεν αλλάζουμε τον τρόπο μας αν η Φερεντσβάρος έχασε δύο παίκτες βασικούς. Ο τρόπος δεν θα αλλάξει, όποιος και αν παίξει».

Για το τακτικό κομμάτι και την ταυτότητα του Παναθηναϊκού: «Πρέπει να σκεφτούμε τους παίκτες που είχαμε, που έχουμε και που θα έχουμε. Είμαστε εδώ τρεις μήνες, αλλάζουμε παίκτες και έχουμε δύο ματς την εβδομάδα, όπου πρέπει να νικάμε. Είναι κάτι πολύπλοκο. Μιλάμε για εντελώς διαφορετικούς παίκτες, με άλλα χαρακτηριστικά. Είναι αρκετά δύσκολο να ισορροπήσεις και να αποφασίσεις τι ακριβώς θέλεις να κάνεις. Για εμένα το κλειδί της ταυτότητας είναι η ισορροπία. Η ευελιξία Θέλουμε να πιέζουμε ψηλά Ναι. Όλη την ώρα; Όχι απαραίτητα. Θέλουμε την μπάλα. Ναι. Όλη την ώρα; Δεν είναι απαραίτητο. Αν παίζουμε με μια ομάδα με αμυντική γραμμή αργή, θέλουμε να τους ανεβάσουμε αυτούς ψηλά και να τους χτυπήσουμε στην πλάτη με άμεσες μεταβιβάσεις. Ένα παράδειγμα είναι αυτό. Θέλουμε την μπάλα να την κερδίζουμε άμεσα. Πρέπει να έχουμε ευελιξία σε κάποια πράγματα αλλά η βασική λέξη είναι η ισορροπία»

Για τον Ρόμπι Κιν που είχε παίκτη στη Λίβερπουλ: «Τον συνάντησα πρόσφατα σε ένα συνέδριο της UEFA και μιλήσαμε για το ποδόσφαιρο. Η ομάδα του παίζει καλό ποδόσφαιρο και θα είναι χαρούμενος με την καριέρα του. Έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο και πιστεύω πως τα πάει πολύ καλά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη στάση ύπνου για αποφύγετε την άνοια – Τα κακά νέα για όσους κοιμούνται ανάσκελα

ΠΙΣ: Παραιτήθηκε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος- Νέος Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος

Πώς θα αυξήσουν τη σύνταξη 1.500.000 ελεύθεροι επαγγελματίες

ΔΥΠΑ: Συνολικά 915.889 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι για τον Δεκέμβριο – Τα τελευταία στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:27 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Ρουμανία – Ελλάδα 9-18 : Πανηγυρικά το «γαλανόλευκο» έξι στα έξι στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών συνεχίζει ασταμάτητη την εντυπωσιακή της πορεία στο ευρωπαϊκό π...
20:47 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός: Έτοιμοι να κλείσουν τον Άλεξ Κραλ οι «πράσινοι»

Μία υπόθεση που προς στιγμή φάνηκε να «κολλάει» στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τις τελευταίες πλ...
18:32 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός: Ανάμεσα στα ντέρμπι με ΑΕΚ και ΠΑΟ ορίστηκε το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης

Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, στις 18:30, θα διεξαχθεί στην Τρίπολη η αναμέτρηση του Ολυμπιακού μ...
15:35 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός: Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ στην Κωνσταντινούπολη

Ο Ολυμπιακός θα στερηθεί των υπηρεσιών του Νίκολα Μιλουτίνοφ στον αγώνα με την Αναντολού Εφές ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι