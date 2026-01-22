Εγκρίθηκε από τη Βουλή η πρόταση Μητσοτάκη για σύσταση Διακομματικής Επιτροπής ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα

  • Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε από τη Βουλή η πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα.
  • Η επιτροπή θα αναλάβει να εξετάσει σε βάθος τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα, με στόχο την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προτάσεων για την ενίσχυσή του.
  • Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη σημασία του πρωτογενούς τομέα για την ελληνική οικονομία και τόνισε ότι «η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα είναι εθνική προτεραιότητα».
Δεκτή «κατά πλειοψηφία» έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με αντικείμενο «τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».

Χατζηδάκης: Η Διακομματική Επιτροπή αφορά το μέλλον του αγροτικού τομέα – Ο μηδενισμός της Αντιπολίτευσης αδικεί και τους αγρότες μας

Η συζήτηση διήρκεσε συνολικά 16 ώρες, με την κυβερνητική πλειοψηφία να υπερψηφίζει την πρόταση και το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης να την καταψηφίζει.

Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από 26 βουλευτές, εκ των οποίων 14 θα προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, 3 από το ΠΑΣΟΚ, 2 από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ αντίστοιχα, ενώ θα συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Νέας Αριστεράς, της Ελληνικής Λύσης, της «Νίκης», της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς και ένας ανεξάρτητος βουλευτής.

Ανδρουλάκης: Ανεπαρκής και προσχηματική η σύσταση διακομματικής επιτροπής για τους αγρότες

Το προεδρείο θα είναι διακομματικό. Πρόεδρος της Επιτροπής προτάθηκε να οριστεί ο βουλευτής Φθιώτιδας Ιωάννης Οικονόμου. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής είναι τέσσερις μήνες από τη συγκρότησή της.

Κλείνοντας τη συνεδρίαση, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός υπογράμμισε ότι η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα συνιστά εθνική προτεραιότητα και όχι απλώς μία ακόμη δημόσια πολιτική. Αναφερόμενος στη στάση της αντιπολίτευσης, σχολίασε ότι, παρά τις αντιφατικές τοποθετήσεις ορισμένων κομμάτων που καταψήφισαν την πρόταση αλλά δήλωσαν πρόθεση συμμετοχής στις εργασίες της επιτροπής, ο ίδιος επιλέγει να κρατήσει τη θετική πλευρά.

Καρδίτσα: Αποχωρούν από το μπλόκο στον Ε65 οι αγρότες την Παρασκευή και το Σάββατο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

00:57 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

