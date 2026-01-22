Εγκρίθηκε από τη Βουλή η πρόταση Μητσοτάκη για σύσταση Διακομματικής Επιτροπής ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα

Δεκτή «κατά πλειοψηφία» έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής πρόταση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής με αντικείμενο «τη μελέτη των προβλημάτων και την επεξεργασία προτάσεων για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στη βάση των σύγχρονων προκλήσεων και των διεθνών εξελίξεων».

Η συζήτηση διήρκεσε συνολικά 16 ώρες, με την κυβερνητική πλειοψηφία να υπερψηφίζει την πρόταση και το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης να την καταψηφίζει.

Η Επιτροπή θα απαρτίζεται από 26 βουλευτές, εκ των οποίων 14 θα προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία, 3 από το ΠΑΣΟΚ, 2 από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ αντίστοιχα, ενώ θα συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Νέας Αριστεράς, της Ελληνικής Λύσης, της «Νίκης», της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς και ένας ανεξάρτητος βουλευτής.

Το προεδρείο θα είναι διακομματικό. Πρόεδρος της Επιτροπής προτάθηκε να οριστεί ο βουλευτής Φθιώτιδας Ιωάννης Οικονόμου. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής είναι τέσσερις μήνες από τη συγκρότησή της.

Κλείνοντας τη συνεδρίαση, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός υπογράμμισε ότι η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα συνιστά εθνική προτεραιότητα και όχι απλώς μία ακόμη δημόσια πολιτική. Αναφερόμενος στη στάση της αντιπολίτευσης, σχολίασε ότι, παρά τις αντιφατικές τοποθετήσεις ορισμένων κομμάτων που καταψήφισαν την πρόταση αλλά δήλωσαν πρόθεση συμμετοχής στις εργασίες της επιτροπής, ο ίδιος επιλέγει να κρατήσει τη θετική πλευρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ