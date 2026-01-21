Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία – Πού θα ανοίξουν μία ώρα αργότερα

  • Κλειστά θα παραμείνουν και την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, αρκετά σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας λόγω κακοκαιρίας, με τις αποφάσεις να αφορούν κυρίως νησιωτικές και βόρειες περιοχές. Στην Αττική τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
  • Πλήρως κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί σε Λέσβο, Χίο και Σάμο, ενώ στον Δήμο Σερβίων Κοζάνης δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Καθυστερημένη έναρξη μαθημάτων στις 9:00 π.μ. ή 9:15 π.μ. θα έχουν τα σχολεία σε Φλώρινα, Καστοριά, Νεστόριο, Πρέσπες και Άργος Ορεστικό, με τους παιδικούς σταθμούς στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές να λειτουργούν κανονικά.
Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία – Πού θα ανοίξουν μία ώρα αργότερα
Κλειστά θα παραμείνουν και την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, αρκετά σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας, εξαιτίας της κακοκαιρίας που συνεχίζει να πλήττει πολλές περιοχές. Οι αποφάσεις των δημοτικών αρχών αφορούν κυρίως νησιωτικές και βόρειες περιοχές, ενώ στην Αττική τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν κανονικά, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Αττικής

Λέσβος, Χίος, Σάμος

Με αποφάσεις των δημάρχων Μυτιλήνης, Δυτικής Λέσβου, Χίου, καθώς και Ανατολικής και Δυτικής Σάμου, όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά την Πέμπτη. Η αναστολή λειτουργίας αφορά τόσο τις σχολικές μονάδες όσο και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς των περιοχών.

Κοζάνη

Στον Δήμο Σερβίων Κοζάνης, με απόφαση του δημάρχου, δεν θα λειτουργήσουν την Πέμπτη όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου θα λειτουργήσουν κανονικά, χωρίς αλλαγές στο ωράριο. Αντίθετα, στον Δήμο Κοζάνης όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί θα παραμείνουν ανοιχτά, καθώς η κατάσταση επιτρέπει τη συνέχιση των μαθημάτων.

Φλώρινα

Στον Δήμο Φλώρινας τα σχολεία θα ανοίξουν με καθυστέρηση, στις 9:15 το πρωί, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά. Στον Δήμο Πρεσπών τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μία ώρα αργότερα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Το ΚΔΑΠ και ο παιδικός σταθμός θα λειτουργήσουν χωρίς διαφοροποιήσεις.

Καστοριά

Στον Δήμο Καστοριάς, οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 9:00 π.μ. Οι παιδικοί, βρεφικοί σταθμοί και το ΚΔΑΠ του δήμου θα παραμείνουν ανοιχτά, ενώ το πρωί της Πέμπτης θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν χρειάζεται νέα παράταση αναστολής.

Στον Δήμο Νεστορίου, τα σχολεία θα ξεκινήσουν επίσης στις 9:00 π.μ., ενώ την ίδια ώρα θα προσέλθουν οι μαθητές στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο ΕΕΕΕΚ του Δήμου Άργους Ορεστικού. Ο βρεφικός και ο παιδικός σταθμός, όπως και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ, θα λειτουργήσουν κανονικά.

