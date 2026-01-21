Τραμπ: Παίρνει πίσω τους δασμούς έπειτα από συνομιλίες με τον Ρούτε για τη Γροιλανδία

Enikos Newsroom

διεθνή

ρούτε τραμπ
Φωτογραφία: AP

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι είχε καταρτίσει ένα σχέδιο-πλαίσιο που θα ικανοποιούσε τις απαιτήσεις του για τη Γροιλανδία. Είπε επίσης ότι η συμφωνία, την οποία συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, σημαίνει ότι δεν θα επιβάλει πλέον νέους δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες που είχαν αντιταχθεί στις φιλοδοξίες του να προσαρτήσει το νησί της Αρκτικής.

«Με βάση μια πολύ παραγωγική συνάντηση που είχα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχουμε διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την περιοχή της Αρκτικής», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Αυτή η λύση, αν ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ. Με βάση αυτή την κατανόηση, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που ήταν προγραμματισμένοι να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Golden Dome. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Γροιλανδία θα είναι απαραίτητη για το σύστημα.

Είπε εποίσης  ότι ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου JD Vance, του Υπουργού Εξωτερικών Marco Rubio και του ειδικού απεσταλμένου του Steve Witkoff, θα είναι υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη στάση ύπνου για αποφύγετε την άνοια – Τα κακά νέα για όσους κοιμούνται ανάσκελα

ΠΙΣ: Παραιτήθηκε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος- Νέος Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος

Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία – Σε πλήρη εξέλιξη οι δράσεις ενίσχυσης τω...

Γιατί εμφανίστηκαν μηνύματα από το 112 σε POS

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:21 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Ισπανία: Τους 43 έφτασαν οι νεκροί από την σιδηροδρομική τραγωδία – Τριήμερη απεργία κήρυξαν οι μηχανοδηγοί

Τους 43 έφτασαν οι νεκροί από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, καθώς σήμερα Τε...
21:18 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

«Πάρτε όπλα και τρόφιμα για 5 ημέρες – Πρέπει να είμαστε έτοιμοι» – Η Γροιλανδία διένειμε οδηγίες σε περίπτωση «κρίσης»

Κυνηγετικά όπλα, τρόφιμα για πέντε μέρες… Η κυβέρνηση στην Γροιλανδία παρουσίασε σήμερα,...
20:40 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Σαουδική Αραβία: Η Τουρκία, το Πακιστάν και πολλές άλλες μουσουλμανικές χώρες θα ενταχθούν στο “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ

Η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία, η Ινδονησία, το Πακιστάν και το Κατάρ απ...
20:35 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Ευρωκοινοβούλιο: Πάγωσε τις εργασίες επί της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις απαιτήσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία

Το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε σήμερα να αναστείλει τις εργασίες του για την εμπορική συμφωνία μ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι