Τραμπ: Παίρνει πίσω τους δασμούς έπειτα από συνομιλίες με τον Ρούτε για τη Γροιλανδία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι είχε καταρτίσει ένα σχέδιο-πλαίσιο που θα ικανοποιούσε τις απαιτήσεις του για τη Γροιλανδία. Είπε επίσης ότι η συμφωνία, την οποία συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, σημαίνει ότι δεν θα επιβάλει πλέον νέους δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες που είχαν αντιταχθεί στις φιλοδοξίες του να προσαρτήσει το νησί της Αρκτικής.

«Με βάση μια πολύ παραγωγική συνάντηση που είχα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχουμε διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την περιοχή της Αρκτικής», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Αυτή η λύση, αν ολοκληρωθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ. Με βάση αυτή την κατανόηση, δεν θα επιβάλω τους δασμούς που ήταν προγραμματισμένοι να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις σχετικά με το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Golden Dome. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Γροιλανδία θα είναι απαραίτητη για το σύστημα.

Είπε εποίσης ότι ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου JD Vance, του Υπουργού Εξωτερικών Marco Rubio και του ειδικού απεσταλμένου του Steve Witkoff, θα είναι υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις.