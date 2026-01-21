Δημοσκόπηση Pulse: Η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Από πού αντλούν ψήφους Καρυστιανού, Τσίπρας και Σαμαράς

Πρώτη έρχεται η ΝΔ με 13,5 μονάδες διαφορά από το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Pulse για τον ΣΚΑΪ.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ προηγείται με 24%, με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να ακολουθεί με 10,5%.  Πλεύση Ελευθερίας 8%, η Ελληνική Λύση λαμβάνει 7,5%, το ΚΚΕ 6,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,5%, η Φωνή Λογικής 3,5% το ΜεΡΑ25 2,5%, η Νίκη 1,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας 1,5%, η Νέα Αριστερά 1,5% και οι Σπαρτιάτες 1%, ενώ το «Άλλο κόμμα» βρίσκεται στο 9%. Οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 18,5%.

Το κόμμα Καρυστιανού

Η αποδοχή που τυγχάνει το «κόμμα» Καρυστιανού ανέρχεται στο 31% (θετικά και με ενδιαφέρον), ενώ του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 19% και του Αντώνη Σαμαρά στο 10%.

 

Από πού αντλούν τους ψηφοφόρους τους τα «υπό κατασκευή» κόμματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «πηγή άντλησης» των υποψήφιων ψηφοφόρων των «υπό κατασκευή» κομμάτων. Οι όποιες απώλειες για τα υπάρχοντα κόμματα, θα είναι εκείνες που θα διαμορφώσουν την επόμενη μέρα των εκλογών.

Τις μικρότερες απώλειες δείχνει να έχει η Νέα Δημοκρατία, ωστόσο, ακόμη και λίγες ποσοστιαίες μονάδες, είναι αρκετές για να κρίνουν την αυτοδυναμία ή μη στις επόμενες εκλογές.

Η έλλειψη πολιτικής εμπειρίας – Αξιολογήσεις

Σημαντική είναι η αξιολόγηση των απαντήσεων για τους λόγους με βάση τους οποίους διαμορφώνεται το νέο πολιτικό σκηνικό.

Η ηλικιακή κατανομή δείχνει τις ροπές, ενώ οι απόψεις για τα αίτια που προκαλούν την ανάγκη δημιουργίας νέων κομματικών σχηματισμών, συνθέτουν ένα σαφές μήνυμα προς το υπάρχον πολιτικό προσωπικό.

Η ταυτότητα της έρευνας:

