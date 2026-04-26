Αττική: Βίντεο από τη δράση των ανηλίκων που λήστευαν με όπλο και χαντζάρες περίπτερα και πρατήρια καυσίμων

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται συμμορία ανηλίκων, η οποία έκλεβε και λήστευε περίπτερα και πρατήρια υγρών καυσίμων στα νότια προάστια Αττικής.

Οι αστυνομικοί έβαλαν τέλος στη δράση συμμορίας ανηλίκων 16 και 17 ετών, που είχαν σκορπίσει πραγματικά τον τρόμο σε υπαλλήλους περιπτέρων και πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, ο ένας από τους δράστες απειλεί με όπλο υπάλληλο περιπτέρου και στη συνέχεια αδειάζει το ταμείο.

Την περασμένη Κυριακή, σε έναν έλεγχο από αστυνομικούς της άμεσης δράσης προσπάθησαν να τραπούν σε φυγή οι δύο ανήλικοι. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη με τον 17χρονο κατά τη διάρκεια προσπάθειας από τον αστυνομικό να τον ακινητοποιήσει, να τον τραυματίζει και να χρειαστεί να μεταφερθεί στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο 401.

Ο 16χρονος είχε κρυφτεί πίσω από κάποιους θάμνους μέσα σε μια γειτονιά του Αλίμου. Οι αρχές κατάφεραν να τους συλλάβουν και τους δύο.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ διαπιστώθηκε πως είχαν διαπράξει τουλάχιστον 7 ληστείες.

Οι αστυνομικοί έκαναν εφόδους και στα σπίτια τους, όπου βρέθηκαν τέσσερα μαχαίρια, ένα αλυσοπρίονο ασύρματο, ένα σφυρί, μάσκα, γάντια, ένας φορέας αλεξίσφαιρο γιλέκου και κατσαβίδια. Στην κατοχή του ο 16χρονος κατά τη σύλληψή του είχε και μια χατζάρα συνολικού μήκους 57 εκατοστών.