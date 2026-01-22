Τραγωδία στην Αρκαδία: «Εν μέσω θυελλωδών ανέμων έπεσε στο καθήκον» – Νέες μαρτυρίες για τον 53χρονο λιμενικό

  • Ένας 53χρονος λιμενικός έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τετάρτης στο Παράλιο Άστρος Αρκαδίας, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, στην προσπάθειά του να βοηθήσει στο δέσιμο σκαφών.
  • Ο άτυχος λιμενικός παρασύρθηκε από τεράστια κύματα και έπεσε στη θάλασσα εν μέσω θυελλωδών ανέμων, ενώ για το περιστατικό έχει διαταχθεί ΕΔΕ για τη διευκρίνιση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.
  • Συνάδελφοί του κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο που αγαπούσε τη δουλειά του και «έχασε την ζωή του υπηρετώντας το καθήκον» εν μέσω των σφοδρών καιρικών φαινομένων.
Μία νέα μαρτυρία βλέπει το φως της δημοσιότητας για τον 53χρονο λιμενικό, ο οποίος έχασε την ζωή του το απόγευμα της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, στην περιοχή του Παραλίου Άστρους στην Αρκαδία. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας, τον τόπο καταγωγής του.

Ο άτυχος λιμενικός, πατέρας ενός 9χρονου παιδιού, βρήκε τραγικό θάνατο όταν παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα, στην προσπάθειά του να βοηθήσει στο δέσιμο των σκαφών,  και έπεσε στη θάλασσα. Τελικά, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Σημειώνεται ότι στην περιοχή έπνεαν θυελλώδεις άνεμοι και τα καιρικά φαινόμενα ήταν ισχυρά. Για το περιστατικό έχει διαταχθεί ΕΔΕ, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία.

«Η ορμή των κυμάτων παρέσυρε ακόμη και βράχια… Η ένταση του ανέμων ήταν τέτοια που υπήρχε κίνδυνος να παρασύρει τα σκάφη… να πέσει το ένα πάνω στον άλλο. Κάποιοι προσπαθούσαν να δέσουν και να προστατεύσουν τα σκάφη τους και οι άνθρωποι του λιμενικού προσπαθούσαν να βοηθήσουν. Ένα τεράστιο κύμα, τους χτύπησε, έχασαν την ισορροπία τους και μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου ήρθε ένα δεύτερο και τους πέταξε μέσα στη θάλασσα…», περιγράφει στο ΕΡΤnews ο κ. Γιώργος Ζαφειράκης, ο άνθρωπος που ήταν μάρτυρας του τραγικού συμβάντος.

Για έναν άνθρωπο που αγαπούσε πολύ τη δουλειά, που δούλευε με αυταπάρνηση, κάνουν λόγο οι συνάδελφοί του. Ο άτυχος λιμενικός, όπως τον περιγράφουν οι ίδιοι οι συνάδελφοί του, ήταν ένας άνθρωπος, που έχασε την ζωή του υπηρετώντας το καθήκον.

«Ο Αντρέας εκτός από άξιο στέλεχος ήταν ένα καλός φίλος»

Στο τραγικό συμβάν που βύθισε στο πένθος το Λιμενικό Σώμα αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος Ένωσης Λιμενικών Αργολίδας – Κορινθίας – Αρκαδίας, Χρήστος Γαλάνης.

«Η θλίψη είναι τεράστια, ο Αντρέας, εκτός από ένα άξιο στέλεχος ήταν ένας καλός φίλος… Δεν υπάρχουν λόγια σε αυτές τις περιπτώσεις… Μια κακιά στιγμή, μια λάθος εκτίμηση… Ο Αντρέας εκείνη ακριβώς τη στιγμή – εν μέσω θυελλωδών ανέμων- μαζί με την διοικήτρια του τμήματος προσπαθούσαν να συνδράμουν. Η σφοδρότητα των κυμάτων ήταν τέτοια που τους έριξε στη θάλασσα, μαζί και με άλλους πολίτες που βρίσκονταν στην προβλήτα… Ο Αντρέας χτύπησε θανάσιμα», λέει στο ΕΡΤnews.

 

