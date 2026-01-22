Τζώνυ Θεοδωρίδης: «Τα τελευταία χρόνια της Λάμψης ήταν βασανιστικά για μένα» – Η άγνωστη φιλία με την Ελένη Μενεγάκη

Ο Τζώνυ Θεοδωρίδης μίλησε στο Buongiorno με αφορμή την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί στο Θέατρο Αλκμήνη.

«Δεν με αγχώνει ο χρόνος γιατί έχω τρεις κόρες. Δεν λέω ότι θα με κοιτάξουν οι κόρες μου, δεν το λέω γι’ αυτό. Αλλά έχω κάποιον. Έχω τη γυναίκα μου, δόξα τω Θεώ» περιέγραψε.

Ο Τζώνυ Θεοδωρίδης αναφέρθηκε στην περίοδο των παιδικών του χρόνων, όταν γνώρισε την Ελένη Μενεγάκη και έκαναν παρέα στην ίδια γειτονιά.

«Είχαμε μεγαλώσει με την Ελένη, ήμασταν σχεδόν στην ίδια γειτονιά, Φωκίωνος Νέγρη. Ωραία χρόνια, γλυκά. Ήταν ανέμελα από όλες τις πλευρές τα πράγματα. Έκανα παρέα με την Ελένη, ναι, και μέχρι και τώρα δηλαδή, αν και έχουμε χαθεί σαν επαφή, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και μετά δηλαδή, όταν η Ελένη πια είχε γίνει η Ελένη Μενεγάκη, ήταν πολύ ωραίο γιατί κάναμε, περνάγαμε ωραία» είπε.

«Στην καρδιά μου μένει ο Δαλιανίδης πάντα. Ο Γιάννης ήταν δάσκαλος. Ο Νίκος δεν ήταν δάσκαλος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σου έλεγε «αυτό» και τελείωσε. Δηλαδή δεν θα ήταν δίπλα σου. Πιστεύω ότι ο Νίκος δεν είναι αυτός που αγαπάει τον ηθοποιό του. Μου έκανε πάρα πολύ καλό η Λάμψη, δεν το κρύβω αυτό. Αλλά από κει και ύστερα, δεν μπορώ να πω ότι ήταν δάσκαλος» ανέφερε.

Η Λάμψη και η σχέση του με τον Χρήστο Πολίτη

«Πετάω τα τελευταία χρόνια της Λάμψης που έμεινα. Το λέω με πίκρα. Όπως το είχε πει και ο Χρήστος Πολίτης και συμφώνησα μαζί του, γιατί τα λέγαμε πολύ συχνά, ήμασταν φίλοι, συνεργάτες πολλά χρόνια με τον Χρήστο και πριν από τη Λάμψη. Και λυπάμαι που”έφυγε” έτσι όπως “έφυγε” ο Χρήστος. Δηλαδή “έφυγε” με μία.. “έφυγε” πικραμένος γενικά. Δεν θέλω να τα θυμάμαι τα τελευταία χρόνια της Λάμψης. Ήταν πολύ βασανιστικά για μένα».

 

