Κολυδάς για Άνω Γλυφάδα: Το ρέμα της Ευρυάλης που μπαζώθηκε και ο ρόλος του στις χθεσινές πλημμύρες και καταστροφές

Η Άνω Γλυφάδα βρέθηκε στο «μάτι του κυκλώνα» της κακοκαιρίας που χτύπησε την Αττική την Τετάρτη (21/1) και πλέον μετρά τις καταστροφές, ενώ μία 56χρονη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή όταν εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τον ορμητικό χείμαρρο.

Σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς τονίζει ότι σημαντικό ρόλο στις εικόνες καταστροφής που αντικρίσαμε χθες διαδραμάτισε και το ρέμα της Ευρυάλης στις πλαγιές του Υμηττού.

«Το ρέμα της Ευρυάλης, με πηγές στις πλαγιές του Υμηττού και εκβολή στον Άγιο Κοσμά, αποτέλεσε ιστορικά φυσικό όριο μεταξύ Γλυφάδας και Ελληνικό», έγραψε αρχικά σε ανάρτησή του.

«Από τον 19ο αιώνα, όπως αποτυπώνεται στους χάρτες του Kaupert, διέθετε περισσότερους του ενός κλάδους και ανοιχτή φυσική κοίτη, που διέσχιζε έναν επίπεδο, κυρίως φυσικό χώρο με αμμοθίνες και αλυκές στην παραλιακή ζώνη», συνέχισε.

«Στη μεταπολεμική περίοδο και ιδιαίτερα με την έντονη πολεοδομική ανάπτυξη, το ρέμα υπέστη εκτεταμένες ανθρώπινες επεμβάσεις. Η φυσική του κοίτη κατατμήθηκε, μετατοπίστηκε και σε μεγάλο βαθμό υπογειοποιήθηκε, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οδικά έργα, επεκτάσεις οικισμών και υποδομές του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού. Σήμερα, μόνο ένα μικρό τμήμα του διατηρεί ανοιχτή κοίτη, κυρίως μεταξύ Λεωφόρου Βουλιαγμένης και Περγάμου» αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς.

«Η ψηφιοποίηση των ιστορικών χαρτών και η σύγκρισή τους με αεροφωτογραφίες αναδεικνύουν καθαρά τη ρήξη ανάμεσα στη φυσική – ιστορική διαδρομή του ρέματος και τη σύγχρονη αστική πραγματικότητα, τεκμηριώνοντας το μέγεθος και τις συνέπειες των επεμβάσεων στον υδρολογικό και πολεοδομικό ιστό της περιοχής» κατέληξε.