Κακοκαιρία: «Αυτό που έγινε δεν το έχουμε ξαναζήσει», λέει ο δήμαρχος Γλυφάδας

  • Ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια της γυναίκας που έχασε τη ζωή της, παρασυρμένη από τα ορμητικά νερά, χαρακτηρίζοντας πρωτοφανή τα όσα συνέβησαν.
  • Ο κ. Παπανικολάου τόνισε πως «Αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες ώρες δεν το έχουμε ξαναζήσει, ούτε εγώ ούτε και οι πιο παλιοί Γλυφαδιώτες», κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς καταστάσεις και τόνους φερτών υλικών.
  • Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας είναι πολύ δύσκολη λόγω των φερτών υλικών, με τον δήμαρχο να επισημαίνει πως αυτά προέρχονται από «μπάζα που πάει και αφήνει ο καθένας» στο βουνό.
Τα συλλυπητήρια στην οικογένεια της γυναίκας που έχασε την ζωή της, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο, εξέφρασε ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, χαρακτηρίζοντας πρωτοφανή στα χρονικά της πόλης τα όσα συνέβησαν χθες, κατά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας.

Ο δήμαρχος μίλησε για πρωτοφανείς καταστάσεις στα χρονικά της πόλης και για τόνους φερτών υλικών που έχουν κατέβει από το βουνό, τονίζοντας όμως πως τα συνεργεία του δήμου βρίσκονται επί ποδός, γίνεται καταγραφή της καταστροφής και σταδιακά ανοίγουν τους δρόμους.

Αρχικά, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Παπανικολάου θέλησε να αναφερθεί στο τραγικό γεγονός με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της, όταν την παρέσυραν τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν και την εγκλώβισαν κάτω από ένα αυτοκίνητο. «Είμαστε συγκλονισμένοι, θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της», είπε συγκεκριμένα και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην πόλη μετά τη νεροποντή.

«Αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες ώρες δεν το έχουμε ξαναζήσει, ούτε εγώ ούτε και οι πιο παλιοί Γλυφαδιώτες», τόνισε και πρόσθεσε: «Από χτες το βράδυ είμαστε στους δρόμους και επιχειρούμε. Ήδη έχουμε κουβαλήσει ούτε ξέρω πόσα φορτηγά γεμάτα με πέτρες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Εδώ στην οδό Μετσόβου που βρίσκομαι τώρα, πέρα από τις πέτρες βλέπω λεκάνες, νιπτήρες, όλα αυτά έχουν κατέβει από το βουνό. Τρέχουμε ασταμάτητα και συμμαζεύουμε, είναι θέμα ωρών να καθαρίσει η πόλη».

Η κατάσταση σε πολλούς δρόμους της Άνω Γλυφάδας είναι πολύ δύσκολη, κυρίως από τα φερτά υλικά που κατέβασε το νερό. Τεράστιες πέτρες και κοτρώνες έχουν εγκλωβίσει πολλά αυτοκίνητα και δεν μπορούν να κινηθούν. Στην ερώτηση πώς βρέθηκαν στο βουνό όλα αυτά τα υλικά που «κατέβηκαν», ο κ. Παπανικολάου απάντησε: «Είναι από τα μπάζα που πάει και αφήνει ο καθένας. Εμείς ως δήμος τόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να πάμε και να καθαρίσουμε το βουνό, αλλά δεν μπορούμε να δράσουμε από μόνοι μας χωρίς το Δασαρχείο κι αυτό δημιουργεί τα γνωστά προβλήματα».

Σχετικά με το τραγικό συμβάν με την γυναίκα που έχασε τη ζωή της, ο Δήμος Γλυφάδας εξέδωσε ανακοίνωση, όπου αναφέρει: «Χθες το βράδυ μια γυναίκα, μια μάνα ενός παιδιού, έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας. Είναι βαθιά η θλίψη και ο πόνος για την απώλεια αυτή. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά της και στους οικείους της. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές».

