Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Συνελήφθη άνδρας στα Χανιά για διασπορά fake news – Το δημοσίευμα για τις δήθεν μαρτυρίες

  • Στη σύλληψη ενός άνδρα για διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά.
  • Ο άνδρας, διαχειριστής σελίδας στο facebook για θέματα της Κισσάμου, συνελήφθη με αφορμή δημοσίευμά του που ανέφερε ότι υπήρχαν νέες μαρτυρίες για τον 33χρονο γιατρό.
  • Στην ανάρτησή του υποστήριζε ότι κάτοικοι της Κισσάμου είδαν τον γιατρό να περιπλανιέται φοβισμένος, ενώ έδινε παραπλανητικές οδηγίες. Οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο άνδρας είναι διαχειριστής σελίδας στο facebook για θέματα που αφορούν την Κίσσαμο και συνελήφθη με αφορμή δημοσίευμά του, που ανέφερε ότι υπάρχουν νέες μαρτυρίες για τον 33χρονο γιατρό.

Στην ανάρτησή του υποστήριζε ότι κάτοικοι της περιοχής Κισσάμου είδαν τον 33χρονο γιατρό να περιπλανιέται τις βραδινές ώρες φοβισμένος κρατώντας ένας σακίδιο και φορώντας σκούφο, ενώ έδινε και παραπλανητικές οδηγίες για την προσέγγισή του.

Αφού οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη ημεδαπός για διασπορά ψευδών ειδήσεων στα Χανιά

Συνελήφθη χθες (21.01.2026) σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου 51χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων.

Ειδικότερα, χθες  ο 51χρονος μέσω  της δημόσιας διαδικτυακής ομάδας που διατηρεί σε μέσω κοινωνικής δικτύωσης, προέβει στη διασπορά ψευδών πληροφοριών που αφορούσαν εξαφανισμένο άτομο, με αποτέλεσμα τον αποπροσανατολισμό των Αρχών και την πρόκληση άσκοπης περαιτέρω αναστάτωσης οικείων του εξαφανισθέντα.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου».

