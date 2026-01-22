Κακοκαιρία – Άνω Γλυφάδα: «Κάτοικοι προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν την 56χρονη αλλά ήταν αδύνατο να την σώσουν» – Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας

Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται στην Άνω Γλυφάδα, μετά το σαρωτικό πέρασμα της φονικής κακοκαιρίας, που άφησε πίσω της μία 56χρονη νεκρή γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά το βράδυ της Τετάρτης (21/1).

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Όλα συνέβησαν περίπου στις 20:00 το βράδυ, όταν η 56χρονη επιχείρησε να περάσει πεζή τον δρόμο, στη συμβολή των οδών Κυρίλλου και Μεθοδίου και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Εκείνη την ώρα, τα ορμητικά νερά την παρέσυραν, με αποτέλεσμα η άτυχη γυναίκα να εγκλωβιστεί κάτω από ένα αυτοκίνητο, το οποίο είχε μετακινηθεί και βρέθηκε κάθετα στον δρόμο.

«Ήταν αδύνατο να την σώσουν»

Μία κάτοικος της περιοχής, αυτόπτης μάρτυρας του συγκλονιστικού περιστατικού, περιέγραψε λεπτό προς λεπτό την τραγωδία. Όπως λέει, το δικό της σπίτι βρίσκεται ακριβώς στο σημείο που η άτυχη γυναίκα έχασε την ζωή της. «Δεν φαινόταν ότι θα έχουμε αυτή την καταστροφή» επισημαίνει χαρακτηριστικά και προσθέτει:

«Κάποια στιγμή, τα νερά έγιναν πολύ ορμητικά και κατέβαιναν πέτρες και χώματα από το βουνό. Το σπίτι μας άρχισε να πλημμυρίζει, οπότε κατέβηκα στον κάτω όροφο προκειμένου να ενημερώσω τον γιο μου, για να μην εγκλωβιστεί. Εκείνη τη στιγμή, άκουσα φωνές από τους γείτονες “καλέστε την Πυροσβεστική και την Αστυνομία”. Βγήκα και εγώ έξω, μαζί με το παιδί μου, και προσπαθούσαμε να καλέσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά δεν βρίσκαμε γραμμή. Στη συνέχεια, επικοινώνησα με την Πυροσβεστική, η οποία έφτασε στο σημείο έπειτα από μισή ώρα».

Αυτά τα κρίσιμα 30 λεπτά, μέχρι να φτάσει η Πυροσβεστική, τόσο ο σύζυγος της συγκεκριμένης γυναίκας, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να απεγκλωβίσουν την 56χρονη. «Ήταν ζωντανή, γιατί ο άνδρας μου αντιλήφθηκε το αριστερό της πόδι να τινάζεται. Προσπάθησαν να την απεγκλωβίσουν αλλά τα νερά ήταν τόσο ορμητικά που κατέληγαν οι πέτρες πάνω τους. Δεν μπορούσαν να σηκώσουν το αυτοκίνητο. Είχε πιαστεί και η μπλούζα της στο κάτω μέρος, επιχείρησαν να την σκίσουν αλλά δεν τα κατάφεραν. Ήταν αδύνατο να την σώσουν, αλλά έκαναν ό,τι μπορούσαν».

Γυναίκα σώθηκε από τα ορμητικά νερά την τελευταία στιγμή

Άλλο ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη χθες στην Άνω Γλυφάδα, κοντά στο σημείο που η 56χρονη έχασε τη ζωή της. Σε βίντεο που δημοσίευσε η ομάδα Forecast Weather φαίνονται δύο άνδρες να διασώζουν μια γυναίκα που παραλίγο να πέσει κι αυτή θύμα των ορμητικών χειμάρρων.

Η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει με τα πόδια τον χείμαρρο και την τελευταία στιγμή, την έσωσαν οι δύο άνδρες, με κίνδυνο τη ζωή τους, και ευτυχώς κατάφεραν να την πιάσουν από τα χέρια πριν την παρασύρουν τα νερά.

Στην Αττική τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος, ο χάρτης που αποτυπώνει την κατανομή της 24ωρης βροχόπτωσης βασίζεται σε μετρήσεις από 543 μετεωρολογικούς σταθμούς του δικτύου meteo.gr του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής σε όλη τη χώρα σημειώθηκαν στην Αττική, όπως μπορείτε να δείτε και στον πίνακα κάτω δεξιά, με συνολικά ύψη βροχής που έφτασαν τα 174 χιλιοστά στο σταθμό μας στου Παπάγου.