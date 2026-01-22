Νταβός: Στις 14:00 η συνάντηση Ζελένσκι – Τραμπ – «Ώρα να τελειώσουμε με αυτό»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Φλόριντα
πηγή: AP Photo/Alex Brandon

Η ουκρανική προεδρία ανακοίνωσε ότι η συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός θα πραγματοποιηθεί στις 13.00 τοπική ώρα (14.00 ώρα Ελλάδος) στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έφθασε στην Ελβετία για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ», ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της ουκρανικής προεδρίας Σέρχι Νικιφόροφ προσθέτοντας ότι η συνάντηση θα γίνει στις 13.00 τοπική ώρα και στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα εκφωνήσει ομιλία που είναι προγραμματισμένη για τις 14.30 τοπική ώρα (15.30 ώρα Ελλάδος).

Γουίτκοφ: Νομίζω ότι το έχουμε περιορίσει σε ένα ζήτημα

Ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε σήμερα ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας Ρωσίας-Ουκρανίας «περιορίστηκαν σε ένα ζήτημα».

«Νομίζω ότι το έχουμε περιορίσει σε ένα ζήτημα και έχουμε συζητήσει εκδοχές αυτού του ζητήματος, πράγμα που σημαίνει ότι είναι επιλύσιμο», είπε σε μια εκδήλωση στο Νταβός.

«Ώρα να τελειώσουμε με αυτό», είπε. «Νομίζω ότι θα το καταφέρουμε».

Την Τετάρτη, ο Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συναντήθηκαν με τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ούμεροφ. Οι συζητήσεις τους επικεντρώθηκαν στην οικονομική ανάπτυξη, τα μεταπολεμικά σχέδια για την Ουκρανία και τις εγγυήσεις ασφαλείας, δήλωσε ο Ούμεροφ.

 

12:14 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

