Γροιλανδία: Η Δανία θα έχει συνομιλίες για την ασφάλεια στην Αρκτική – Επιδιώκει σεβασμό για την εδαφική ακεραιότητά της

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε σήμερα ότι η Δανία και η Γροιλανδία θα συνεχίσουν να συμμετέχουν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο για την ασφάλεια στην Αρκτική με την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνεται με σεβασμό στην εδαφική ακεραιότητα της χώρας της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε χθες την απειλή επιβολής δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες για τη στάση τους στο ζήτημα της Γροιλανδίας, καθώς ανακοίνωσε πως συμφώνησε στο περίγραμμα μιας συμφωνίας με το ΝΑΤΟ σχετικά με το μέλλον του τεράστιου νησιού της Αρκτικής.

Επιπλέον, ο Τραμπ απέκλεισε την πιθανότητα χρήσης βίας για την κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, αλλά απαίτησε να ξεκινήσουν «άμεσες διαπραγματεύσεις» για την απόκτηση από τις ΗΠΑ του αυτόνομου αυτού δανικού εδάφους.

Μετά τη συνάντηση που είχε ο Τραμπ με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μαρκ Ρούτε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους θα συνεργαστούν στην ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος» και στην εξόρυξη ορυκτών στη Γροιλανδία μπλοκάροντας τις φιλοδοξίες της Ρωσίας και της Κίνας, βάσει του προσχεδίου συμφωνίας στο οποίο κατέληξε με τον γγ της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Η Φρεντέρικσεν δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι πλήρως ενήμερο για τη θέση της Δανίας και ότι έχει πληροφορηθεί πως οι συνομιλίες του Ρούτε δεν περιλαμβάνουν την εθνική κυριαρχία της χώρας της.

“Η ασφάλεια στην Αρκτική είναι ένα θέμα για ολόκληρη τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Επομένως, είναι καλό και φυσικό να αποτελεί αντικείμενο συνομιλιών μεταξύ του γγ του ΝΑΤΟ και του προέδρου των ΗΠΑ”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρωθυπουργός της Δανίας.

“Το βασίλειο της Δανίας επιθυμεί να συνεχίσει έναν εποικοδομητικό διάλογο με τους συμμάχους του για το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ασφάλεια στην Αρκτική, περιλαμβανομένου του ‘Χρυσού Θόλου’, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει με σεβασμό προς την εδαφική μας ακεραιότητα”, είπε.

Η Δανή πρωθυπουργός τόνισε ότι «συντόνισε τις προσπάθειές της» με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης.

«Διατηρήσαμε στενό διάλογο με το ΝΑΤΟ και εγώ η ίδια έχω μιλήσει τακτικά με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ιδιαίτερα πριν και μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ στο Νταβός», εξήγησε.

