Τηλεθέαση (21/1): Μάχη κορυφής σε σύνολο και δυναμικό κοινό στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Σύνοψη από το

  • Στην πρωινή ζώνη, την πρωτιά στο γενικό σύνολο τηλεθέασης κατέκτησαν οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ με 15,3%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού.
  • Στο δυναμικό κοινό, το «Super Κατερίνα» στον Alpha βρέθηκε στην πρώτη θέση με 12,4%, ενώ οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ ακολούθησαν με 10,7%.
  • Οι διαφορές παραμένουν μικρές, επιβεβαιώνοντας τον έντονο ανταγωνισμό στην πρωινή ζώνη της τηλεόρασης.
Στην πρωινή ζώνη, την πρωτιά στο γενικό σύνολο τηλεθέασης κατέκτησαν οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ με 15,3%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Super Κατερίνα» στον Alpha με 11,9%, ενώ ακολούθησε το «10 παντού» στο Open με 11,7%, σε απόσταση αναπνοής.

Το «Πρωινό» του ANT1 σημείωσε 11,5%, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση, ενώ το «Buongiorno» στο MEGA και το «Breakfast@Star» στο STAR συμπλήρωσαν την κατάταξη με 9,1% και 6,0% αντίστοιχα.

Στο δυναμικό κοινό, οι διαφορές παραμένουν μικρές, επιβεβαιώνοντας τον έντονο ανταγωνισμό στην πρωινή ζώνη.

Δυναμικό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Δυναμικό (%)
1 Alpha Super Κατερίνα 12,4
2 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 10,7
3 ANT1 Το Πρωινό 10,2
4 MEGA Buongiorno 9,4
5 STAR Breakfast@Star 7,7
6 OPEN 10 παντού 6,2

Σύνολο

Θέση Κανάλι Εκπομπή Σύνολο (%)
1 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 15,3
2 Alpha Super Κατερίνα 11,9
3 OPEN 10 παντού 11,7
4 ANT1 Το Πρωινό 11,5
5 MEGA Buongiorno 9,1
6 STAR Breakfast@Star 6

