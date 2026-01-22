Τηλεθέαση (21/1): Μάχη κορυφής σε σύνολο και δυναμικό κοινό στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Στην πρωινή ζώνη, την πρωτιά στο γενικό σύνολο τηλεθέασης κατέκτησαν οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ με 15,3%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Super Κατερίνα» στον Alpha με 11,9%, ενώ ακολούθησε το «10 παντού» στο Open με 11,7%, σε απόσταση αναπνοής.
Το «Πρωινό» του ANT1 σημείωσε 11,5%, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση, ενώ το «Buongiorno» στο MEGA και το «Breakfast@Star» στο STAR συμπλήρωσαν την κατάταξη με 9,1% και 6,0% αντίστοιχα.
Στο δυναμικό κοινό, οι διαφορές παραμένουν μικρές, επιβεβαιώνοντας τον έντονο ανταγωνισμό στην πρωινή ζώνη.
Δυναμικό
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Δυναμικό (%)
|1
|Alpha
|Super Κατερίνα
|12,4
|2
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|10,7
|3
|ANT1
|Το Πρωινό
|10,2
|4
|MEGA
|Buongiorno
|9,4
|5
|STAR
|Breakfast@Star
|7,7
|6
|OPEN
|10 παντού
|6,2
Σύνολο
|Θέση
|Κανάλι
|Εκπομπή
|Σύνολο (%)
|1
|ΣΚΑΪ
|Αταίριαστοι
|15,3
|2
|Alpha
|Super Κατερίνα
|11,9
|3
|OPEN
|10 παντού
|11,7
|4
|ANT1
|Το Πρωινό
|11,5
|5
|MEGA
|Buongiorno
|9,1
|6
|STAR
|Breakfast@Star
|6