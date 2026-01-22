Τηλεθέαση (21/1): Μάχη κορυφής σε σύνολο και δυναμικό κοινό στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη

Στην πρωινή ζώνη, την πρωτιά στο γενικό σύνολο τηλεθέασης κατέκτησαν οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ με 15,3%, διατηρώντας σαφές προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Super Κατερίνα» στον Alpha με 11,9%, ενώ ακολούθησε το «10 παντού» στο Open με 11,7%, σε απόσταση αναπνοής.

Το «Πρωινό» του ANT1 σημείωσε 11,5%, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση, ενώ το «Buongiorno» στο MEGA και το «Breakfast@Star» στο STAR συμπλήρωσαν την κατάταξη με 9,1% και 6,0% αντίστοιχα.

Στο δυναμικό κοινό, οι διαφορές παραμένουν μικρές, επιβεβαιώνοντας τον έντονο ανταγωνισμό στην πρωινή ζώνη.

Δυναμικό

Θέση Κανάλι Εκπομπή Δυναμικό (%) 1 Alpha Super Κατερίνα 12,4 2 ΣΚΑΪ Αταίριαστοι 10,7 3 ANT1 Το Πρωινό 10,2 4 MEGA Buongiorno 9,4 5 STAR Breakfast@Star 7,7 6 OPEN 10 παντού 6,2

Σύνολο