Αυστραλία: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς

Σύνοψη από το

  • Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε πόλη της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων από πυροβολισμούς. Οι κάτοικοι έχουν προειδοποιηθεί να αποφεύγουν την περιοχή.
  • Τρία άτομα, δύο γυναίκες και ένας άνδρας, έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας ακόμη άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.
  • Ο ένοπλος εξακολουθεί να διαφεύγει και έχει δραπετεύσει με όχημα, σύμφωνα με αναφορές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Αυστραλία: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε πόλη της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων από πυροβολισμούς, με τους κατοίκους να έχουν προειδοποιηθεί να αποφεύγουν την περιοχή.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην οδό Walker, στην πόλη Lake Cargelligo ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς περίπου στις 4:40 μ.μ. την Πέμπτη.

Τρία άτομα – δύο γυναίκες και ένας άνδρας – έχασαν τη ζωή τους, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Ένας ακόμη άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Το 7 News αναφέρει ότι ο ένοπλος εξακολουθεί να διαφεύγει και έχει δραπετεύσει με όχημα.

