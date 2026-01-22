Αυστραλία: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε πόλη της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων από πυροβολισμούς, με τους κατοίκους να έχουν προειδοποιηθεί να αποφεύγουν την περιοχή.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στην οδό Walker, στην πόλη Lake Cargelligo ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς περίπου στις 4:40 μ.μ. την Πέμπτη.

Τρία άτομα – δύο γυναίκες και ένας άνδρας – έχασαν τη ζωή τους, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας.

UPDATE: Police have commenced an investigation following reports of a shooting where three people have died at Lake Cargelligo this afternoon. About 4.40pm, emergency services were called to Walker Street, near Yelkin Street, Lake Cargelligo, following reports of a shooting.… https://t.co/XCvCpkL9Qz — NSW Police Force (@nswpolice) January 22, 2026

Ένας ακόμη άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Το 7 News αναφέρει ότι ο ένοπλος εξακολουθεί να διαφεύγει και έχει δραπετεύσει με όχημα.