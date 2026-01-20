Αυστραλία: Σέρφερ τραυματίστηκε στην τέταρτη επίθεση καρχαρία μέσα σε 48 ώρες

Φωτογραφία: Unsplash

Ένας σέρφερ δέχθηκε επίθεση από καρχαρία, στην τέταρτη επίθεση που συγκλόνισε την πιο πυκνοκατοικημένη πολιτεία της Αυστραλίας μέσα σε 48 ώρες

Ο καρχαρίας δάγκωσε τη σανίδα του σερφ του άνδρα στο Πόιντ Πλόμερ, περίπου 460 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ , λίγο μετά τις 9 π.μ. την Τρίτη, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο άνδρας ήταν τυχερός που επέζησε μόνο με μικρές αμυχές, σύμφωνα με τον αρχηγό του Kempsey-Crescent Head Surf Life Saving Club, Matt Worrall.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο καρχαρίας δάγκωσε τη στολή κατάδυσης του άνδρα και έσκισε ένα κομμάτι από τη σανίδα του.

«Έφτασε μόνος του στην ακτή όπου τον βοήθησαν οι ντόπιοι» περιέγραψε ο Matt Worral.

Αργότερα, περαστικοί μετέφεραν τον 39χρονο στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο.

Οι 3 προηγούμενες επιθέσεις

Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε μόλις μία ημέρα αφότου ένας 27χρονος σέρφερ υπέστη τραύματα όταν δαγκώθηκε από καρχαρία στην παραλία North Steyne στο Manly, στις βόρειες παραλίες του Σίδνεϊ.

Λίγες ώρες πριν από αυτή την επίθεση, ένας καρχαρίας έκοψε ένα μεγάλο κομμάτι από τη σανίδα ανήλικου σέρφερ περίπου 4 χιλιόμετρα (2 μίλια) βορειότερα κατά μήκος της ακτής. Το αγόρι, περίπου 10 ετών, δεν τραυματίστηκε, αλλά η παραλία έκλεισε αμέσως μετά την επίθεση.

Την Κυριακή, ένα 13χρονο αγόρι τραυματίστηκε επίσης σοβαρά από καρχαρία ενώ κολυμπούσε στο λιμάνι του Σίδνεϊ. Εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Παίδων του Σίδνεϊ.

Περισσότερα από 1.280 περιστατικά με επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία έχουν καταγραφεί από το 1791, εκ των οποίων τουλάχιστον 250 ήταν θανατηφόρα, σύμφωνα με μια σχετική βάση δεδομένων.

Οι θάλασσες που συγκεντρώνουν όλο και περισσότερους λουόμενους και η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών, που φαίνεται να επηρεάζει τα πρότυπα μετανάστευσης των καρχαριών, ενδεχομένως συμβάλλουν στην αύξηση των επιθέσεων παρά την υπεραλίευση που εξαντλεί ορισμένα είδη, λένε οι επιστήμονες.

