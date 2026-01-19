Αυστραλία: Σε κρίσιμη κατάσταση σέρφερ έπειτα από επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ – Τρίτο περιστατικό μέσα σε δύο ημέρες – BINTEO

  • Ένας σέρφερ τραυματίστηκε σοβαρά σε παραλία του Σίδνεϊ από την επίθεση καρχαρία και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρόκειται για την τρίτη επίθεση στην πόλη μέσα σε δύο ημέρες, με όλες τις παραλίες στο βόρειο τμήμα της πόλης να έχουν κλείσει.
  • Λίγες ώρες πριν από αυτή την επίθεση, ένας καρχαρίας έκοψε ένα μεγάλο κομμάτι από τη σανίδα ανήλικου σέρφερ χωρίς να τον τραυματίσει. Την Κυριακή, ένα 13χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά από καρχαρία ενώ κολυμπούσε στο λιμάνι του Σίδνεϊ και εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
  • Περισσότερα από 1.280 περιστατικά με επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία έχουν καταγραφεί από το 1791, εκ των οποίων τουλάχιστον 250 ήταν θανατηφόρα. Οι επιστήμονες λένε ότι η αύξηση λουομένων και η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών ενδεχομένως συμβάλλουν στην αύξηση των επιθέσεων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ένας σέρφερ τραυματίστηκε σοβαρά από την επίθεση καρχαρία σε παραλία του Σίδνεϊ στην Αυστραλία, την τρίτη που σημειώνεται στην πόλη μέσα σε δύο ημέρες, ανέφεραν οι αρχές.

Ο 20χρονος άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα στο πόδι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η αστυνομία.

«Τον ανέσυραν από το νερό» περαστικοί που του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σε μια παραλία στο βόρειο Σίδνεϊ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Όλες οι παραλίες στο βόρειο τμήμα της πόλης έχουν κλείσει για το κοινό μέχρι νεωτέρας.

Λίγες ώρες πριν από αυτή την επίθεση, ένας καρχαρίας έκοψε ένα μεγάλο κομμάτι από τη σανίδα ανήλικου σέρφερ περίπου 4 χιλιόμετρα (2 μίλια) βορειότερα κατά μήκος της ακτής. Το αγόρι, περίπου 10 ετών, δεν τραυματίστηκε, αλλά η παραλία έκλεισε αμέσως μετά την επίθεση.

Την Κυριακή, ένα 13χρονο αγόρι τραυματίστηκε επίσης σοβαρά από καρχαρία ενώ κολυμπούσε στο λιμάνι του Σίδνεϊ. Εισήχθη στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Παίδων του Σίδνεϊ.

Περισσότερα από 1.280 περιστατικά με επιθέσεις καρχαριών στην Αυστραλία έχουν καταγραφεί από το 1791, εκ των οποίων τουλάχιστον 250 ήταν θανατηφόρα, σύμφωνα με μια σχετική βάση δεδομένων.

Οι θάλασσες που συγκεντρώνουν όλο και περισσότερους λουόμενους και η άνοδος της θερμοκρασίας των ωκεανών, που φαίνεται να επηρεάζει τα πρότυπα μετανάστευσης των καρχαριών, ενδεχομένως συμβάλλουν στην αύξηση των επιθέσεων παρά την υπεραλίευση που εξαντλεί ορισμένα είδη, λένε οι επιστήμονες.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας είχε σκοτώσει έναν σέρφερ σε μια πολυσύχναστη παραλία στο βόρειο Σίδνεϊ. Δύο μήνες αργότερα, ένας καρχαρίας είχε σκοτώσει μία γυναίκα, η οποία κολυμπούσε στα ανοικτά μιας απομονωμένης παραλίας στο βόρειο τμήμα του Σίδνεϊ.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

