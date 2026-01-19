Ισπανία: Τριήμερο εθνικό πένθος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα – «Θα μάθουμε την αλήθεια» υπόσχεται ο Σάντσεθ

Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε σήμερα ο Πέδρο Σάντσεθ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή (18/1) στη νότια Ισπανία, με τον Ισπανό πρωθυπουργό να υπόσχεται μια «ενδελεχή και απολύτως διαφανή» έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

«Θα μάθουμε την αλήθεια», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός, υποσχόμενος «απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια».

Το τριήμερο εθνικό πένθος «θα ξεκινήσει απόψε τα μεσάνυχτα και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη», είπε κατά τη διάρκεια σύντομης ομιλίας του στην Αδαμούθ, την πόλη της Ανδαλουσίας όπου συνέβη η τραγωδία.

«Το χρονικό διάστημα μεταξύ του εκτροχιασμού και της σύγκρουσης ήταν 20 δευτερόλεπτα»

Ο εκτροχιασμός ενός τρένου υψηλής ταχύτητας στην Adamuz (Κόρδοβα) χθες το απόγευμα είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 39 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες.

Από τους τραυματίες, 48 παραμένουν στο νοσοκομείο, 12 εκ των οποίων σε μονάδες εντατικής θεραπείας (11 ενήλικες και ένα παιδί). Ο Υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, ο οποίος μετέβη στον τόπο του ατυχήματος, προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών «δεν είναι οριστικός».

Σχεδόν 500 άτομα ταξίδευαν στα δύο τρένα που ενεπλάκησαν στο ατύχημα: 300 στο τρένο Iryo Μάλαγα-Μαδρίτη και 184 στο τρένο Alvia Μαδρίτης-Ουέλβα. Η ιταλική εταιρεία ανέφερε ότι το τρένο που ενεπλάκη στο ατύχημα είχε υποβληθεί στην τελευταία του επιθεώρηση τέσσερις ημέρες πριν.

Ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσες, θα μεταβεί στον τόπο του ατυχήματος τη Δευτέρα, αφού ακύρωσε το ταξίδι του για τη σύνοδο κορυφής του Νταβός και την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον ηγέτη του Λαϊκού Κόμματος (PP), Αλμπέρτο ​​Νούνιες Φεϊχόο.

Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα θα επισκεφθούν επίσης την Κόρδοβα την Τρίτη. Ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, επισκέφθηκε χθες το βράδυ τον τόπο του ατυχήματος, το οποίο ο Πουέντε χαρακτήρισε «εξαιρετικά παράξενο», δεδομένου ότι συνέβη σε ένα ευθύγραμμο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής που είχε ανακαινιστεί τον Μάιο. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η έρευνα θα διευκρινίσει τα αίτια.

Το γεγονός ότι το ατύχημα σημειώθηκε σε ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής, όπου το όριο ταχύτητας είναι 250 χιλιόμετρα την ώρα -ενώ τα τρένα ταξίδευαν με 205 και 210 χλμ./ώρα, αντίστοιχα- υποδηλώνει, τόνισε, ότι δεν επρόκειτο για πρόβλημα υπερβολικής ταχύτητας.

Fernández Heredia (Renfe): «Το χρονικό διάστημα μεταξύ του εκτροχιασμού και της σύγκρουσης ήταν 20 δευτερόλεπτα»

Ο πρόεδρος της Renfe, Άλβαρο Φερνάντες Ερέδια, προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν μέρες για να γίνουν γνωστά τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι.

Ο πρόεδρος του φορέα εκμετάλλευσης επισημαίνει ότι πρόκειται για ατύχημα «υπό παράξενες συνθήκες», επομένως «το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να κάνουμε εικασίες».

Όπως εξήγησε, «φαίνεται ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο τρένων που διέρχονται το ένα από το άλλο σε αντίθετες κατευθύνσεις ήταν 20 δευτερόλεπτα και, ως εκ τούτου, είναι αδύνατο να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός», δήλωσε. Αναφερόταν στο σύστημα ασφαλείας της γραμμής το οποίο, «όταν υπάρχει εμπόδιο στις γραμμές, μπλοκάρει την αυλάκωση, εμποδίζει την κυκλοφορία και δίνει εντολή στο τρένο να φρενάρει σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης».

Ήταν ένα ατύχημα «υπό παράξενες συνθήκες», επομένως «το χειρότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να κάνουμε εικασίες», δήλωσε, σύμφωνα με την EFE. Η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF) πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει τη δουλειά της. Υπενθύμισε σε όλους ότι είναι ένας ανεξάρτητος φορέας στον οποίο τόσο η Iryo όσο και η Renfe «παρέχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται».

«Τεχνικοί της CIAF είχαν ήδη αναπτυχθεί εδώ χθες», είπε, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή του, δεν θα μπορούσε να υπάρξει «οριστική απάντηση» σχετικά με την έρευνά τους «μέχρι να περάσουν αρκετές ημέρες».

Βασιλιάς Φελίπε: «Όλοι ανησυχούμε»

Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ εξέφρασε την ανησυχία του. «Καταλαβαίνω την απελπισία των οικογενειών. Είμαστε όλοι πραγματικά ανήσυχοι. Ας ελπίσουμε ότι θα αναρρώσουν το συντομότερο δυνατό», δήλωσε από την Αθήνα, όπου επιβεβαίωσε ότι θα μεταβεί στον τόπο της συντριβής.

Ο Βασιλιάς δήλωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας από χθες το βράδυ. Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του στους κατοίκους της Ανταμούζ (Κόρδοβα) που συνέβαλαν καθοριστικά στην παροχή βοήθειας σε όσους επλήγησαν από την τραγωδία.

Αεροφωτογραφίες από τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Ανταμούζ

Η Πολιτοφυλακή συνεχίζει να επιθεωρεί την περιοχή όπου συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανταμούζ της Ισπανίας χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των ελικοπτέρων.

Αυτές οι αεροφωτογραφίες που τράβηξαν οι αξιωματικοί δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση στο σημείο.