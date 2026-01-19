Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: «Το χρονικό διάστημα μεταξύ του εκτροχιασμού και της σύγκρουσης ήταν 20 δευτερόλεπτα»

Σύνοψη από το

  • Ο εκτροχιασμός ενός τρένου υψηλής ταχύτητας στην Adamuz της Κόρδοβα είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 39 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες. Ο Υπουργός Μεταφορών προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών «δεν είναι οριστικός».
  • Περίπου 500 άτομα ταξίδευαν στα δύο τρένα που ενεπλάκησαν, με το δυστύχημα να συμβαίνει σε ένα ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής, γεγονός που ο Υπουργός Μεταφορών χαρακτήρισε «εξαιρετικά παράξενο». Ο πρόεδρος της Renfe δήλωσε ότι «το χρονικό διάστημα μεταξύ του εκτροχιασμού και της σύγκρουσης ήταν 20 δευτερόλεπτα».
  • Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσες θα μεταβεί στον τόπο του ατυχήματος τη Δευτέρα, ενώ ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα θα επισκεφθούν την Κόρδοβα την Τρίτη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ισπανία

Ο εκτροχιασμός ενός τρένου υψηλής ταχύτητας στην Adamuz (Κόρδοβα) το απόγευμα της Κυριακής είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 39 νεκρούς και περισσότερους από 100 τραυματίες.

Από τους τραυματίες, 48 παραμένουν στο νοσοκομείο, 12 εκ των οποίων σε μονάδες εντατικής θεραπείας (11 ενήλικες και ένα παιδί). Ο Υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, ο οποίος μετέβη στον τόπο του ατυχήματος, προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών «δεν είναι οριστικός».

Σχεδόν 500 άτομα ταξίδευαν στα δύο τρένα που ενεπλάκησαν στο ατύχημα: 300 στο τρένο Iryo Μάλαγα-Μαδρίτη και 184 στο τρένο Alvia Μαδρίτης-Ουέλβα. Η ιταλική εταιρεία ανέφερε ότι το τρένο που ενεπλάκη στο ατύχημα είχε υποβληθεί στην τελευταία του επιθεώρηση τέσσερις ημέρες πριν.

Ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσες, θα μεταβεί στον τόπο του ατυχήματος τη Δευτέρα, αφού ακύρωσε το ταξίδι του για τη σύνοδο κορυφής του Νταβός και την προγραμματισμένη συνάντησή του με τον ηγέτη του Λαϊκού Κόμματος (PP), Αλμπέρτο ​​Νούνιες Φεϊχόο.

Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα θα επισκεφθούν επίσης την Κόρδοβα την Τρίτη. Ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, επισκέφθηκε χθες το βράδυ τον τόπο του ατυχήματος, το οποίο ο Πουέντε χαρακτήρισε «εξαιρετικά παράξενο», δεδομένου ότι συνέβη σε ένα ευθύγραμμο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής που είχε ανακαινιστεί τον Μάιο. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η έρευνα θα διευκρινίσει τα αίτια.

Το γεγονός ότι το ατύχημα σημειώθηκε σε ευθύγραμμο τμήμα της γραμμής, όπου το όριο ταχύτητας είναι 250 χιλιόμετρα την ώρα -ενώ τα τρένα ταξίδευαν με 205 και 210 χλμ./ώρα, αντίστοιχα- υποδηλώνει, τόνισε, ότι δεν επρόκειτο για πρόβλημα υπερβολικής ταχύτητας.

Fernández Heredia (Renfe): «Το χρονικό διάστημα μεταξύ του εκτροχιασμού και της σύγκρουσης ήταν 20 δευτερόλεπτα»

Ο πρόεδρος της Renfe, Άλβαρο Φερνάντες Ερέδια, προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν μέρες για να γίνουν γνωστά τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 39 άνθρωποι.

Ο πρόεδρος του φορέα εκμετάλλευσης επισημαίνει ότι πρόκειται για ατύχημα «υπό παράξενες συνθήκες», επομένως «το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να κάνουμε εικασίες».

Όπως εξήγησε, «φαίνεται ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο τρένων που διέρχονται το ένα από το άλλο σε αντίθετες κατευθύνσεις ήταν 20 δευτερόλεπτα και, ως εκ τούτου, είναι αδύνατο να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός», δήλωσε. Αναφερόταν στο σύστημα ασφαλείας της γραμμής το οποίο, «όταν υπάρχει εμπόδιο στις γραμμές, μπλοκάρει την αυλάκωση, εμποδίζει την κυκλοφορία και δίνει εντολή στο τρένο να φρενάρει σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης».

Ήταν ένα ατύχημα «υπό παράξενες συνθήκες», επομένως «το χειρότερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να κάνουμε εικασίες», δήλωσε, σύμφωνα με την EFE. Η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF) πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κάνει τη δουλειά της. Υπενθύμισε σε όλους ότι είναι ένας ανεξάρτητος φορέας στον οποίο τόσο η Iryo όσο και η Renfe «παρέχουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται».

«Τεχνικοί της CIAF είχαν ήδη αναπτυχθεί εδώ χθες», είπε, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή του, δεν θα μπορούσε να υπάρξει «οριστική απάντηση» σχετικά με την έρευνά τους «μέχρι να περάσουν αρκετές ημέρες».

Βασιλιάς Φελίπε: «Όλοι ανησυχούμε»

Ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ εξέφρασε την ανησυχία του. «Καταλαβαίνω την απελπισία των οικογενειών. Είμαστε όλοι πραγματικά ανήσυχοι. Ας ελπίσουμε ότι θα αναρρώσουν το συντομότερο δυνατό», δήλωσε από την Αθήνα, όπου επιβεβαίωσε ότι θα μεταβεί στον τόπο της συντριβής.

Ο Βασιλιάς δήλωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας από χθες το βράδυ. Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του στους κατοίκους της Ανταμούζ (Κόρδοβα) που συνέβαλαν καθοριστικά στην παροχή βοήθειας σε όσους επλήγησαν από την τραγωδία.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χιλιάδες ασθενείς περιμένουν να χειρουργηθούν πάνω από 4 μήνες- 400 χειρουργικές αίθουσες κλειστές

ΕΙΝΑΠ: Ορθοπεδικοί εξετάζουν καρδιολογικά περιστατικά στα Επείγοντα του νοσοκομείου «Οι Άγιοι Ανάργυροι»

Oxfam: Σε επίπεδο – ρεκόρ η αύξηση της περιουσίας των δισεκατομμυριούχων – Δείτε τα στοιχεία

ΑΑΔΕ: Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για τις αλλαγές στις προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:48 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Γροιλανδία: «Όπλα αποτροπής» ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι για να απαντήσουν στις απειλές Τραμπ – Πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το «εμπορικό μπαζούκα»

Αντίμετρα για να απαντήσουν στον εκβιασμό του Ντόναλντ Τραμπ, που απειλεί με την επιβολή επιπλ...
12:00 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στην Οδησσό άφησε περίπου 30.800 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα – Κατάληψη δύο οικισμών στην περιφέρεια του Ντόνετσκ

Ρωσική επίθεση στη διάρκεια της νύχτας με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drone) στη νότια περ...
11:30 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Πρίγκιπας Αλβέρτος: Το σημάδι στο μάγουλό του κατά τη συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα

Ο Πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό είχε συνάντηση με τον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό το Σάββατο, όμω...
11:20 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Νέο μήνυμα από τον Ρεζά Παχλαβί: «Θα επιστρέψω στο Ιράν – Ο λαός με κάλεσε να ηγηθώ»

Ο Ρεζά Παχλαβί, ο γιος του σάχη του Ιράν που ανατράπηκε από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι