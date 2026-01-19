ΠΑΣΟΚ: Στροφή Ανδρουλάκη και προσκλητήριο στις προοδευτικές δυνάμεις – Γιατί «αλλάζει ρότα» πριν από το συνέδριο του Μαρτίου

Σύνοψη από το

  • Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μπαίνει σε νέα «τροχιά» ως προς τη στρατηγική του, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κάνει στροφή και να ανοίγεται στις προοδευτικές δυνάμεις, υπό την πίεση δημοσκοπικών αποτυπώσεων και εσωκομματικών αιχμών.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε «όλες τις προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις… να έρθουν κοντά μας και να δώσουμε μαζί τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής», με τον Εκπρόσωπο Τύπου, Κώστα Τσουκαλά να περιγράφει το προσκλητήριο ως εφαρμογή της στρατηγικής επιλογής για «αμφίπλευρη διεύρυνση».
  • Η αλλαγή διάθεσης αναμένεται να αποτυπωθεί στον προσυνεδριακό διάλογο και στο συνέδριο του Μαρτίου. Ωστόσο, η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας δεν προβλέπεται ανέφελη, καθώς «οι γκρίνιες» για έλλειψη εσωκομματικής δημοκρατίας και οι ψίθυροι ανησυχίας για τις δημοσκοπικές επιδόσεις αναμένεται να βγουν στην επιφάνεια.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Στροφή Ανδρουλάκη και προσκλητήριο στις προοδευτικές δυνάμεις – Γιατί «αλλάζει ρότα» πριν από το συνέδριο του Μαρτίου

Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να μπαίνει σε νέα «τροχιά» ως προς τη στρατηγική του και στον δρόμο προς τις εκλογές, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κάνει στροφή, όπως φάνηκε και στην ομιλία του στην Πεύκη το Σάββατο (18/1).

Για πρώτη φορά ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε καθαρό άνοιγμα στις προοδευτικές δυνάμεις να συνταχθούν με το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ. Φαίνεται ότι υπό την πίεση των δημοσκοπικών αποτυπώσεων δύο κομμάτων που δεν έχουν ακόμα ιδρυθεί επίσημα – εκείνα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού – αλλά και υπό το βάρος αιχμών εντός του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλάζει «ρότα».

«Καλώ όλες τις προοδευτικές, δημοκρατικές δυνάμεις που έχουν κοινές αγωνίες με εμάς, που θέλουν την ήττα της ΝΔ, της διαφθοράς, της αλαζονείας του Κυριάκου Μητσοτάκη, να έρθουν κοντά μας και να δώσουμε μαζί τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Λίγο αργότερα ο Εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς, αν και απέρριψε τα κοινά ψηφοδέλτια, περιέγραψε αυτό το προσκλητήριο ως εφαρμογή της στρατηγικής επιλογής για «αμφίπλευρη διεύρυνση» η οποία θα γίνει χωρίς «face control»- δείχνοντας διάθεση ενσωμάτωσης και πολιτικών προσώπων που τα τελευταία χρόνια βρίσκονταν σε άλλους πολιτικούς χώρους.

Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι εκτός του προσκλητηρίου Ανδρουλάκη, είναι ο Αλέξης Τσίπρας καθώς θεωρεί ότι έχει δοκιμαστεί στη διακυβέρνηση της χώρας και έχει κριθεί. Είναι θετικός όμως, στο να μιλήσει με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο και τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση.

Συνέδριο τον Μάρτιο

Αυτή η αλλαγή διάθεσης αναμένεται να αποτυπωθεί και στον προσυνεδριακό διάλογο, που μπαίνει στην επόμενη φάση του με την αυριανή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, στην οποία πιστεύεται ότι θα ανακοινωθεί όχι μόνο το χρονοδιάγραμμα μέχρι το συνέδριο, που αναμένεται τις τελευταίες ημέρες του Μαρτίου, αλλά και μία σειρά κινήσεων, όπως οι επιτροπές διεύρυνσης και ψηφοδελτίων.

Αυτή η συνεδρίαση, ωστόσο, δεν προβλέπεται ανέφελη, καθώς, σύμφωνα με τα «ΝΕΑ», οι «γκρίνιες» για έλλειψη εσωκομματικής δημοκρατίας πολύ πιθανό να βγουν στην επιφάνεια, όπως επίσης οι ψίθυροι ανησυχίας για τις δημοσκοπικές επιδόσεις – τα οποία θεωρείται πως συμβάλλουν στις δηλώσεις αποχώρησης από το κόμμα, με τελευταίο κρούσμα τον πρώην γραμματέα της ΔΗΜΑΡ, Γιώργο Μπουλμπασάκο και διευκολύνουν τις προσεγγίσεις που επιχειρεί ο Αλέξης Τσίπρας.

Τελευταίο κρούσμα κριτικής ήταν αυτό του Παύλου Γερουλάνου ο οποίος προειδοποίησε πως η «βελόνα δεν κουνήθηκε όσο θα θέλαμε και αυτό σαφέστατα πρέπει να μας θορυβήσει. Αν συνεχίσουμε έτσι, θα γίνουμε θεατές των πολιτικών εξελίξεων».

Λίγα 24ωρα πριν από τη συνεδρίαση, ο Χάρης Δούκας ξεκαθάρισε πως «δεν κάνει πίσω» στο αίτημα για συνεδριακό ψήφισμα που αποκλείει οποιαδήποτε συνεργασία με τη ΝΔ μετεκλογικά, το οποίο ο ίδιος χαρακτήρισε «υπαρξιακό»: «Πολύ σωστά λοιπόν ο πρόεδρος λέει ότι δεν θα πάμε με τη ΝΔ. Όμως, μετεκλογικά, όχι προεκλογικά, μετεκλογικά πρέπει να είμαστε διασφαλισμένοι ότι αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί… Εγώ δεν κάνω πίσω σε αυτό» υποστήριξε χαρακτηριστικά.

