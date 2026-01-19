Ο ANT1 επιστρέφει στα μεγάλα ψυχαγωγικά σόου – Έρχονται το «Your face sounds familiar» και το «Moments»

Στροφή στην ψυχαγωγία σχεδιάζει ο ΑΝΤ1 με στόχο να ενισχύσει την παρουσία του στην prime time με δυνατές προτάσεις entertainment.

Επειτα από πέντε χρόνια τηλεοπτικής αποχής, το «Your face sounds familiar» βγαίνει από το συρτάρι του ΑΝΤ1 και μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, με ορίζοντα πρεμιέρας το επόμενο δίμηνο. Η επαναφορά του σόου εξετάστηκε και άλλες φορές στο παρελθόν, χωρίς τελικά να προχωρήσει για λόγους μπάτζετ ή αδυναμίας να βρεθούν επώνυμοι συμμετέχοντες με ικανότητα στις μιμήσεις. Σε αντίθεση με τις άλλες φορές, ο ΑΝΤ1 είναι τώρα αποφασισμένος να προχωρήσει στο relaunch του «Your face sounds familiar».

Το μπάτζετ έχει ήδη εγκριθεί, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν θετικές επαφές με πρόσωπα που θα είναι οι διαγωνιζόμενοι. Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί ποιος θα παρουσιάσει το «Your face sounds familiar», καθώς προτεραιότητα αποτελεί η εύρεση συμμετεχόντων.

Η Μπέττυ Μαγγίρα συγκαταλέγεται στα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι, ενώ πιθανή θεωρείται και η αξιοποίηση του Θάνου Κιούση, είτε στην παρουσίαση είτε στην κριτική επιτροπή. Παράλληλα, ένα βήμα πριν από την έναρξη των γυρισμάτων βρίσκεται το βραδινό project του ΑΝΤ1 με παρουσιάστρια τη Ζέτα Μακρυπούλια. Η εκπομπή «Moments» αναμένεται έως τις 25 Ιανουαρίου να ξεκινήσει γυρίσματα με πρώτη καλεσμένη τη Μαρία Μπεκατώρου, ενώ στόχος είναι να βγει στον αέρα στα τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου.

Με το «Moments» και το «Your face sounds familiar», ο ΑΝΤ1 επιστρέφει στα μεγάλα ψυχαγωγικά σόου έπειτα από μακρά αποχή και πραγματοποιεί στοχευμένες κινήσεις για να ενισχύσει την prime time. Τα δύο σόου προορίζονται για να δώσουν ώθηση στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 το Σαββατοκύριακο.

Πηγή: Reallife