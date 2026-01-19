Θάνος Πλεύρης: Fake news το ότι νομιμοποιούνται 90.000 παράνομοι μετανάστες – Το νομοσχέδιο απευθύνεται σε όσους έχουν νόμιμη διαμονή

Διαψεύδει δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για μαζική νομιμοποίηση παράνομων μεταναστών ο Θάνος Πλεύρης με ανάρτησή του στο «X».

Ο υπουργός Μετανάστευσης ξεκαθαρίζει ότι το νομοσχέδιο για τη νόμιμη μετανάστευση αφορά αποκλειστικά σε αλλοδαπούς που ήδη διαμένουν νόμιμα στη χώρα και βρίσκονται σε διαδικασία ανανέωσης των αδειών τους.

Όπως επισημαίνει, στη χώρα διαμένουν σήμερα περίπου 793.000 νόμιμοι μετανάστες, εκ των οποίων 293.000 βρίσκονται σε εκκρεμότητα ανανέωσης των αδειών διαμονής τους ή ολοκλήρωσης του σχετικού ελέγχου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβερνητική ρύθμιση δεν προβλέπει καμία νομιμοποίηση μεταναστών που εισήλθαν παράνομα, αλλά στοχεύει αποκλειστικά στην επιτάχυνση των διαδικασιών για όσους ήδη διαμένουν νόμιμα στη χώρα και πληρούν τις προϋποθέσεις ανανέωσης.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι δήθεν νομιμοποιούνται 90.000 παράνομοι μετανάστες είναι απολύτως ψευδή. Το σχέδιο νόμου για τη νόμιμη μετανάστευση απευθύνεται σε μετανάστες που έχουν νόμιμη διαμονή. Στη χώρα διαμένουν 793.000 νόμιμοι μετανάστες εκ των οποίων οι 293.000 βρίσκονται σε εκκρεμότητα ανανέωσης των αδειών τους ή μη ολοκλήρωσης του ελέγχου. Με το σν επιταχύνεται η διαδικασία για την ολοκλήρωση αυτού του ελέγχου. Δηλαδή επιταχύνεται η διαδικασία να ολοκληρωθεί έλεγχος σε μετανάστες που βρίσκονται νόμιμα και έχουν υποβάλει έγγραφα ανανέωσης. Συνεπώς δεν νομιμοποιείται κανένας που εισήλθε παράνομα, αλλά επιταχύνεται η διαδικασία ανανέωσης σε αυτούς που βρίσκονται νόμιμα στη χώρα, εάν προφανώς πληρούν τις προϋποθέσεις ανανέωσης. Από το Σεπτέμβριο με το σν νόμου για την παράνομη μετανάστευση έχει απαγορευτεί κάθε δυνατότητα νομιμοποίησης μεταναστών που εισήλθαν παράνομα.

Όποιος πλέον εισέρχεται ή παραμένει παράνομα τιμωρείται ποινικά με ποινή φυλάκισης και απελαύνεται. Η επιτάχυνση αφορά λοιπόν μόνο μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στη χώρα. Συνεπώς τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε δήθεν νομιμοποίηση μεταναστών που εισήλθαν παράνομα στη χώρα είναι fake news και απολύτως ψευδή».