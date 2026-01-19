Στα λευκά «ντύθηκαν» τα ορεινά της Μαγνησίας: Ξεπέρασε τα 35 εκατοστά το χιόνι στα Χάνια Πηλίου – Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία 

Χιονίζει από τη νύχτα στα ορεινά της Μαγνησίας, χωρίς ωστόσο να έχουν καταγραφεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο ή στην καθημερινότητα των πολιτών.

Σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, στα ημιορεινά και πεδινά σημειώνεται βροχή και έντονο κρύο, με τις συνθήκες να παραμένουν διαχειρίσιμες.

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, με αποφάσεις των δημάρχων, το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο Μηλεών, καθώς και όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Όπως δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, πολλά μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας βρίσκονται σε επιφυλακή και επιχειρούν όπου απαιτείται, με στόχο τη διατήρηση του οδικού δικτύου ανοικτού. Η Αστυνομία υπενθυμίζει ότι είναι απαραίτητη η κατοχή αντιολισθητικών αλυσίδων στα οχήματα, για χρήση όταν και εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Ξεπέρασε τα 35 εκατοστά το χιόνι στα Χάνια Πηλίου

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, στα Χάνια Πηλίου το ύψος του χιονιού ξεπέρασε τα 35 εκατοστά, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, ενώ χιονόπτωση καταγράφηκε και προς το Κεραμίδι, αλλά και στην Όθρυ, χωρίς να παρουσιαστούν προβλήματα. Παράλληλα, ξεκίνησε το στρώσιμο χιονιού στο Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου.

Για επιδείνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Φάνης Τακούδης, με χαμηλές θερμοκρασίες και πιθανές χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα, χωρίς ωστόσο, προς το παρόν, να διαφαίνονται σοβαρά προβλήματα.