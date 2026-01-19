Αχτσιόγλου-Σακελλαρίδης για Καρυστιανού: «Η τοποθέτησή της για τις αμβλώσεις είναι προβληματική και επικίνδυνη»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Έφη Αχτσιόγλου, Γαβριήλ Σακελλαρίδης. 

«Προβληματική και επικίνδυνη» χαρακτηρίζουν την σημερινή δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου, και ο γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Όπως τονίζουν «το θεμελιώδες δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους, έχει κατακτηθεί και νομικά κατοχυρωθεί εδώ και δεκαετίες».

Αχτσιόγλου: Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν είναι ζήτημα πλειοψηφίας – μειοψηφίας

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου αναφέρει σε δήλωσή της: «Η κυρία Καρυστιανού δήλωσε το πρωί ότι οι αμβλώσεις “είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θα ήθελε να γίνει. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα, γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, αλλά και του εμβρύου”.

Η δήλωση είναι προβληματική για 4 λόγους:

1. Θέτει σε αμφισβήτηση το θεμελιώδες δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους. Δικαίωμα που έχει κατακτηθεί και νομικά κατοχυρωθεί εδώ και δεκαετίες.

2. Το πλαίσιο παρανομίας των αμβλώσεων θέτει ευθέως σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των γυναικών όπως συνέβαινε στη χώρα μας πριν τη νομιμοποίησή τους και όπως εξακολουθεί να συμβαίνει σε άλλες χώρες που οι αμβλώσεις είναι παράνομες.

3. Δημόσια διαβούλευση μπορεί να υπάρξει για πολλά θέματα, αλλά όχι για θεμελιώδη δικαιώματα. Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν είναι ζήτημα πλειοψηφίας – μειοψηφίας.

4. Δεν υπάρχει πραγματική και νομική σύγκρουση προστασίας ζωής κυοφορούμενου και αυτοδιάθεσης σώματος γυναίκας, στο πλαίσιο των νόμιμων αμβλώσεων όπως οι προϋποθέσεις τους καθορίζονται στον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό, και για τον λόγο αυτό δεν νοείται και οποιαδήποτε στάθμιση».

Σακελλαρίδης: Βαθιά προβληματική και άκρως επικίνδυνη η τοποθέτηση της Καρυστιανού για τις αμβλώσεις

«Η υπεράσπιση της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων δεν μπορεί να γίνεται α λα καρτ. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε αποσπασματικά ορισμένες όψεις τους και να αποσιωπούμε ή να υποβαθμίζουμε άλλες που αφορούν μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας» τονίζει σε δήλωσή του ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Και σημειώνει: «Η τοποθέτηση της Μ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις σήμερα στο Open, ως ζήτημα που απαιτεί “δημόσια διαβούλευση” επειδή δήθεν τίθενται σε αντιπαράθεση “τα δικαιώματα του εμβρύου” με τα δικαιώματα των γυναικών, είναι βαθιά προβληματική και άκρως επικίνδυνη. Και αυτό γιατί κουμπώνει –δυστυχώς– με μια διεθνή, συντονισμένη επίθεση της Ακροδεξιάς, που επιχειρεί να επαναφέρει την απαγόρευση των αμβλώσεων: από τις ΗΠΑ του Τραμπ μέχρι την Ουγγαρία του Όρμπαν».

«Οι γυναίκες έχουν κατακτήσει το δικαίωμα στην άμβλωση ύστερα από δεκαετίες αγώνων, υπερασπιζόμενες την επιλογή, την αυτοδιάθεση του σώματός τους και το θεμελιώδες δικαίωμα στην υγεία. Το άνοιγμα αυτής της συζήτησης από την Μ. Καρυστιανού δεν προμηνύει τίποτα θετικό για τη δικαιοσύνη, τις ελευθερίες και το κράτος δικαίου. Αντίθετα, πυκνώνει τα μαύρα σύννεφα σε μια συγκυρία όπου η κοινωνία δεν αντέχει άλλη οπισθοδρόμηση» προσθέτει.

«Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι ένα σαφές, καθαρό και αδιαπραγμάτευτο μέτωπο απέναντι στον συντηρητισμό και την Ακροδεξιά» καταλήγει.

16:35 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Σδούκου για Καρυστιανού: Τα δικαιώματα της γυναίκας δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση ή διαβούλευση

Τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις σχολίασε, μεταξύ άλλων, η εκπρόσω...
16:21 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Κασσελάκης: Υπάρχουν gay σε Βουλή και κυβέρνηση που κρύβονται από φόβο για την εικόνα τους – Άχρηστες οι δημοσκοπήσεις τώρα

Σε συνέντευξή του που θα προβληθεί την Τρίτη 20 Ιανουαρίου ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατία...
16:12 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ για τα σχόλια της Καρυστιανού: Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά με τον νόμο του Ανδρέα Παπανδρέου

“Το ζήτημα των αμβλώσεων έχει λυθεί οριστικά”. Με αυτή τη φράση που εμπεριέχεται σ...
16:03 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Καραμέρος στον Realfm 97,8: Υπάρχει ανάγκη ενός σχηματισμού που θα αναδιατάξει ριζικά το πολιτικό σύστημα – Τι είπε για τους αγρότες

Για τις πολιτικές εξελίξεις, το αγροτικό ζήτημα και τα όσα συνέβησαν στο FIR Αθηνών μίλησε μετ...
