Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ– Σκουρλέτης: Η παρουσία μου στο "υπερυπουργείο" ήταν σύντομη – Με βάση τα σχετικά ΦΕΚ δεν είχα καμία ενασχόληση, ενημέρωση αλλά και αρμοδιότητα

  • Ο πρώην υπουργός Πάνος Σκουρλέτης, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ότι η παρουσία του στο «υπερυπουργείο» ήταν σύντομη και, βάσει ΦΕΚ, δεν είχε καμία ενασχόληση ή αρμοδιότητα με τον Οργανισμό.
  • Χαρακτήρισε την «τεχνική λύση» ως «πολιτική επιλογή» για να μη χαθούν πόροι, αλλά και «εγκληματική χρήση» επί ΝΔ, με πηγές της ΝΔ να κάνουν λόγο για «ομολογία» που αδειάζει τον ΣΥΡΙΖΑ.
  • Η αντιπολίτευση επέκρινε την πλειοψηφία για «παρελκυστική προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων» καλώντας αναρμόδιο υπουργό, ενώ η συνεδρίαση σημαδεύτηκε από έντονες αντιπαραθέσεις.
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ– Σκουρλέτης: Η παρουσία μου στο “υπερυπουργείο” ήταν σύντομη – Με βάση τα σχετικά ΦΕΚ δεν είχα καμία ενασχόληση, ενημέρωση αλλά και αρμοδιότητα

Για παρελκυστική προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων από την πλειοψηφία, σε μια προσπάθεια «διάχυσης ευθυνών», έκανε λόγο ο πρώην υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος (18/7 έως 28/8/2015) Πάνος Σκουρλέτης, σχολιάζοντας την κλήση του για κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η παρουσία μου στο “υπερυπουργείο” ήταν σύντομη, ενώ, με βάση τα σχετικά ΦΕΚ, δεν είχα καμία ενασχόληση, ενημέρωση αλλά και αρμοδιότητα, καθότι υπήρχε αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, πολύ δε περισσότερο, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε ο κ. Σκουρλέτης. Για τη λεγόμενη «τεχνική λύση» είπε ότι ήταν μία πολιτική επιλογή εκ μέρους της των ελληνικών κυβερνήσεων, έτσι ώστε να μην χαθούν πόροι, και που επί των τελευταίων κυβερνήσεων της ΝΔ έγινε μία «κατάχρηση», μία «εγκληματική χρήση».

Ερωτηθείς από τον εισηγητή της πλειοψηφίας και βουλευτή της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδη εάν έκανε κάποια προσπάθεια να αυτονομηθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό σύμβουλο, ο κ. Σκουρλέτης είπε ότι «σε ένα μήνα και κάποιες μέρες, όχι μόνο σου δίνεται η δυνατότητα να εμβαθύνεις και να ασκήσεις πολιτική, αλλά, περίπου, στην καλύτερη των περιπτώσεων, να μάθεις πόσοι είναι οι όροφοι του υπουργείου».

Για προσπάθεια συγκάλυψης των υπευθύνων και διάχυσης των ευθυνών επέκριναν την πλειοψηφία, για την κλήση ενός αναρμόδιου υπουργού, η εισηγήτρια της μειοψηφίας, Μιλένα Αποστολάκη, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κ. Μπάρκας, ο βουλευτής της ΝεΑρ, Ν. Ηλιόπουλος, ο βουλευτής της Νίκης, Κ. Δελβερούδης και ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμίας.

Για την αποδοχή της ΚΑΠ από όλες τις κυβερνήσεις και για «παράδοση των κλειδιών» του ΟΠΕΚΕΠΕ σε τεχνικούς συμβούλους, έκανε λόγο η βουλευτής του ΚΚΕ, Δ. Μανωλάκου, ενώ, σύμφωνα με τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Στ. Φωτόπουλο, «ακούγεται σοκαριστικό» ότι σε ένα μήνα θητείας υπουργού, το μόνο που μπορεί να μάθει είναι τους ορόφους του υπουργείου.

Σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Ελ. Κτιστάκη εάν έχει πολιτική ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν αποκαλύπτεται καταδίκη στις Σέρρες για παράνομες επιδοτήσεις το 2016-2018 και όταν σε έκθεση της κ. Τυχεροπούλου υπάρχουν ευθύνες για την κατανομή του εθνικού αποθέματος το διάστημα 2017-19, ο κ. Σκουρλέτης είπε ότι σέβεται την υποκειμενική άποψη της κ. Τυχεροπούλου. Δεν προκύπτουν πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε αντίθεση με της ΝΔ, και, τη θέση μου αυτή, την στηρίζω στην εξελισσόμενη έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, είπε ο κ. Σκουρλέτης.

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν στην παρατήρηση του βουλευτή της ΝΔ, Σπ. Κυριάκη ότι στον ΣΥΡΙΖΑ έπαιρνε δύο μήνες να μάθει τους ορόφους των υπουργείων, και από από αυτό καταλαβαίνει ο κόσμος για ποιο λόγο απέτυχε η κυβέρνησή του. «Όταν έρχεστε στην κυβέρνηση, πρόγραμμα έχετε» ρώτησε ο κ. Κυριάκης, με τον κ. Σκουρλέτη να απαντά: «Πρόγραμμα έχουμε, και δεν μας το γράφουν τα δικηγορικά γραφεία των διαφόρων οικονομικών ολιγαρχών, όπως κάνετε εσείς. Δεν υπάρχει νομοθέτηση σήμερα στα υπουργεία, που να περνάει μέσα από τα αρμόδια τμήματα των δημοσίων υπηρεσιών. Τα έχετε καταργήσει [. . . ] Είστε τσιράκια της οικονομικής ολιγαρχίας, Αυτός είναι ο τρόπος που νομοθετείτε».

«Στον Καλογρίτσα να τα πείτε αυτά» παρενέβη ο κ. Κτιστάκης, ενώ ο κ. Λαζαρίδης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν που ήθελε να ελέγξει τους αρμούς της εξουσίας. Κάνοντας μάλιστα τον σταυρό του, πρόσθεσε ότι η χώρα σώθηκε, και δεν καταστράφηκε στα πέντε χρόνια που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. «Ήρθε σήμερα εδώ κ. Σκουρλέτης, ως υπερυπουργός, και ο άνθρωπος δεν ήξερε απολύτως τίποτα. Δεν γνώριζε απολύτως τίποτα. Επί δύο μήνες ετοίμαζε το δημοψήφισμα», είπε ο κ. Λαζαρίδης.

Πηγές ΝΔ: Ο Π Σκουρλέτης «καρφώνει» ΣΥΡΙΖΑ για την τεχνική λύση

«Μπούμερανγκ για τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και σύσσωμη την αντιπολίτευση γύρισε η κατάθεση του πρώην υπουργού Πάνου Σκουρλέτη. Παρά το επαναλαμβανόμενο ”δεν γνωρίζω” και ”δεν έχω να προσθέσω κάτι”, ο πρώην υπουργός προχώρησε σε μια κρίσιμη παραδοχή που αδειάζει την ίδια του την πρώην παράταξη και τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Σκουρλέτης χαρακτήρισε την περιβόητη τεχνική λύση ”πολιτική επιλογή ώστε να μη χαθούν πόροι”, επιβεβαιώνοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εμπνεύστηκε ένα μοντέλο διαχείρισης των επιδοτήσεων, το οποίο γέννησε αρκετά προβλήματα».

Αυτό ανέφεραν πηγές της ΝΔ σχολιάζοντας την κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, του πρώην υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πάνου Σκουρλέτη.

«Η ομολογία αυτή αναιρεί το αφήγημα περί άγνοιας ή τεχνικής αναγκαιότητας και μετατρέπει το ζήτημα σε καθαρά πολιτική ευθύνη. Για τη Νέα Δημοκρατία, το συμπέρασμα είναι σαφές: ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να μιλά για ”σκιές” και ”σκευωρίες”, όταν κορυφαίο στέλεχός του παραδέχεται ότι οι κρίσιμες αποφάσεις ήταν πολιτική επιλογή», υποστήριξαν οι ίδιες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

