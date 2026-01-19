Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: «Ήρθαμε στην Ελλάδα για μια ήρεμη ζωή, θέλουμε να βρεθεί το παιδί μας» λένε οι γονείς της – Τα σενάρια που εξετάζονται 

Θέση για όσα ακούγονται όλες αυτές τις μέρες σχετικά με τη σχέση που είχαν με τη 16χρονη κόρη τους, παίρνουν οι γονείς της Λόρας, η οποία εξαφανίστηκε από την Πάτρα.

Υπενθυμίζεται ότι άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό της ανήλικης, η οποία εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα και έφτασε με ταξί στην Αθήνα.

Η δήλωση των γονέων μέσω του δικηγόρου τους

Με επιστολή του στην «Γνώμη», ο δικηγόρος της οικογένειας της 16χρονης, κ. Τηλέμαχος Μπενετάτος, αναφέρει: «Εκ μέρους της οικογένειας της Λόρας, έχουμε να δηλώσουμε τα εξής: Όλες αυτές τις μέρες ζούμε δραματικές στιγμές, καθώς αγωνιούμε για την Λόρα μας. Μοναδικός σκοπός μας και πρώτιστο μέλημά μας είναι να βρεθεί το παιδί μας, να είναι σώο και ασφαλές και να επιστρέψει στην αγκαλιά μας.

Προς τούτο, από την πρώτη στιγμή ενημερώσαμε την Αστυνομία, με την οποία έχουμε άμεση επαφή και έχουμε παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να βοηθήσουμε στις έρευνες, και είμαστε πρόθυμοι να το πράξουμε, όποτε μας ζητηθεί.

Μοναδικός αντικειμενικός σκοπός μας είναι να βρεθεί το παιδί μας όσο πιο σύντομα γίνεται και να είναι καλά στην υγεία του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι έχουν συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση και ενδιαφέρονται πραγματικά για την Λόρα μας. Ήρθαμε στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή, πιο ήρεμη.

Είμαστε μια κανονική οικογένεια που ζει με αγάπη, σύμπνοια, αλληλοκατανόηση και αλληλοσεβασμό. Στο παιδί μας προσφέρουμε τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και είμαστε πάντα στο πλευρό του.

Το καθήκον των γονέων είναι να φροντίζουν για τη σωματική και τη ψυχική υγεία των τέκνων τους. Να τα προστατεύουν από κινδύνους, να επιβλέπουν την συμπεριφορά τους, και να τους θέτουν όρια και κανόνες με τρόπο παιδαγωγικό, που να μην θίγει την αξιοπρέπεια και την γνώμη του τέκνου. Ακριβώς αυτό πράττουμε κι εμείς ως οικογένεια. Ουδέποτε ασκήσαμε την οποιουδήποτε είδους βία, ψυχολογική, και πολύ περισσότερο σωματική στο τέκνο μας. Ο μόνος λόγος που μπορεί να το είχαμε επιπλήξει, αφορούσε τις επιδόσεις του στα μαθήματα και τίποτε περισσότερο. Όλα όσα έχουν ακουστεί είναι ανυπόστατα και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.

Επαναλαμβάνουμε ότι το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι να βρεθεί η Λόρα μας και να γυρίσει σπίτι της. Έχουμε μεταβεί στην Αθήνα, έχουμε ψάξει πόρτα – πόρτα να την βρούμε. Απευθύνουμε έκκληση στην ίδια να γυρίσει στο σπίτι μας, η αγκαλιά μας είναι ανοικτή και η αγάπη μας μεγάλη. Παρακαλούμε όποιον την εντοπίσει να ενημερώσει άμεσα τις Αρχές, γιατί είναι ένα παιδί 16 ετών, που ίσως βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του.

Τέλος, ως πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας της Λόρας, επιθυμώ να προσθέσω τα εξής: «Οι γονείς κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να βοηθήσουν να βρεθεί το τέκνο τους και κάνουν δημόσια έκκληση να πάψουν τα κάθε είδους δημοσιεύματα, βασιζόμενα σε μαρτυρίες που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα και οι οποίες θεωρούμε ότι μόνο κακό κάνουν στην υπόθεση. Ο πατέρας μετά τη συνταξιοδότησή του ως ορθοπεδικός γιατρός στην Γερμανία θέλησε να μεταβεί η οικογένεια στην Ελλάδα και αγόρασε το σπίτι στο Ρίο. Κανέναν λόγο δεν είχαν να κρυφτούν από τον οποιοδήποτε. Οι γονείς ζουν με την αγωνία για το παιδί τους και οφείλουν όλοι να σεβαστούν την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται».

Τα σενάρια που εξετάζονται

Σκοπός της ανήλικης, όπως όλα δείχνουν, ήταν να αλλάξει την εμφάνισή της ώστε να μοιάζει περισσότερο στη μητέρα της και να καταφέρει έτσι να φύγει στο εξωτερικό.

Όπως φαίνεται, η 16χρονη κατέστρωνε εδώ και δύο χρόνια το σχέδιό της, αντλώντας πληροφορίες κυρίως από το διαδίκτυο και μαζεύοντας χρήματα με κάθε τρόπο ώστε να το κάνει πράξη.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές ως προς το πού βρίσκεται η Λόρα είναι δύο. Είτε παραμένει στην Αθήνα, σε συγκεκριμένο χώρο, επιλέγοντας να μην κυκλοφορεί για να μην εντοπιστεί, είτε έχει φύγει στο εξωτερικό προσποιούμενη την μητέρα της, με την οποία μοιάζουν.

Πάντως, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αστυνομικοί έχουν ελέγξει τις λίστες επιβατών και, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το όνομά της δεν εμφανίζεται σε πτήσεις από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Έτσι, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η 16χρονη να ταξίδεψε με λεωφορείο είτε από την Αθήνα είτε από τη Θεσσαλονίκη, με προορισμό τη Γερμανία.