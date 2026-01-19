Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: «Ήρθαμε στην Ελλάδα για μια ήρεμη ζωή, θέλουμε να βρεθεί το παιδί μας» λένε οι γονείς της – Τα σενάρια που εξετάζονται 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: «Ήρθαμε στην Ελλάδα για μια ήρεμη ζωή, θέλουμε να βρεθεί το παιδί μας» λένε οι γονείς της – Τα σενάρια που εξετάζονται 

Θέση για όσα ακούγονται όλες αυτές τις μέρες σχετικά με τη σχέση που είχαν με τη 16χρονη κόρη τους, παίρνουν οι γονείς της Λόρας, η οποία εξαφανίστηκε από την Πάτρα.

Υπενθυμίζεται ότι άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό της ανήλικης, η οποία εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα και έφτασε με ταξί στην Αθήνα.

Η δήλωση των γονέων μέσω του δικηγόρου τους

Με επιστολή του στην «Γνώμη», ο δικηγόρος της οικογένειας της 16χρονης, κ. Τηλέμαχος Μπενετάτος, αναφέρει: «Εκ μέρους της οικογένειας της Λόρας, έχουμε να δηλώσουμε τα εξής: Όλες αυτές τις μέρες ζούμε δραματικές στιγμές, καθώς αγωνιούμε για την Λόρα μας. Μοναδικός σκοπός μας και πρώτιστο μέλημά μας είναι να βρεθεί το παιδί μας, να είναι σώο και ασφαλές και να επιστρέψει στην αγκαλιά μας.

Προς τούτο, από την πρώτη στιγμή ενημερώσαμε την Αστυνομία, με την οποία έχουμε άμεση επαφή και έχουμε παράσχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να βοηθήσουμε στις έρευνες, και είμαστε πρόθυμοι να το πράξουμε, όποτε μας ζητηθεί.

Μοναδικός αντικειμενικός σκοπός μας είναι να βρεθεί το παιδί μας όσο πιο σύντομα γίνεται και να είναι καλά στην υγεία του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι έχουν συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση και ενδιαφέρονται πραγματικά για την Λόρα μας. Ήρθαμε στην Ελλάδα για μια καλύτερη ζωή, πιο ήρεμη.

Είμαστε μια κανονική οικογένεια που ζει με αγάπη, σύμπνοια, αλληλοκατανόηση και αλληλοσεβασμό. Στο παιδί μας προσφέρουμε τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και είμαστε πάντα στο πλευρό του.

Το καθήκον των γονέων είναι να φροντίζουν για τη σωματική και τη ψυχική υγεία των τέκνων τους. Να τα προστατεύουν από κινδύνους, να επιβλέπουν την συμπεριφορά τους, και να τους θέτουν όρια και κανόνες με τρόπο παιδαγωγικό, που να μην θίγει την αξιοπρέπεια και την γνώμη του τέκνου. Ακριβώς αυτό πράττουμε κι εμείς ως οικογένεια. Ουδέποτε ασκήσαμε την οποιουδήποτε είδους βία, ψυχολογική, και πολύ περισσότερο σωματική στο τέκνο μας. Ο μόνος λόγος που μπορεί να το είχαμε επιπλήξει, αφορούσε τις επιδόσεις του στα μαθήματα και τίποτε περισσότερο. Όλα όσα έχουν ακουστεί είναι ανυπόστατα και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.

Επαναλαμβάνουμε ότι το μόνο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι να βρεθεί η Λόρα μας και να γυρίσει σπίτι της. Έχουμε μεταβεί στην Αθήνα, έχουμε ψάξει πόρτα – πόρτα να την βρούμε. Απευθύνουμε έκκληση στην ίδια να γυρίσει στο σπίτι μας, η αγκαλιά μας είναι ανοικτή και η αγάπη μας μεγάλη. Παρακαλούμε όποιον την εντοπίσει να ενημερώσει άμεσα τις Αρχές, γιατί είναι ένα παιδί 16 ετών, που ίσως βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή του.

Τέλος, ως πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας της Λόρας, επιθυμώ να προσθέσω τα εξής: «Οι γονείς κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να βοηθήσουν να βρεθεί το τέκνο τους και κάνουν δημόσια έκκληση να πάψουν τα κάθε είδους δημοσιεύματα, βασιζόμενα σε μαρτυρίες που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα και οι οποίες θεωρούμε ότι μόνο κακό κάνουν στην υπόθεση. Ο πατέρας μετά τη συνταξιοδότησή του ως ορθοπεδικός γιατρός στην Γερμανία θέλησε να μεταβεί η οικογένεια στην Ελλάδα και αγόρασε το σπίτι στο Ρίο. Κανέναν λόγο δεν είχαν να κρυφτούν από τον οποιοδήποτε. Οι γονείς ζουν με την αγωνία για το παιδί τους και οφείλουν όλοι να σεβαστούν την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκονται». 

Λόρα- εξαφάνιση

Τα σενάρια που εξετάζονται

Σκοπός της ανήλικης, όπως όλα δείχνουν, ήταν να αλλάξει την εμφάνισή της ώστε να μοιάζει περισσότερο στη μητέρα της και να καταφέρει έτσι να φύγει στο εξωτερικό.

Όπως φαίνεται, η 16χρονη κατέστρωνε εδώ και δύο χρόνια το σχέδιό της, αντλώντας πληροφορίες κυρίως από το διαδίκτυο και μαζεύοντας χρήματα με κάθε τρόπο ώστε να το κάνει πράξη.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές ως προς το πού βρίσκεται η Λόρα είναι δύο. Είτε παραμένει στην Αθήνα, σε συγκεκριμένο χώρο, επιλέγοντας να μην κυκλοφορεί για να μην εντοπιστεί, είτε έχει φύγει στο εξωτερικό προσποιούμενη την μητέρα της, με την οποία μοιάζουν.

Πάντως, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αστυνομικοί έχουν ελέγξει τις λίστες επιβατών και, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το όνομά της δεν εμφανίζεται σε πτήσεις από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Έτσι, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η 16χρονη να ταξίδεψε με λεωφορείο είτε από την Αθήνα είτε από τη Θεσσαλονίκη, με προορισμό τη Γερμανία.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορείτε να εθιστείτε στο φαγητό με τον ίδιο τρόπο που κάποιοι εθίζονται στις ουσίες; Τι απαντά ειδικός

Χιλιάδες ασθενείς περιμένουν να χειρουργηθούν πάνω από 4 μήνες- 400 χειρουργικές αίθουσες κλειστές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σε θετικό έδαφος ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το ευρώ

ΔΥΠΑ: Μπείτε εδώ για να δείτε τους προσωρινούς πίνακες για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων με ακαθάριστες μηνιαίες ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:40 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Άργος: Πυροβολισμοί μεταξύ Ρομά στη μέση του δρόμου γιατί χάλασε αρραβώνας – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές φαρ ουέστ εκτυλίχθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (17/1) στο Άργος, όταν προσωπικές διαφο...
16:16 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Αγία Βαρβάρα: Καρέ καρέ η στιγμή που 2 δράστες κλέβουν μηχανή – Πώς την απομάκρυναν μέσα σε 30 δευτερόλεπτα 

Βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από την στιγμή που 2 άνδρες κλέβουν δίκυκλο ...
15:40 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Ηράκλειο: Επεισοδιακή καταδίωξη οδηγού που δεν είχε δίπλωμα και βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ – Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 29 μηνών

Ποινή φυλάκισης 29 μηνών εκ των οποίων οι δύο μήνες είναι εκτιταίοι, επιβλήθηκαν σε έναν 43χρο...
14:55 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Τζουμέρκα: Σοβαρή κατολίσθηση στη Μικροσπηλιά – Σπεύδει κλιμάκιο γεωλόγων, «ακούγονται θόρυβοι» λένε οι κάτοικοι

Κατολισθητικό φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες στο χωριό Μικροσπηλιά των Τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι