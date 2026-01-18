Εξαφάνιση 16χρονης: Τα κινητά θα δώσουν απαντήσεις για την Λόρα – Το σχέδιο που ετοίμαζε 2 χρόνια και η μαρτυρία συμμαθήτριάς της

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, η οποία εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα και έφτασε με ταξί στην Αθήνα.

Σκοπός της ανήλικης, όπως όλα δείχνουν, ήταν να αλλάξει την εμφάνισή της ώστε να μοιάζει περισσότερο στη μητέρα της και να καταφέρει έτσι να φύγει στο εξωτερικό. Όπως όλα δείχνουν, η 16χρονη κατέστρωνε εδώ και δύο χρόνια το σχέδιό της, αντλώντας πληροφορίες κυρίως από το διαδίκτυο και μαζεύοντας χρήματα με κάθε τρόπο ώστε να το κάνει πράξη.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές ως προς το πού βρίσκεται η Λόρα είναι δύο. Είτε παραμένει στην Αθήνα, σε συγκεκριμένο χώρο, επιλέγοντας να μην κυκλοφορεί για να μην εντοπιστεί, είτε έχει φύγει στο εξωτερικό προσποιούμενη την μητέρα της, με την οποία μοιάζουν.

«Στην τάξη επειδή δεν ήξερε ελληνικά έπλεκε πολύ θυμάμαι. Έπλεκε σε κάθε μάθημα και ό,τι έφτιαχνε το ανέβαζε στο Instagram να το πουλήσει, ή μας το πούλαγε στην τάξη. Έψαχνε πάντα τρόπους να βγάζει λεφτά γιατί εμάς μας είχε πει ότι εγώ θέλω να φύγω από το σπίτι όταν μεγαλώσω», είπε παλιά της συμμαθήτρια στο MEGA.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η μητέρα της 16χρονης στις Αρχές, την είχε δει να φωτογραφίζει το διαβατήριο της.

Οι ειδικοί αναλυτές πιστεύουν πως πίσω από αυτή την κίνηση της 16χρονης κρύβεται το πιο πιθανό σενάριο. Δηλαδή να έχει φτιάξει ένα πλαστό διαβατήριο με τα στοιχεία της μητέρας της και να έχει φύγει από την χώρα.

«Από την ώρα που ξεκινήσαμε άρχισε να βγάζει τα καλλυντικά της και βαφόταν. Λίγο πριν από τα διόδια της Ελευσίνας, 10-15 χιλιόμετρα σταμάτησε να βάφεται. Δεν φαινόταν ούτε καν για 16 χρονών. Πιστεύετε ότι αν έβλεπα ένα κοριτσάκι 16 χρονών θα το έβαζα μέσα στο ταξί μου;» λέει ο οδηγός του ταξί που την μετέφερε.

Οι αστυνομικοί έχουν εστιάσει τις έρευνες τους στο σημείο μηδέν, στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου εθεάθη και τελευταία φορά η 16χρονη Λόρα. Και αυτό γιατί πιστεύουν ότι εκεί υπάρχουν οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης εξαφάνισης της ανήλικης. Γιατί η Λόρα επέλεξε την συγκεκριμένη περιοχή; Πόσες μέρες διέμενε εκεί; Ποιος την βοηθά; Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που θέλουν οι αστυνομικοί να απαντήσουν.

Όπως εικάζουν οι αστυνομικοί, η συγκεκριμένη περιοχή ήταν πιθανόν ένας ενδιάμεσος σταθμός πριν από τον τελικό προορισμό της. Θεωρούν επίσης ότι εκεί είχε ραντεβού με συγκεκριμένο πρόσωπο, που πιθανόν την βοήθησε να υλοποιήσει το σχέδιό της.

Όπως πιστεύουν οι αστυνομικοί, η 16χρονη πιθανόν έφυγε οδικώς από την Αθήνα με προορισμό την Γερμανία. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν έρθει σε επαφή με Γερμανούς συναδέλφους τους, σε μία προσπάθεια να εντοπιστούν ίχνη της Λόρας.

Τα κινητά θα δώσουν απαντήσεις;

«Κλειδί» θα είναι και οι απαντήσεις από τις αναλύσεις στα κινητά τηλέφωνα της 16χρονης για τις επικοινωνίες που είχε και για το πρόσωπο που ενδεχομένως την βοηθά.

Σύμφωνα με το mega, οι αστυνομικοί αναμένουν τις επόμενες ώρες τις απαντήσεις από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σχετικά με τις «σαρώσεις» σε τρία συγκεκριμένα σημεία: στην περιοχή της Πάτρας όπου επιβιβάστηκε στο ταξί και σε δύο σημεία στου Ζωγράφου, στην οδό Μικράς Ασίας και κοντά στην οδό Θηβών, όπου η 16χρονη εθεάθη τελευταία φορά.

Αυτό που θέλουν να διαπιστώσουν οι αρχές, είναι εάν η 16χρονη κάλεσε κάποιο συγκεκριμένο κινητό, σε αυτά τα τρία σημεία. Εάν έγιναν κλήσεις προς το ίδιο τηλέφωνο, πιθανολογούν ότι σχετίζεται με πρόσωπο που εμπλέκεται στην εξαφάνισή της.

Η μαρτυρία «φωτιά» συμμαθήτριας της 16χρονης

Επιπλέον, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού, οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ χαρακτηρίζουν ως κομβικής σημασίας την μαρτυρία μιας συμμαθήτριας της 16χρονης από το πρώτο σχολείο όπου φοιτούσε. Η συγκεκριμένη μαθήτρια έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς την Παρασκευή και τους έχει πει πως η Λόρα ήθελε να τραυματιστεί στον καρπό της, ενώ σε κάποια άλλη στιγμή, ρωτούσε πώς θα μπορούσε να μείνει έγκυος.

Η διεύθυνση του σχολείου είχε μάθει αυτά τα δύο περιστατικά και είχε καλέσει τους γονείς της ανήλικης για να διαπιστώσει εάν συμβαίνει κάτι στο οικογενειακό περιβάλλον του κοριτσιού. Ωστόσο, ύστερα απ’ αυτή την εξέλιξη, η Λόρα έφυγε από το συγκεκριμένο σχολείο και γράφτηκε σε κάποιο άλλο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί από τους αστυνομικούς και ο διευθυντής του πρώτου της σχολείου της 16χρονης, ώστε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το τι είχε συμβεί τότε. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να λύσουν κομμάτι κομμάτι τον γρίφο της εξαφάνισης του κοριτσιού για να φτάσουν στα ίχνη της.