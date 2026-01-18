Έφη Παπαθεοδώρου: «Δεν νομίζω ότι μετάνιωσα που δεν έκανα οικογένεια…»

  • Η Έφη Παπαθεοδώρου αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της ότι δεν μετάνιωσε που δεν δημιούργησε τη δική της οικογένεια.
  • Η ηθοποιός εξομολογήθηκε το δύσκολο ξεκίνημά της στην υποκριτική, καθώς την απέρριψαν τόσο από το Εθνικό όσο και από τον Κουν, πριν την δεχτεί ο Δημήτρης Ροντήρης.
  • Στην προσωπική της ζωή, η αγαπημένη καλλιτέχνις δήλωσε πως δεν μετάνιωσε που δεν έκανε οικογένεια, καθώς «εκ των υστέρων βλέπω ότι δεν θα γινόταν».
Η Έφη Παπαθεοδώρου έχει μια μεγάλη και επιτυχημένη πορεία στον κόσμο της τέχνης στη χώρα μας, ενώ αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό μέσα από την συμμετοχή της στο θρυλικό σίριαλ του MEGA «Στο Παρά Πέντε». Η καλλιτέχνις παραχώρησε μία συνέντευξη στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Κυριακής 19 Ιανουαρίου. Ανάμεσα σε άλλα, η ηθοποιός μίλησε για την καριέρα της στην υποκριτική και το δύσκολο ξεκίνημα της, καθώς και για την προσωπική της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι δεν μετάνιωσε το γεγονός πως δεν δημιούργησε τη δική της οικογένεια.

Μιλώντας στη συνέντευξή της για την πορεία της στον χώρο της τέχνης, η Έφη Παπαθεοδώρου εξήγησε ότι: «Εγώ είχα δώσει εξετάσεις στο τότε Εθνικό και με απέρριψαν. Ήθελαν ψηλές, ωραίες γυναίκες, για τον χορό των τραγωδιών. Εγώ ήμουν ένα μικροσκοπικό πραγματάκι και με απέρριψαν. Μετά πήγα στον Κουν, μάλιστα είχα πει ένα δημοτικό ποίημα, και με απέρριψαν και από εκεί.

Οπότε οι γονείς χωρίς να με ρωτήσουν πήγαν και βρήκαν τον Δημήτρη Ροντήρη, τον μεγάλο αυτό σκηνοθέτη και ηθοποιό, που τύχαινε να είναι λίγο συγγενής από το σόι της μαμάς. Είπε ο δάσκαλος, όπως έμαθα εκ των υστέρων, ότι αν είμαι καλή θα με κρατήσει, αλλιώς θα με έστελνε σπίτι, και με πήρε! Είχα μεγάλη τύχη που με απέρριψαν οι άλλοι και ήρθα στον δάσκαλο, γιατί όταν την πρώτη φορά μπήκα στη σχολή μέσα και είδα τον Ροντήρη να παίζει, “έμεινα”!».

Σε ερώτηση για την προσωπική της ζωή, η αγαπημένη καλλιτέχνις εξομολογήθηκε πως: «Στην προσωπική ζωή είχα την τύχη να έχω γνωριμίες πολύ ωραίες, τους έρωτες. Ήμουν λίγο μυστήρια, που λένε, στους έρωτες και άτυχη.

Δεν νομίζω ότι μετάνιωσα που δεν έκανα οικογένεια. Εκ των υστέρων βλέπω ότι δεν θα γινόταν. Ίσως απώθησα κάποιους πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Όταν είσαι 20 και 30 ετών λειτουργεί αλλιώς το μυαλό σου, από τα 50-60 και βάλε».

