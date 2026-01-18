Αντώνης Γούναρης για το νέο τραγούδι του Πασχάλη Τερζή: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί τον ακούμε όπως τον ξέρουμε»

Σύνοψη από το

  • Ο Αντώνης Γούναρης έδωσε συνέντευξη μιλώντας για τον Πασχάλη Τερζή και το νέο του τραγούδι που αναμένεται να κυκλοφορήσει, τονίζοντας ότι «θα ακούσουν οι τραγουδιστές, πώς πρέπει να είναι κανονικά ένα λαϊκό τραγούδι».
  • Ο επιτυχημένος συνθέτης δήλωσε πως το τραγούδι είναι του Χρήστου Νικολόπουλου και ότι ο Πασχάλης Τερζής βρίσκεται «σε μια πολύ καλή φάση».
  • Ο Αντώνης Γούναρης συγκινήθηκε ακούγοντας τη φωνή του Πασχάλη Τερζή, χαρακτηρίζοντας το κομμάτι «πολεμικό» και «από αυτά που λείπουν από τη δισκογραφία», ενώ αναμένεται η κυκλοφορία του με την ολοκλήρωση του βίντεο κλιπ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Πασχάλης Τερζής

Ο Αντώνης Γούναρης έδωσε μία συνέντευξη στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου, η οποία προβλήθηκε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου. Ο καταξιωμένος συνθέτης μίλησε για τον Πασχάλη Τερζή και το νέο του τραγούδι, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει.

Μάλιστα, ο Αντώνης Γούναρης τόνισε ότι μόλις το κομμάτι δημοσιευτεί: «Θα ακούσουν οι τραγουδιστές, πώς πρέπει να είναι κανονικά ένα λαϊκό τραγούδι».

Συγκεκριμένα, ο επιτυχημένος συνθέτης είπε για το νέο τραγούδι του Πασχάλη Τερζή: «Είναι τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ακούσαμε πάλι τη φωνή του Πασχάλη!

Κάποια στιγμή είχε συναντηθεί ο Χρήστος Νικολόπουλος με τον Πασχάλη, του έπαιξε κάποια κομμάτια και του άρεσαν. Έκαναν λοιπόν ένα ντέμο, ήταν σε μία καλή φάση του ο Πασχάλης και τα είπε καλά. Θα ακούσετε και εσείς όταν κυκλοφορήσει πόσο καλά τραγουδάει. Πήραμε τη φωνή και χτίσαμε πάνω της το πρώτο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει τώρα κοντά. Από ό,τι ξέρω και μιλάω με τον Χρήστο Νικολόπουλο, ετοιμάζουν το βίντεο κλιπ και μόλις το τελειώσουν πιστεύω ότι θα βγει».

«Είναι από αυτά που λείπουν από τη δισκογραφία»

Στη συνέχεια, ο Αντώνης Γούναρης είπε για τον σπουδαίο ερμηνευτή: «Δεν τον ενδιαφέρει πια να τραγουδάει ούτε σε κόσμο μπροστά. Αλλά επειδή είναι τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου, είπε αμέσως το ναι. Είναι σε μια πολύ καλή φάση και είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί ακούμε τον Πασχάλη όπως τον ξέρουμε. Πριν από τρία-τέσσερα χρόνια έγιναν τα ντέμο».

«Εντάξει, εγώ συγκινήθηκα, γιατί έχω μία ιδιαίτερη σχέση με τον Πασχάλη. Όταν ακούς τη φωνή μόνη της στο κομπιούτερ, σόλο που λέμε, και ακούς την τεχνική του και την χροιά του και όλα αυτά, και είσαι δικός του άνθρωπος, συγκινείσαι.

Το τραγούδι είναι έτοιμο, είναι πολύ καλό, είναι “πολεμικό”. Είναι από αυτά που λείπουν από τη δισκογραφία! Ο Θεός του έδωσε ένα χάρισμα. Θα ακούσουν οι τραγουδιστές, πώς πρέπει να είναι κανονικά ένα λαϊκό τραγούδι. Δεν έχουμε ακόμα τίτλο. Τον τίτλο θα μας τον πει ο Χρήστος Νικολόπουλος, γιατί έχει πολλά σημεία μέσα το τραγούδι, που μπορούν να γίνουν τίτλοι», πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δύο άνδρες με το μικρότερο και το μεγαλύτερο πέος στον κόσμο μιλούν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν: «Είναι κατάρα»

Μπορεί το botox να επηρεάσει την εγκεφαλική λειτουργία; – Τι αποκαλύπτουν μελέτες

Καιρός: Τοπικές βροχές, χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη την χώρα

Μαγνήτης επενδυτικών κεφαλαίων τα Αμοιβαία Κεφάλαια – Οι πρωταγωνιστές της αγοράς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:24 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Δύσκολες ώρες για την Τόνια Σωτηροπούλου: Πέθανε ο πατέρας της – Το συγκινητικό «αντίο» της ηθοποιού

Πολύ δύσκολες ώρες βιώνουν η Τόνια Σωτηροπούλου και η οικογένειά της, καθώς έφυγε από την ζωή ...
18:43 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Κορινθίου: «Η προβολή και το οικονομικό δεν ήταν ποτέ δέλεαρ για εμένα»

Η Μαρία Κορινθίου ξεκίνησε την πορεία της στην τηλεόραση το 2006, μέσα από τη δραματική σειρά ...
17:40 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Ιωάννα Τούνη: Το εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων που πραγματοποίησε για τον γιο της – Φωτογραφίες και Βίντεο

Στις εννέα Ιανουαρίου ο γιος της Ιωάννας Τούνη και του Δημήτρη Αλεξάνδρου έγινε τριών ετών. Εν...
16:24 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

Άννα Κορακάκη: Η νέα ανάρτηση με τη φουσκωμένη κοιλίτσα – Φωτογραφία

Στην εκπνοή του 2025, η Άννα Κορακάκη μέσα από μία πολύ τρυφερή ανάρτηση που πραγματοποίησε στ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι