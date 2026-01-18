Αντώνης Γούναρης για το νέο τραγούδι του Πασχάλη Τερζή: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί τον ακούμε όπως τον ξέρουμε»

Ο Αντώνης Γούναρης έδωσε μία συνέντευξη στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου, η οποία προβλήθηκε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου. Ο καταξιωμένος συνθέτης μίλησε για τον Πασχάλη Τερζή και το νέο του τραγούδι, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει.

Μάλιστα, ο Αντώνης Γούναρης τόνισε ότι μόλις το κομμάτι δημοσιευτεί: «Θα ακούσουν οι τραγουδιστές, πώς πρέπει να είναι κανονικά ένα λαϊκό τραγούδι».

Συγκεκριμένα, ο επιτυχημένος συνθέτης είπε για το νέο τραγούδι του Πασχάλη Τερζή: «Είναι τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου και είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί ακούσαμε πάλι τη φωνή του Πασχάλη!

Κάποια στιγμή είχε συναντηθεί ο Χρήστος Νικολόπουλος με τον Πασχάλη, του έπαιξε κάποια κομμάτια και του άρεσαν. Έκαναν λοιπόν ένα ντέμο, ήταν σε μία καλή φάση του ο Πασχάλης και τα είπε καλά. Θα ακούσετε και εσείς όταν κυκλοφορήσει πόσο καλά τραγουδάει. Πήραμε τη φωνή και χτίσαμε πάνω της το πρώτο τραγούδι που θα κυκλοφορήσει τώρα κοντά. Από ό,τι ξέρω και μιλάω με τον Χρήστο Νικολόπουλο, ετοιμάζουν το βίντεο κλιπ και μόλις το τελειώσουν πιστεύω ότι θα βγει».

«Είναι από αυτά που λείπουν από τη δισκογραφία»

Στη συνέχεια, ο Αντώνης Γούναρης είπε για τον σπουδαίο ερμηνευτή: «Δεν τον ενδιαφέρει πια να τραγουδάει ούτε σε κόσμο μπροστά. Αλλά επειδή είναι τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου, είπε αμέσως το ναι. Είναι σε μια πολύ καλή φάση και είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί ακούμε τον Πασχάλη όπως τον ξέρουμε. Πριν από τρία-τέσσερα χρόνια έγιναν τα ντέμο».

«Εντάξει, εγώ συγκινήθηκα, γιατί έχω μία ιδιαίτερη σχέση με τον Πασχάλη. Όταν ακούς τη φωνή μόνη της στο κομπιούτερ, σόλο που λέμε, και ακούς την τεχνική του και την χροιά του και όλα αυτά, και είσαι δικός του άνθρωπος, συγκινείσαι.

Το τραγούδι είναι έτοιμο, είναι πολύ καλό, είναι “πολεμικό”. Είναι από αυτά που λείπουν από τη δισκογραφία! Ο Θεός του έδωσε ένα χάρισμα. Θα ακούσουν οι τραγουδιστές, πώς πρέπει να είναι κανονικά ένα λαϊκό τραγούδι. Δεν έχουμε ακόμα τίτλο. Τον τίτλο θα μας τον πει ο Χρήστος Νικολόπουλος, γιατί έχει πολλά σημεία μέσα το τραγούδι, που μπορούν να γίνουν τίτλοι», πρόσθεσε.