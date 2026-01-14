Πασχάλης Τερζής: Η συνάντηση με τον Χρήστο Νικολόπουλο και οι σπάνιες φωτογραφίες – «Σε λίγες μέρες κυκλοφορει… »

Ο Πασχάλης Τερζής επιστρέφει για λίγο στην ελληνική δισκογραφία, ύστερα από αρκετά χρόνια απουσίας, με ένα νέο τραγούδι που φέρει την υπογραφή του Χρήστου Νικολόπουλου. Η συνεργασία αυτή έρχεται ως μια ευχάριστη έκπληξη για το κοινό, καθώς ο αγαπημένος τραγουδιστής είχε αποτραβηχτεί εδώ και καιρό από τα φώτα της δημοσιότητας. Την είδηση αποκάλυψε ο γνωστός μουσικοσυνθέτης μέσα από ανάρτησή του στα social media.

Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστος Νικολόπουλος δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok δύο σπάνιες φωτογραφίες από παλαιότερες στιγμές με τον Πασχάλη Τερζή, γράφοντας στη λεζάντα: «Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το νέο μου τραγούδι με μια άψογη ερμηνεία από τον Πασχάλη της καρδιάς μας».

Σε παλαιότερες δηλώσεις του, ο Χρήστος Νικολόπουλος είχε αποκαλύψει ότι το τραγούδι αυτό προέρχεται από παλιότερες δουλειές τους: «Ο Πασχάλης Τερζής είναι πολύ φίλος μου. Πριν από κάποια χρόνια είχαμε γράψει δυο, τρία τραγούδια demo και ένα από αυτά το αξιοποιούμε τώρα και το βγάζουμε. Δεν σημαίνει όμως ότι επιστρέφει ο άνθρωπος. Το λέω γιατί θα αρχίσουν να του κάνουν προτάσεις για μαγαζιά, για δίσκους και τέτοια. Ένα τραγούδι είναι, πάρα πολύ καλό τραγούδι, το οποίο μετά τις γιορτές θα βγει».

Ο μουσικοσυνθέτης ξεκαθάρισε επίσης πως η συμμετοχή του Πασχάλη Τερζή έγινε καθαρά για λόγους φιλίας. «Λόγω φιλίας το έκανε, επειδή με αγαπάει και τον αγαπώ. Με τον Πασχάλη μιλάω συνεχώς, είναι μία χαρά, δεν έχει χάσει το χιούμορ του. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει κάποια συναυλία με τον Πασχάλη. Το έκανε χατιρικά για μένα, για ένα τραγούδι. Είναι χαρούμενος, ζει ευτυχισμένα και δεν θέλει καμία σχέση με το τραγούδι».

Η είδηση της επιστροφής του Πασχάλη Τερζή, έστω και για ένα μόνο τραγούδι, έχει ήδη συγκινήσει τους θαυμαστές του, που ανυπομονούν να τον ακούσουν ξανά μετά από τόσα χρόνια σιωπής.

