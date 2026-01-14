H Starlink του Μασκ διατείνεται ότι λειτουργεί κανονικά και δωρεάν στο Ιράν

  • Η SpaceX του Έλον Μασκ παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της δορυφορικής υπηρεσίας Starlink σε χρήστες στο Ιράν, με τους λογαριασμούς που ήταν ανενεργοί να έχουν πλέον συνδέσεις και τα τέλη συνδρομής τους να έχουν ακυρωθεί.
  • Αυτή η κίνηση έρχεται εν μέσω της αιματηρής καταστολής των αντικυβερνητικών διαμαρτυριών, καθώς το Ιρανικό καθεστώς έχει κλείσει τις περισσότερες συνδέσεις στο Διαδίκτυο και δυσκολεύει τις επικοινωνίες.
  • Το Starlink δεν έχει άδεια λειτουργίας στο Ιράν, αλλά ο Μασκ έχει δηλώσει ότι η υπηρεσία είναι ενεργή εκεί, παρά τον νόμο που ψήφισε το κοινοβούλιο του Ιράν απαγορεύοντας επίσημα τη χρήση της.
Η SpaceX του Έλον Μασκ παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της δορυφορικής υπηρεσίας Starlink σε χρήστες στο Ιράν, καθώς το καθεστώς της χώρας συνεχίζει την αιματηρή καταστολή των αντικυβερνητικών διαμαρτυριών, σύμφωνα με έναν ειδικό τεχνολογίας που βρίσκεται σε επαφή με Ιρανούς χρήστες του Starlink.

Ντόναλντ Τραμπ: Προειδοποιεί το Ιράν με «πολύ ισχυρή δράση» σε περίπτωση που διαδηλωτές οδηγηθούν στην κρεμάλα

Οι λογαριασμοί Starlink στο Ιράν που ήταν προηγουμένως ανενεργοί έχουν πλέον συνδέσεις και τα τέλη συνδρομής τους έχουν ακυρωθεί από την Τρίτη, δήλωσε ο Άχμαντ Αχμαντιάν, εκτελεστικός διευθυντής του μη κερδοσκοπικού τεχνολογικού οργανισμού Holistic Resilience στο CNN. «Είναι plug and connect… απλώς τοποθετήστε (το δορυφορικό τερματικό) κάπου που έχει πρόσβαση σε καθαρή θέα του ουρανού και είστε έτοιμοι», ανέφερε.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η SpaceX έχει απαλλάξει το Ιράν από το κόστος συνδρομής στο Starlink, ώστε οι κάτοικοι της χώρας που διαθέτουν δέκτες να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία χωρίς να πληρώνουν. Ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με τις δραστηριότητες του Starlink, του συστήματος μικροδορυφόρων που παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ανά την υφήλιο και ανήκει στον Ιλον Μασκ, επιβεβαίωσε την παροχή της δωρεάν υπηρεσίας, ζητώντας όμως να μην κατονομαστεί, καθώς η πληροφορία δεν είναι δημόσια.

Ιράν: Γιατί είναι περιορισμένες οι επιλογές του Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση – Ανάλυση του Guardian

Εδώ και μέρες το Ιρανικό καθεστώς έχει κλείσει τις περισσότερες συνδέσεις στο Διαδίκτυο για τους 90 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας καθώς οι αρχικές διαμαρτυρίες κλιμακώθηκαν σε μεγάλης κλίμακας διαδηλώσεις. Εκτός απο την πρόσβαση στο διαδίκτυο η κυβέρνηση της Τεχεράνης έχει επίσης δυσκολέψει τη σύνδεση κλήσεων ή την αποστολή μηνυμάτων κειμένου.

Το Starlink δεν έχει άδεια λειτουργίας στο Ιράν, αλλά ο Μασκ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η υπηρεσία είναι ενεργή εκεί. Σε ανάρτηση του στο X τον Δεκέμβριο του 2022, ανέφερε ότι η εταιρεία «πλησίαζε τα 100 Starlinks ενεργά στο Ιράν», ένας μέτριος αριθμός δεδομένου του πληθυσμού του Ιράν που ανέρχεται σε 92 εκατομμύρια. Τον Ιούνιο του περασμένου έτους δήλωσε ότι «οι δέσμες είναι ενεργοποιημένες».

Η Starlink του Μασκ ανακοίνωσε ότι παρέχει δωρεάν ευρυζωνική σύνδεση στη Βενεζουέλα μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου

Μετά τον 12ήμερο πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο, το κοινοβούλιο του Ιράν ψήφισε νόμο που απαγορεύει επίσημα τη χρήση του Starlink, εισάγοντας αυστηρές κυρώσεις για όσους χρησιμοποιούν ή διανέμουν την τεχνολογία χωρίς άδεια, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν.

Πηγές: CNN, Bloomberg

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι